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Толчки, похожие на землетрясение: Украину ночью всколыхнуло загадочное явление, что известно

Юрий Берендий
10 ноября 2026, 12:06
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"Землетрясение" в Украине 10 ноября напугало жителей Киева, Винницы, Житомира и Днепра.

Толчки, похожие на землетрясение: Украину ночью всколыхнуло загадочное явление, что известно
"Землетрясение" в Украине 10 ноября - какие города ощутили сильные толчки и что это было / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Ключевые факты:

  • Толчки ощутили жители как минимум четырёх областей
  • Официального подтверждения землетрясения пока нет
  • EMSC зафиксировал запись события без основных параметров

В ночь на 10 ноября жители Киева, Винницы, Житомира и Днепра сообщали о сильных толчках, от которых дрожали дома, а в некоторых жилищах открывались двери и осыпалась штукатурка. Люди также рассказывали о громких звуках, похожих на взрывы. Однако официального подтверждения землетрясения в Украине пока нет. Об этом говорится на сайте Главного центра специального контроля.

видео дня

Первые сообщения о необычном явлении начали появляться в социальных сетях примерно в 00:20–00:30 по киевскому времени. О колебаниях сообщали жители Бучанского района Киевской области, Глевахи, Теремков и Борщаговки, а также жители Житомира, Винницы и Днепра.

Мониторинговый канал
Мониторинговый канал "еРадар" / Скриншот

Особенно много сообщений поступило из Винницкой области. Местные жители рассказывали о сильной вибрации в домах, из-за которой просыпались даже маленькие дети. Некоторые очевидцы утверждали, что двигалась мебель, самостоятельно открывались двери и осыпался потолок.

Сообщение местного Telegram-канала
Сообщение местного Telegram-канала / Скриншот

"Подземные толчки ощущались по всей Винницкой области, а от колебаний даже проснулись и начали плакать маленькие дети", - говорится в одном из сообщений местных Telegram-каналов.

Сообщение из местного Telegram-канала / Скриншот
Сообщение местного Telegram-канала / Скриншот

Что показали сейсмологические системы

Примерно в 00:26 автоматизированная система Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) сформировала карту события на территории Украины. Однако основные характеристики возможного землетрясения остались неопределёнными: система не указала магнитуду, точные координаты эпицентра, глубину и расстояние до него.

Толчки, похожие на землетрясение: Украину ночью всколыхнуло загадочное явление, что известно
/ Скриншот
Комментарии украинцев на сайте EMSC
Комментарии украинцев на сайте EMSC / Скриншот
Комментарии украинцев на сайте EMSC / Скриншот
Комментарии украинцев на сайте EMSC / Скриншот

На карте Геологической службы США (USGS) информация о землетрясении в Украине 10 ноября также отсутствует. Данных о новом сейсмическом событии нет и в обнародованных сообщениях Главного центра специального контроля.

В то же время международный портал Volcanodiscovery сообщил о неподтвержденном событии вблизи Киевской области. По его информации, возможный эпицентр находился примерно в 13 километрах к юго-востоку от Богуслава.

"Подробности землетрясения (если оно было) пока неизвестны, так как оно не было подтверждено сейсмическим агентством, но, как сообщается, это явление ощущалось", - говорится в сообщении Volcanodiscovery.

Когда в последний раз в Украине фиксировали землетрясение

Последнее подтвержденное сейсмическое событие в Украине, согласно данным Главного центра специального контроля, произошло 30 октября 2026 года в Полтавской области. Тогда магнитуда землетрясения составила 3,2 по шкале Рихтера, а очаг находился на глубине 8 километров.

По данным EMSC, наиболее сейсмически активными районами страны остаются Карпаты и Полтавская область. В то же время незначительная сейсмическая активность регистрировалась и в центральных областях.

Где в Украине возможны толчки до 7 баллов - комментарий эксперта

В Украине возможны землетрясения интенсивностью до 7 баллов, а в отдельных регионах расчетные показатели превышают 6 баллов. Наибольшее значение имеют географическое положение и близость к эпицентру подземных толчков. Об этом сообщил доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института геофизики НАН Украины Дмитрий Гринь в интервью Главреду.

Уровень сейсмической опасности в разных частях страны неодинаков. Согласно государственным строительным нормам и картам сейсмического районирования, для столицы предусмотрена интенсивность около 6 баллов, тогда как в Винницкой и Черновицкой областях показатели могут быть выше.

"Семь баллов - это, как правило, интенсивность вблизи эпицентра землетрясения", - отмечает Гринь.

В то же время оценка сейсмических рисков основывается на предыдущих наблюдениях. Если в определенной местности уже регистрировались подземные толчки интенсивностью 6 баллов, ученые учитывают возможность повторения подобных событий.

Отдельный вопрос - устойчивость жилой и другой инфраструктуры. Действующие требования к проектированию предусматривают, что сооружения должны иметь запас прочности на случай колебаний, более сильных, чем базовые расчетные значения.

По словам ученого, современные объекты рассчитываются не только на показатели в 6 баллов, но и на потенциальные колебания интенсивностью 6,5–7 баллов.

Землетрясения в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 18 сентября Главный центр специального контроля сообщил о ночном землетрясении в Самборском районе Львовской области, которое классифицировали как очень слабое. В сообщении указывалось, что землетрясение магнитудой 2,0 имело очаг на глубине около 3 километров. Эпицентр располагался в юго-западной части Самборского района недалеко от города Турка и украинско-польской границы.

Кроме того, 22 июня Главный центр специального контроля сообщил о серии землетрясений вблизи Крыма, среди которых самое мощное достигло магнитуды 4,5. В пресс-релизе ведомства отмечалось, что серия землетрясений в Черном море включала толчки различной интенсивности. Наиболее интенсивный толчок зафиксировали в 14:07:29 с магнитудой 4,5 на глубине 10 километров.

17 мая Главный центр специального контроля зафиксировал в Полтавской области землетрясение магнитудой 2,6 на глубине 4 километра. Представители ведомства отметили, что землетрясение магнитудой 2,6 отнесли к едва ощутимым. Толчки произошли около 06:39 в Диканской территориальной общине Полтавского района.

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Об источнике: Главный центр специального контроля

Главный центр специального контроля (ГЦСК) Государственного космического агентства Украины - центр контроля за сейсмологической ситуацией на Земле, пишет Википедия.

ГЦСК предназначен для осуществления контроля с помощью национальных технических средств:

  • за соблюдением международных договоров и соглашений об ограничении и запрете испытаний ядерного оружия на иностранных испытательных полигонах и проведением ядерных взрывов в мирных целях;
  • за сейсмической обстановкой и другими геофизическими явлениями на территории Украины и всего земного шара;
  • за радиационной обстановкой в пунктах дислокации подразделений спецконтроля.

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