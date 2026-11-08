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Селин Дион устроила рок-н-ролльное шоу на концерте Metallica

Алена Кюпели
8 ноября 2026, 14:00
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Популярная певица огорошила поклонников своим ярким поведением на концерте.
Селин Дион
Селин Дион оторвалась на концерте "Металлики" / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • На каком концерте "оторвалась" Селин
  • С кем она побывала на концерте

Канадская легендарная певица Селин Дион продемонстрировала неожиданную сторону своего музыкального вкуса. 58-летняя певица посетила концерт Metallica в Лас-Вегасе и настолько прониклась выступлением группы, что начала играть на воображаемой бас-гитаре прямо на зрительской трибуне.

Концерт состоялся 5 ноября 2026 года на арене Sphere. Дион пришла на шоу вместе с 16-летними сыновьями-близнецами Эдди и Нельсоном, которых родила в браке с покойным мужем Рене Анжелилом.

видео дня

На фотографиях, опубликованных Page Six, артистка запечатлена в VIP-зоне верхнего яруса. В черном жакете и с собранными волосами певица активно двигалась в такт музыке, поднимала руки, сжимала кулаки и изображала игру на бас-гитаре. Особенно эмоционально Дион реагировала на инструментальную партию басиста Metallica Роберта Трухильо и гитариста Кирка Хэмметта.

Селин Дион на концерте Металлики
Селин Дион на концерте Металлики / Скриншот видео

Поклонники могли бы удивиться такому увлечению тяжелой музыкой, ведь Селин Дион прежде всего ассоциируется с мощными вокальными балладами, включая My Heart Will Go On. Однако интерес певицы к року вовсе не новость.

Ранее артистка рассказывала, что один из ее сыновей, Эдди, большой поклонник Metallica. В опубликованном в этом году видео Дион даже включила композицию группы Until It Sleeps в число своих любимых песен и с юмором попыталась изобразить фронтмена Джеймса Хэтфилда.

Кроме того, в 2007 году певица признавалась, что использовала песню AC/DC Thunderstruck во время подготовки к концертам, чтобы зарядиться энергией. А в 2002-м она исполнила You Shook Me All Night Long вместе с Анастейшей на музыкальном шоу Divas Live в Лас-Вегасе.

Селин Дион на концерте Металлики
Селин Дион на концерте Металлики / Скриншот видео

Селин Дион оказалась не единственной знаменитостью на концерте Metallica. По информации музыкального издания Loudwire, в той же VIP-зоне заметили гитариста Guns N’ Roses Слэша и участников группы No Doubt.

Для певицы этот выход в свет стал еще одним ярким эпизодом после возвращения к полноценным концертным выступлениям. В сентябре 2026 года Дион начала серию концертов в Париже, завершившуюся 17 октября. Следующий этап выступлений запланирован на май 2027 года.

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О персоне: Селин Дион

Селин Дион - канадская певица, автор песен, актриса и композитор. Родившаяся в многодетной семье в провинции Квебек, Дион в подростковом возрасте стала звездой во франкоязычном мире после того, как её менеджер и будущий муж Рене Анжелил заложил свой дом, чтобы профинансировать её первую запись.

Как пишет Википедия, в 1990 году она выпустила англоязычный альбом Unison и утвердилась как певица в Северной Америке и других англоязычных регионах мира.

Одна из самых высокооплачиваемых певиц мира (по версии Forbes 2017 и 2018 годов) и самая продаваемая из всех канадских исполнителей. Меццо-сопрано с диапазоном в пять октав.

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