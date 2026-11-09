Какие страны на прицеле Кремля: политолог предупредил о риске новой войны

Нельзя исключать вероятность провокаций Кремля против стран Альянса, считает Андрей Золотарев.

https://glavred.info/world/kakie-strany-na-pricele-kremlya-politolog-predupredil-o-riske-novoy-voyny-10810682.html Ссылка скопирована

Андрей Золотарев спрогнозировал вероятность войны РФ с НАТО / Коллаж УНИАН

Важное из заявлений Золотарева:

Есть вероятность провокаций Кремля против стран Альянса

Кремль накачивает ресурсами приграничный Ленинградский военный округ

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев прокомментировал вероятность агрессии РФ против одной из стран НАТО.

"Пока идет война в Украине, у Кремля нет никакого резона распылять ресурсы. Поэтому операция против НАТО, на мой взгляд, маловероятна. Россия вряд ли решится на масштабные провокации или действия такого типа, не закончив войну с Украиной". – подчеркнул он в интервью Главреду.

видео дня

По мнению эксперта, нельзя исключать вероятность провокаций Кремля против стран Альянса.

"Однако возможны элементы гибридной войны и провокации, в частности, нелегальное проникновение каких-то групп на территорию Польши или стран Балтии из Беларуси. Но к масштабной военной агрессии против НАТО Россия сейчас не готова", - предупредил он.

Золотарев напомнил, что Ленинградский военный округ РФ, который соседствует с Финляндией, Норвегией и странами Балтии, Кремль накачивает ресурсами как никогда.

"Его оснащают примерно так же масштабно, как другие военные округи для войны в Украине", - добавил он.

Что известно о новом плане НАТО

НАТО разработало новую стратегию реагирования на возможное нападение России на одну из стран альянса. План получил название "Теория победы" (Theory of Victory) и основан на трёх последовательных этапах противодействия противнику.

Первая фаза - Block ("Блокировать"). Её главная цель - остановить первоначальное наступление и не позволить противнику развить атаку.

Второй этап - Blunt ("Ослабить"). Если сдержать наступающие силы не удастся, НАТО намерено максимально замедлить их продвижение, снизить боевые возможности и лишить возможности продолжать наступление.

Заключительная фаза - Break ("Разгромить"). На этом этапе предусматривается нейтрализация не только передовых подразделений противника, но и всей инфраструктуры, обеспечивающей проведение военных операций. Речь идёт о нарушении логистики и снабжения, дезорганизации систем управления и лишении наступающих войск способности эффективно вести боевые действия.

Таким образом, новая концепция предполагает поэтапное противодействие: от отражения первоначального удара до полного подавления военного потенциала атакующей стороны.

Угроза РФ для НАТО – новости по теме:

Как сообщал Главред, генсекретарь Альянса Марк Рютте ранее говорил, что Россия, возможно, через 5-7 лет нападет на одну из стран НАТО. По словам Рютте, Альянсу нужно подготовиться к всевозможным сценариям.

Россия готовится к войне и может напасть на страну НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны. К такому выводу они пришли после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Путина интересуют не только украинские территории.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился пропагандистскими воплями в адрес Марка Рютте, который сказал, что Китай может напасть на Тайвань, а для отвлечения внимания Запада способен подбить Россию на атаку на НАТО. Медведев в ответ выступил с "угрозами" и странными обвинениями в адрес Рютте.

Читайте также:

О персоне: Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (родился 15 мая 1965, Днепропетровск) – украинский политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред