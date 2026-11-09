Политический эксперт О. Постернак заявил о глубоком кризисе добросовестности украинской антикоррупционной среды

https://glavred.info/ukraine/politicheskiy-ekspert-o-posternak-zayavil-o-glubokom-krizise-dobrosovestnosti-ukrainskoy-antikorrupcionnoy-sredy-10810589.html Ссылка скопирована

Олег Постернак говорит о глубоком кризисе добропорядочности украинской антикоррупционной среды, связывая его с налоговой оптимизацией, использованием индивидуальных предпринимателей и неуплатой военного сбора.

"Украинское официальное и неофициальное антикоррупционное сообщество давно находится в глубоком "кризисе добросовестности", - отметил он.

Эксперт обратил внимание на противоречие между публичной борьбой с коррупцией и финансовым поведением самих антикоррупционных активистов.

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"Очередное подтверждение превосходства и обособленности антикоррупционной касты - это их способ зарабатывать деньги и платить налоги".

По мнению Постернака, использование налоговой оптимизации и схем с индивидуальными предпринимателями свидетельствует о двойных стандартах представителей среды, которая постоянно требует прозрачности и ответственности от государственных чиновников.

Он также раскритиковал активистов за то, что они проводят семинары, выступают в эфирах и авторских программах с разоблачениями коррупции, но в то же время, по его утверждению, сами лишают государство налоговых поступлений.

Отдельно Постернак поднял вопрос об уплате военного сбора: "И самое циничное, что эти же "активисты", рассказывая о поддержке армии, не платят и военный сбор".

По оценке эксперта, именно несоответствие между публичными призывами поддерживать государство и подходами к собственным налоговым обязательствам является одним из проявлений кризиса добропорядочности украинской антикоррупционной среды.

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