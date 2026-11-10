Толчки, похожие на землетрясение: Украину ночью всколыхнуло загадочное явление, что известно

Ключевые факты:
- Толчки ощутили жители как минимум четырёх областей
- Официального подтверждения землетрясения пока нет
- EMSC зафиксировал запись события без основных параметров
В ночь на 10 ноября жители Киева, Винницы, Житомира и Днепра сообщали о сильных толчках, от которых дрожали дома, а в некоторых жилищах открывались двери и осыпалась штукатурка. Люди также рассказывали о громких звуках, похожих на взрывы. Однако официального подтверждения землетрясения в Украине пока нет. Об этом говорится на сайте Главного центра специального контроля.
Первые сообщения о необычном явлении начали появляться в социальных сетях примерно в 00:20–00:30 по киевскому времени. О колебаниях сообщали жители Бучанского района Киевской области, Глевахи, Теремков и Борщаговки, а также жители Житомира, Винницы и Днепра.
Особенно много сообщений поступило из Винницкой области. Местные жители рассказывали о сильной вибрации в домах, из-за которой просыпались даже маленькие дети. Некоторые очевидцы утверждали, что двигалась мебель, самостоятельно открывались двери и осыпался потолок.
"Подземные толчки ощущались по всей Винницкой области, а от колебаний даже проснулись и начали плакать маленькие дети", - говорится в одном из сообщений местных Telegram-каналов.
Что показали сейсмологические системы
Примерно в 00:26 автоматизированная система Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) сформировала карту события на территории Украины. Однако основные характеристики возможного землетрясения остались неопределёнными: система не указала магнитуду, точные координаты эпицентра, глубину и расстояние до него.
На карте Геологической службы США (USGS) информация о землетрясении в Украине 10 ноября также отсутствует. Данных о новом сейсмическом событии нет и в обнародованных сообщениях Главного центра специального контроля.
В то же время международный портал Volcanodiscovery сообщил о неподтвержденном событии вблизи Киевской области. По его информации, возможный эпицентр находился примерно в 13 километрах к юго-востоку от Богуслава.
"Подробности землетрясения (если оно было) пока неизвестны, так как оно не было подтверждено сейсмическим агентством, но, как сообщается, это явление ощущалось", - говорится в сообщении Volcanodiscovery.
Когда в последний раз в Украине фиксировали землетрясение
Последнее подтвержденное сейсмическое событие в Украине, согласно данным Главного центра специального контроля, произошло 30 октября 2026 года в Полтавской области. Тогда магнитуда землетрясения составила 3,2 по шкале Рихтера, а очаг находился на глубине 8 километров.
По данным EMSC, наиболее сейсмически активными районами страны остаются Карпаты и Полтавская область. В то же время незначительная сейсмическая активность регистрировалась и в центральных областях.
Где в Украине возможны толчки до 7 баллов - комментарий эксперта
В Украине возможны землетрясения интенсивностью до 7 баллов, а в отдельных регионах расчетные показатели превышают 6 баллов. Наибольшее значение имеют географическое положение и близость к эпицентру подземных толчков. Об этом сообщил доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института геофизики НАН Украины Дмитрий Гринь в интервью Главреду.
Уровень сейсмической опасности в разных частях страны неодинаков. Согласно государственным строительным нормам и картам сейсмического районирования, для столицы предусмотрена интенсивность около 6 баллов, тогда как в Винницкой и Черновицкой областях показатели могут быть выше.
"Семь баллов - это, как правило, интенсивность вблизи эпицентра землетрясения", - отмечает Гринь.
В то же время оценка сейсмических рисков основывается на предыдущих наблюдениях. Если в определенной местности уже регистрировались подземные толчки интенсивностью 6 баллов, ученые учитывают возможность повторения подобных событий.
Отдельный вопрос - устойчивость жилой и другой инфраструктуры. Действующие требования к проектированию предусматривают, что сооружения должны иметь запас прочности на случай колебаний, более сильных, чем базовые расчетные значения.
По словам ученого, современные объекты рассчитываются не только на показатели в 6 баллов, но и на потенциальные колебания интенсивностью 6,5–7 баллов.
Землетрясения в Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 18 сентября Главный центр специального контроля сообщил о ночном землетрясении в Самборском районе Львовской области, которое классифицировали как очень слабое. В сообщении указывалось, что землетрясение магнитудой 2,0 имело очаг на глубине около 3 километров. Эпицентр располагался в юго-западной части Самборского района недалеко от города Турка и украинско-польской границы.
Кроме того, 22 июня Главный центр специального контроля сообщил о серии землетрясений вблизи Крыма, среди которых самое мощное достигло магнитуды 4,5. В пресс-релизе ведомства отмечалось, что серия землетрясений в Черном море включала толчки различной интенсивности. Наиболее интенсивный толчок зафиксировали в 14:07:29 с магнитудой 4,5 на глубине 10 километров.
17 мая Главный центр специального контроля зафиксировал в Полтавской области землетрясение магнитудой 2,6 на глубине 4 километра. Представители ведомства отметили, что землетрясение магнитудой 2,6 отнесли к едва ощутимым. Толчки произошли около 06:39 в Диканской территориальной общине Полтавского района.
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Об источнике: Главный центр специального контроля
Главный центр специального контроля (ГЦСК) Государственного космического агентства Украины - центр контроля за сейсмологической ситуацией на Земле, пишет Википедия.
ГЦСК предназначен для осуществления контроля с помощью национальных технических средств:
- за соблюдением международных договоров и соглашений об ограничении и запрете испытаний ядерного оружия на иностранных испытательных полигонах и проведением ядерных взрывов в мирных целях;
- за сейсмической обстановкой и другими геофизическими явлениями на территории Украины и всего земного шара;
- за радиационной обстановкой в пунктах дислокации подразделений спецконтроля.
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