Какие страны на прицеле Кремля: политолог предупредил о риске новой войны

Важное из заявлений Золотарева:
- Есть вероятность провокаций Кремля против стран Альянса
- Кремль накачивает ресурсами приграничный Ленинградский военный округ
Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев прокомментировал вероятность агрессии РФ против одной из стран НАТО.
"Пока идет война в Украине, у Кремля нет никакого резона распылять ресурсы. Поэтому операция против НАТО, на мой взгляд, маловероятна. Россия вряд ли решится на масштабные провокации или действия такого типа, не закончив войну с Украиной". – подчеркнул он в интервью Главреду.
По мнению эксперта, нельзя исключать вероятность провокаций Кремля против стран Альянса.
"Однако возможны элементы гибридной войны и провокации, в частности, нелегальное проникновение каких-то групп на территорию Польши или стран Балтии из Беларуси. Но к масштабной военной агрессии против НАТО Россия сейчас не готова", - предупредил он.
Золотарев напомнил, что Ленинградский военный округ РФ, который соседствует с Финляндией, Норвегией и странами Балтии, Кремль накачивает ресурсами как никогда.
"Его оснащают примерно так же масштабно, как другие военные округи для войны в Украине", - добавил он.
Что известно о новом плане НАТО
НАТО разработало новую стратегию реагирования на возможное нападение России на одну из стран альянса. План получил название "Теория победы" (Theory of Victory) и основан на трёх последовательных этапах противодействия противнику.
- Первая фаза - Block ("Блокировать"). Её главная цель - остановить первоначальное наступление и не позволить противнику развить атаку.
- Второй этап - Blunt ("Ослабить"). Если сдержать наступающие силы не удастся, НАТО намерено максимально замедлить их продвижение, снизить боевые возможности и лишить возможности продолжать наступление.
- Заключительная фаза - Break ("Разгромить"). На этом этапе предусматривается нейтрализация не только передовых подразделений противника, но и всей инфраструктуры, обеспечивающей проведение военных операций. Речь идёт о нарушении логистики и снабжения, дезорганизации систем управления и лишении наступающих войск способности эффективно вести боевые действия.
Таким образом, новая концепция предполагает поэтапное противодействие: от отражения первоначального удара до полного подавления военного потенциала атакующей стороны.
Угроза РФ для НАТО – новости по теме:
Как сообщал Главред, генсекретарь Альянса Марк Рютте ранее говорил, что Россия, возможно, через 5-7 лет нападет на одну из стран НАТО. По словам Рютте, Альянсу нужно подготовиться к всевозможным сценариям.
Россия готовится к войне и может напасть на страну НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны. К такому выводу они пришли после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Путина интересуют не только украинские территории.
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился пропагандистскими воплями в адрес Марка Рютте, который сказал, что Китай может напасть на Тайвань, а для отвлечения внимания Запада способен подбить Россию на атаку на НАТО. Медведев в ответ выступил с "угрозами" и странными обвинениями в адрес Рютте.
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О персоне: Андрей Золотарев
Андрей Владимирович Золотарев (родился 15 мая 1965, Днепропетровск) – украинский политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), пишет Википедия.
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