Трамп заявил, что Украина и РФ хотят закончить войну: 'Обе стороны устали'

Американскую делегацию возглавят Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а одной из главных тем станут гарантии безопасности для Киева.

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Обе стороны устали от войны - что Трамп сказал накануне переговоров в Абу-Даби / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org/Daniel Torok, wikimedia.org/kremlin.ru

Главное из заявления Трампа:

В Вашингтоне видят желание сторон завершить войну

Переговоры в Абу-Даби продлятся два дня

Вопрос территорий могут отложить на потом

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон видит "очень сильное желание" России и Украины прекратить войну, поскольку обе страны устали от боевых действий. Слова американского лидера прозвучали накануне трехсторонних переговоров в Абу-Даби, которые стартуют 10 ноября.

По словам Трампа, американская сторона активно участвует в поиске решения. Об этом он сказал журналистам в Белом доме, передает Reuters.

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"Мы ведем очень конструктивный разговор об этом в Абу-Даби", - заявил Трамп.

Обещание Трампа завершить войну, данное после вступления в должность в январе 2025 года, до сих пор остается невыполненным. Полномасштабная война страны-агрессора России против Украины продолжается уже более четырех с половиной лет.

О чем будут говорить в Абу-Даби

Как сообщают СМИ со ссылкой на политические источники в США, накануне переговоров Россия и Украина в частном порядке демонстрировали определенную гибкость в вопросе возможного обмена территориями. Официальные позиции сторон при этом остаются принципиально разными.

Украина настаивает на возвращении России к первоначальной границе между двумя государствами. В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин стремится получить весь Донбасс.

Американский чиновник утверждает, что обе стороны негласно демонстрируют потенциал для компромисса. Однако территориальный вопрос, вероятно, будут рассматривать уже после согласования других пунктов.

Одной из главных тем станут гарантии безопасности для Украины, в частности обеспечение ее обороны по принципу статьи 5 НАТО. Американскую делегацию возглавят спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, переговоры запланированы на два дня.

Ранее Уиткофф назвал повестку встречи: послевоенные соглашения о безопасности, деэскалация, гуманитарные меры и прекращение войны. Это будут первые трехсторонние переговоры с февраля, сообщает Al-Monitor.

Хроника заявлений Трампа о войне / Инфографика: Главред

Чего ждать от переговоров в Абу-Даби?

Эксперт Национального института стратегических исследований Иван Ус в материале Главреда скептически оценил шансы на результат встречи.

"Если встреча в Абу-Даби и состоится, я не ожидаю результатов", - отметил эксперт.

По его мнению, у Кремля в этих переговорах собственные цели, которые не связаны с миром.

"Для России эти переговоры скорее нужны для того, чтобы продвигать Штатам свои бизнес-интересы", - пояснил Ус.

Основатель и директор Strategic Security Initiative Меги Бения в колонке для Kyiv Independent предупредила, что сам факт новой встречи еще не означает сдвигов.

"Возвращение за стол переговоров не следует путать с настоящим прогрессом на пути к миру", - написала она.

Говоря о возможных условиях мира, аналитик дала им жесткую оценку.

"Это не компромисс, а капитуляция под маской дипломатии", - подчеркнула Бения.

Переговоры в Абу-Даби - новости

Как сообщал Главред, перед встречей в Абу-Даби спецпосланник США Джаред Кушнер назвал четыре цели американской стороны. Это прекращение боевых действий, надежные послевоенные гарантии безопасности, план экономического развития Украины и гуманитарные меры. По словам Кушнера, сначала США проведут отдельные консультации с каждой делегацией.

Накануне переговоров Трамп обсудил войну с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Анкара пообещала поддерживать усилия по прекращению войны в Украине. Турецкий лидер также призвал активизировать контакты с Киевом и Москвой.

О позициях сторон перед встречей писала и BBC. Журналисты выяснили, на какие уступки готовы Киев и Москва. По данным издания, стороны демонстрируют определенную гибкость в вопросе востока Украины.

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О персоне: Стив Уиткофф Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке. Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Хофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп. По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах по перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС. Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждались вопросы соглашения по заложникам и прекращения огня в Газе.

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