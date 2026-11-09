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"Украина будет иметь другие очертания": Трамп намекнул на перекройку карты после сделки

Анна Ярославская
9 ноября 2026, 06:57
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Президент США главной причиной того, что война до сих пор продолжается, назвал взаимную ненависть Зеленского и Путина.
Трамп, карта Украины
Трамп намекнул на изменение границ Украины после мирной сделки / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Читайте в материале:

  • Трамп считает, что мирная сделка по Украине уже близка
  • После войны Украина будет иметь "несколько другие очертания"
  • Препятствием к миру он назвал ненависть Зеленского и Путина

Президент США Дональд Трамп намекнул, что Украина по итогам мирного урегулирования может измениться территориально, и заверил, что договоренность о завершении войны уже близка. Об этом американский лидер заявил в интервью для YouTube-канала программы 60 Minutes.

Журналист спросил, рассчитывает ли Трамп, что итогом станет сохранение свободного и независимого государства. Прямого ответа хозяин Белого дома не дал, однако выразил уверенность, что компромисс достижим.

видео дня

"Думаю, у нас будет сделка, и я думаю, что это произойдет. В итоге Украина будет иметь несколько другие очертания. Послушайте, этой войны вообще не должно было быть", - сказал американский лидер.

Видео слов Трампа смотрите по ссылке.

Скриншот

Ведущий напомнил, что, возвращаясь к власти, Трамп обещал быстро прекратить боевые действия, однако они продолжаются. На вопрос о главном препятствии на пути к миру президент США ответил так:

"Ненависть между Зеленским и Путиным... Если бы я был президентом, эта война никогда бы не началась. Никаких шансов. Но она началась, поэтому я унаследовал эту войну. Я считаю, что мы очень близки к заключению сделки", - заявил Трамп.

Ответить, кому он доверяет больше - президенту Украины Владимиру Зеленскому или российскому диктатору Владимиру Путину - Трамп отказался. Он лишь отметил, что у него хорошие отношения с обоими и вскоре состоится встреча. Вероятно, речь идет о переговорах Украины, США и РФ в Абу-Даби, запланированных на 10–11 ноября.

Трамп также заявил, что война закончится только благодаря ему лично. На замечание, что позиция Зеленского понятнее, ведь именно Россия вторглась в Украину, он согласился, но добавил, что во время первой встречи сторон Москва якобы столкнулась с проявлением большого неуважения. Президент США в очередной раз подчеркнул, что за четыре года его первой каденции полномасштабной войны не было, хотя Путин, по его словам, очень этого хотел.

"Никто не был жестче по отношению к России": Трамп о санкциях и оружии

Трамп отверг мысль о том, что Путин водит его за нос. Журналист обратил внимание, что президент США в очередной раз обещает скорый мир, хотя помехой, судя по всему, выступает Кремль. Ведущий также припомнил сворачивание помощи Украине и дизельную сделку с РФ.

"Никто не был жестче по отношению к России, чем я... Посмотрите, что я сделал с ними в торговле, какие санкции и ввел и все остальное... Я не снимал санкции с дизельного топлива. Я позволил России поставлять не нам, а всему миру тысячи и тысячи баррелей нефти и дизельного топлива, в которых мир нуждался", - подчеркнул президент США.

Смотрите видео заявления Трампа по ссылке.

Скриншот

Свою роль в поддержке Киева Трамп противопоставил политике Барака Обамы. По его словам, предшественник давал Украине простыни, тогда как он передал тысячи единиц противотанкового оружия.

На реплику ведущего, что сейчас Украина получает вооружение от Европы, Трамп сразу возразил. По его версии, поставщиками по-прежнему остаются Штаты, сменился лишь плательщик.

"Я передаю оружие Европе, продаю его по полной цене, и они нам платят... У Европы есть деньги. Европа могла бы заплатить, но никто об этом не попросил", - сказал Трамп.

Отдельно глава Белого дома упрекнул администрацию Джо Байдена за выделенные Украине 350 млрд долларов, назвав это решение невероятно неразумным. При этом он отдал должное украинским военным.

"И, кстати, у Украины хватило мужества использовать это оружие, потому что для этого тоже нужна смелость. И украинцы показали себя очень грозной силой. Но у них было лучшее оружие на Земле, а мы ничего не получили взамен", - признал Трамп.

Кто ограничивал Starlink

Еще одной темой интервью стал инцидент с ограничением работы систем Starlink и Starshield в Украине. На вопрос, кто на самом деле контролирует связь в зоне боевых действий - он или миллиардер Илон Маск - Трамп ответил, что ничего об этом не знает. По его словам, это точно был не он, и вряд ли Маск.

"Не было доказано, что скорость действительно снижали. В этой войне много лжи. Но я знаю одно: когда я об этом услышал, скорость снова повысили", - отметил глава Белого дома.

Starlink
Starlink / Инфографика: Главред

Смотрите видео - Интервью Дональда Трампа каналу 60 Minutes:

Мирные переговоры - новости

Как писал Главред, Украина и Россия при посредничестве США проведут новый раунд трехсторонних переговоров 10–11 ноября в Абу-Даби. Планируется обсудить договоренности по безопасности, деэскалацию, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к мирному урегулированию.

Страна-агрессор Россия отправит на трехсторонние переговоры в Абу-Даби делегацию из пяти человек во главе с помощником Путина Владимиром Мединским. В ее состав также вошли заместители главы МИД РФ Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба РФ Игорь Костюков и представитель Генштаба Юрий Жигарловский.

Президент США Трамп заявил, что завершение войны в Украине может обернуться масштабной сделкой, которая выйдет далеко за рамки украинского вопроса и затронет всю Европу.

Позже спецпредставитель американского лидера Джаред Кушнер раскрыл детали возможной сделки и обозначил пять целей новой архитектуры безопасности Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что идея президента США начать с новой архитектуры безопасности в Европе, пока страна-агрессор Россия не хочет говорить о завершении войны, является опасной. По словам главы государства, со стороны Москвы нет никаких сигналов о готовности к миру.

Буданов оценил шансы на прорыв в Абу-Даби

Глава Офиса президента Кирилл Буданов примет участие в трехсторонних переговорах с США и Россией, которые пройдут в Абу-Даби. Существенного прорыва он не ожидает. Об этом сообщил корреспондент CBS News Эйдан Стретч после беседы с Будановым.

По словам главы ОП, встреча в Абу-Даби не будет заключительной, а стороны должны обсудить готовность завершить войну. Свою оценку предстоящего раунда Буданов сформулировал кратко.

"Эти переговоры - не последние", - заявил глава Офиса президента.

Глава ОПУ считает прогрессом сам факт того, что делегации Украины и России согласились встретиться лично.

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"60 minutes"

"60 minutes" - главное американское общественно-политическое телешоу, созданное Доном Хьюиттом, непрерывно транслируется на канале CBS с 1968 года. В мае 2002 года телешоу заняло 6 место в списке пятидесяти величайших телешоу всех времен по версии журнала TV Guide. По оценкам газеты The New York Times, это шоу является одним из самых уважаемых общественно-политических проектов на американском телевидении.

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