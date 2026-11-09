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Какие страны на прицеле Кремля: политолог предупредил о риске новой войны

Алексей Тесля
9 ноября 2026, 18:25
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Нельзя исключать вероятность провокаций Кремля против стран Альянса, считает Андрей Золотарев.
НАТО, Андрей Золотарев
Андрей Золотарев спрогнозировал вероятность войны РФ с НАТО / Коллаж УНИАН

Важное из заявлений Золотарева:

  • Есть вероятность провокаций Кремля против стран Альянса
  • Кремль накачивает ресурсами приграничный Ленинградский военный округ

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев прокомментировал вероятность агрессии РФ против одной из стран НАТО.

"Пока идет война в Украине, у Кремля нет никакого резона распылять ресурсы. Поэтому операция против НАТО, на мой взгляд, маловероятна. Россия вряд ли решится на масштабные провокации или действия такого типа, не закончив войну с Украиной". – подчеркнул он в интервью Главреду.

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По мнению эксперта, нельзя исключать вероятность провокаций Кремля против стран Альянса.

"Однако возможны элементы гибридной войны и провокации, в частности, нелегальное проникновение каких-то групп на территорию Польши или стран Балтии из Беларуси. Но к масштабной военной агрессии против НАТО Россия сейчас не готова", - предупредил он.

Золотарев напомнил, что Ленинградский военный округ РФ, который соседствует с Финляндией, Норвегией и странами Балтии, Кремль накачивает ресурсами как никогда.

"Его оснащают примерно так же масштабно, как другие военные округи для войны в Украине", - добавил он.

Что известно о новом плане НАТО

НАТО разработало новую стратегию реагирования на возможное нападение России на одну из стран альянса. План получил название "Теория победы" (Theory of Victory) и основан на трёх последовательных этапах противодействия противнику.

  • Первая фаза - Block ("Блокировать"). Её главная цель - остановить первоначальное наступление и не позволить противнику развить атаку.
  • Второй этап - Blunt ("Ослабить"). Если сдержать наступающие силы не удастся, НАТО намерено максимально замедлить их продвижение, снизить боевые возможности и лишить возможности продолжать наступление.
  • Заключительная фаза - Break ("Разгромить"). На этом этапе предусматривается нейтрализация не только передовых подразделений противника, но и всей инфраструктуры, обеспечивающей проведение военных операций. Речь идёт о нарушении логистики и снабжения, дезорганизации систем управления и лишении наступающих войск способности эффективно вести боевые действия.

Таким образом, новая концепция предполагает поэтапное противодействие: от отражения первоначального удара до полного подавления военного потенциала атакующей стороны.

Угроза РФ для НАТО – новости по теме:

Как сообщал Главред, генсекретарь Альянса Марк Рютте ранее говорил, что Россия, возможно, через 5-7 лет нападет на одну из стран НАТО. По словам Рютте, Альянсу нужно подготовиться к всевозможным сценариям.

Россия готовится к войне и может напасть на страну НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны. К такому выводу они пришли после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Путина интересуют не только украинские территории.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился пропагандистскими воплями в адрес Марка Рютте, который сказал, что Китай может напасть на Тайвань, а для отвлечения внимания Запада способен подбить Россию на атаку на НАТО. Медведев в ответ выступил с "угрозами" и странными обвинениями в адрес Рютте.

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О персоне: Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (родился 15 мая 1965, Днепропетровск) – украинский политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), пишет Википедия.

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