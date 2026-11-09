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В Ленинградской области горит крупный НПЗ: под ударом топливо для Петербурга

Анна Ярославская
9 ноября 2026, 07:40
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Завод снабжает топливом Петербург и авиационным керосином аэропорт Пулково. Летом НПЗ уже полностью останавливал переработку после атаки.
Горит Киришский НПЗ
Дроны атаковали Киришский НПЗ - один из крупнейших нефтезаводов России / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Кратко:

  • Дроны атаковали Киришский НПЗ в Ленинградской области
  • После серии взрывов на заводе вспыхнул масштабный пожар
  • КИНЕФ поставляет топливо Петербургу и керосин для аэропорта Пулково
  • Губернатор признал попадания дронов в промзоне Киришей

9 ноября беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ) в городе Кириши Ленинградской области - один из крупнейших НПЗ России с мощностью переработки около 20 млн тонн нефти в год. После серии взрывов на предприятии начался масштабный пожар, сообщает Exilenova+.

На панорамных кадрах завода после атаки видно сразу несколько очагов возгорания. OSINT-аналитик издания Astra, изучив видео из Киришей, подтвердил, что горит именно местный НПЗ, официальное название которого - ООО "ПО "Киришинефтеоргсинтез"".

видео дня
Горит Киришский НПЗ
Горит Киришский НПЗ / Фото: Exilenova+

Российские власти региона также не стали отрицать атаку дронов. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отчитался о работе ПВО и последствиях.

"Над территорией Ленинградской области сбит 81 БПЛА противника. Есть факты попадания БПЛА в промзоне города Кириши. Также зафиксировано попадание осколков в одну из квартир в г. Кириши, из квартиры эвакуирована семья", - сообщил Дрозденко.

Позже губернатор увеличил число сбитых дронов до 93 и заявил, что "боевая работа продолжается". По его словам, осколки упали также на крышу многоквартирного дома во Всеволожске, а в Киришах обошлось без пострадавших. Местные жители рассказывали о мощных взрывах в районе завода и эвакуации дома на улице Строителей, 46.

Пожар в Ленинградской области
Пожар в Ленинградской области / Фото: Exilenova+

Топливо для Петербурга и керосин для Пулково

КИНЕФ расположен примерно в 100 км к юго-востоку от Санкт-Петербурга и входит в группу "Сургутнефтегаз". По данным ASTRA, предприятие является ключевым поставщиком топлива для Петербурга и авиационного керосина для аэропорта Пулково, а также играет важную роль в обеспечении нефтепродуктами всего Северо-Запада России.

Завод заработал в 1966 году, его проектная мощность составляет 20–21 млн тонн нефти в год. Предприятие выпускает бензин, дизельное топливо, авиакеросин, мазут, битум, сжиженный газ и нефтехимическую продукцию.

В 2025 году США ввели санкции против "Сургутнефтегаза" и связанных с ним структур, среди которых в санкционных материалах фигурировал и КИНЕФ. Ограничения против компании также приняли ЕС и Великобритания.

На КИНЕФ возникло несколько очагов возгорания
На КИНЕФ возникло несколько очагов возгорания / Фото: Exilenova+

Третья остановка за год

На протяжении 2025–2026 годов Киришский НПЗ неоднократно становился мишенью беспилотников. После атаки 30 августа 2026 года завод полностью остановил переработку нефти из-за повреждения двух установок первичной переработки.

Это был не первый простой предприятия в этом году. Еще в марте 2026-го, по данным источников Reuters, КИНЕФ останавливался после ударов дронов. А в мае атака вывела из строя три из четырех установок первичной переработки. Тогда собеседники Reuters не смогли оценить сроки ремонта.

Зеленский анонсировал новые атаки по НПЗ РФ

Украина продолжает на носить удары на большие расстояния по нефтеперерабатывающей отрасли страны-агрессора России в ответ на атаки по украинской энергетике. Следующие шаги Киева уже определены. Об этом 6 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что российские удары по украинской инфраструктуре не прекращаются, а Москва отвергла деэскалацию. В то же время Зеленский напомнил, что война может закончиться, если такое решение примет Путин.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

Удары вглубь России - новости

Как писал Главред, в ночь на 7 ноября ракетные войска, задействовав береговые ракетные комплексы "Нептун" ВМС ВСУ, нанесли удар по предприятию российского ВПК АО "Протон-Электротекс" в Орле Орловской области РФ.

АО "Протон-Электротекс" – ведущий российский производитель оптоэлектронного оборудования и приборов полного производственного цикла. Среди продукции предприятия – модули для крылатых авиационных ракет "Ковер" и переключатели-инверторы для баллистических ракет 9М723 ОТРК "Искандер-М" и т.д.

В ночь на 7 ноября в стране-агрессоре РФ под удар дронов попал стратегический объект - в Саратове вспыхнул нефтеперерабатывающий завод "Роснефти". Над городом видны клубы черного дыма.

В ночь на 6 ноября беспилотники атаковали Краснодарский край страны-агрессора России. В результате атаки в промзоне Афипского нефтеперерабатывающего завода возник пожар.

В ночь на 5 ноября Рязань атаковали дроны-камикадзе. В городе прогремело большое количество взрывов. Вспыхнули пожары на нефтеперерабатывающем заводе "Роснефти" и, вероятно, в крупном логистическом центре Wildberries.

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Об источнике: Exilenova+

Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.

Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.

Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.

Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот.

Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются.

Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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