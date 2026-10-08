Селин Дион упала во время концерта: что случилось

Кратко:
- Что случилось с Селин Дион
- Связано ли это с ее тяжелым заболеванием
Популярная канадская певица Селин Дион, которая сейчас дает концерты в Париже после очень затяжной паузы, связанной со здоровьем, попала в неловкую ситуацию.
В середине концерта в Париже певица немного потеряла равновесие, исполняя "Dans un autre monde". Несмотря на то, что ее поклонники слегка испугались, падение не помешало ей встать сразу и продолжить выступление, как будто ничего не произошло.
Отметим, что поклонники не просто так перепугались за любимую певицу. Все дело в том, что Селин болеет тяжелым аутоимунным заболеванием - "синдромом ригидного человека".
Селин Дион поскользнулась во время концерта:
Исполнительница хита "The Power of Love" впервые объявила о серии концертов в марте, во время празднования своего дня рождения (который приходится на 30 марта), назвав это возвращение "лучшим подарком в жизни".
"Я полностью к этому готова, - сказала она, в частности. - Я чувствую себя хорошо. Я полна сил. Я в предвкушении - и, конечно, немного волнуюсь, - но прежде всего я благодарна всем вам. С нетерпением жду новой встречи".
Кроме того, Дион произвела фурор своими концертами и купить на них билет - был тот еще квест.
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О персоне: Селин Дион
Селин Дион - канадская певица, автор песен, актриса и композитор. Родившаяся в многодетной семье в провинции Квебек, Дион в подростковом возрасте стала звездой во франкоязычном мире после того, как её менеджер и будущий муж Рене Анжелил заложил свой дом, чтобы профинансировать её первую запись.
Как пишет Википедия, в 1990 году она выпустила англоязычный альбом Unison и утвердилась как певица в Северной Америке и других англоязычных регионах мира.
Одна из самых высокооплачиваемых певиц мира (по версии Forbes 2017 и 2018 годов) и самая продаваемая из всех канадских исполнителей. Меццо-сопрано с диапазоном в пять октав.
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