Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Селин Дион упала во время концерта: что случилось

Алена Кюпели
8 октября 2026, 18:51
google news Подпишитесь
на нас в Google
Популярная певица долго боролась с тяжелым аутоиммунным заболеванием.
Селин Дион поскользнулась во время концерта
Селин Дион поскользнулась во время концерта / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

  • Что случилось с Селин Дион
  • Связано ли это с ее тяжелым заболеванием

Популярная канадская певица Селин Дион, которая сейчас дает концерты в Париже после очень затяжной паузы, связанной со здоровьем, попала в неловкую ситуацию.

В середине концерта в Париже певица немного потеряла равновесие, исполняя "Dans un autre monde". Несмотря на то, что ее поклонники слегка испугались, падение не помешало ей встать сразу и продолжить выступление, как будто ничего не произошло.

видео дня

Отметим, что поклонники не просто так перепугались за любимую певицу. Все дело в том, что Селин болеет тяжелым аутоимунным заболеванием - "синдромом ригидного человека".

Селин Дион поскользнулась во время концерта:

Селин Дион упала на сцене
Селин Дион упала на сцене / Скриншот

Исполнительница хита "The Power of Love" впервые объявила о серии концертов в марте, во время празднования своего дня рождения (который приходится на 30 марта), назвав это возвращение "лучшим подарком в жизни".

"Я полностью к этому готова, - сказала она, в частности. - Я чувствую себя хорошо. Я полна сил. Я в предвкушении - и, конечно, немного волнуюсь, - но прежде всего я благодарна всем вам. С нетерпением жду новой встречи".

Кроме того, Дион произвела фурор своими концертами и купить на них билет - был тот еще квест.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал, что фронтмен американской группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс и актриса Минка Келли больше не вместе. Звезды, которые начали встречаться в 2022 году, недавно завершили свои отношения.

Ранее также американская актриса Сидни Суини неожиданно обнаружила родственную связь с легендарной Мэрилин Монро. Оказалось, что звезды, которых поклонники не раз сравнивали из-за внешнего сходства, действительно имеют общего предка.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Селин Дион

Селин Дион - канадская певица, автор песен, актриса и композитор. Родившаяся в многодетной семье в провинции Квебек, Дион в подростковом возрасте стала звездой во франкоязычном мире после того, как её менеджер и будущий муж Рене Анжелил заложил свой дом, чтобы профинансировать её первую запись.

Как пишет Википедия, в 1990 году она выпустила англоязычный альбом Unison и утвердилась как певица в Северной Америке и других англоязычных регионах мира.

Одна из самых высокооплачиваемых певиц мира (по версии Forbes 2017 и 2018 годов) и самая продаваемая из всех канадских исполнителей. Меццо-сопрано с диапазоном в пять октав.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Селин Дион новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Сколько будут платить украинцы за свет зимой: правительство приняло решение

Сколько будут платить украинцы за свет зимой: правительство приняло решение

19:03Энергетика
В Киеве остановили движение на всех трех линиях метро – первые детали

В Киеве остановили движение на всех трех линиях метро – первые детали

18:33Украина
Переход на зимнее время: почему его не отменили и когда переводить часы в октябре

Переход на зимнее время: почему его не отменили и когда переводить часы в октябре

18:31Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке кота в клубке пряжи за 44 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке кота в клубке пряжи за 44 с

Китайский гороскоп на завтра, 9 октября: Кроликам - протест, Петухам - порядок

Китайский гороскоп на завтра, 9 октября: Кроликам - протест, Петухам - порядок

В Киеве остановили движение на всех трех линиях метро – первые детали

В Киеве остановили движение на всех трех линиях метро – первые детали

"Прилет" по Рязанщине: дата-центр "Яндекса" горит, Yandex Cloud лежит - мониторы

"Прилет" по Рязанщине: дата-центр "Яндекса" горит, Yandex Cloud лежит - мониторы

Популярный украинский актер пошел служить в ВСУ

Популярный украинский актер пошел служить в ВСУ

Последние новости

19:36

Знают далеко не все: какой уксус категорически нельзя брать для консервации

19:15

В Минобороны раскрыли масштаб возвращения военных после СОЧ - детали

19:10

Лукашенко бунтует против Путина: Денисенко раскрыла, зачем атаковали Латвиюмнение

19:03

Сколько будут платить украинцы за свет зимой: правительство приняло решение

18:51

Селин Дион упала во время концерта: что случилосьВидео

Калининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для ЕвропыКалининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для Европы
18:33

В Киеве остановили движение на всех трех линиях метро – первые детали

18:31

Переход на зимнее время: почему его не отменили и когда переводить часы в октябре

18:22

Фронтмен Imagine Dragons расстался с актрисой: что известно о разрыве

18:20

Переезд с Меган обернулся для Гарри депрессией: принц сделал признание

Реклама
17:56

Без сушки и замораживания: как легко заготовить свежий укроп сразу на несколько месяцев

17:34

Гороскоп на завтра, 9 октября: Ракам — проблемы, Стрельцам — радость

17:23

В 1963 году Луи Армстронг записал песню, остановившую триумф The Beatles: история хита

16:48

В Кремле сделали циничное заявление о "замораживании" войны - что сказали

16:44

"Это не останется без ответа": Зеленский отреагировал на удар по Краматорску

16:35

Может спасти багаж: зачем опытные туристы кладут лист бумаги в чемодан

16:14

Сидни Суини оказалась дальней родственницей Мэрилин Монро: что их связывает

16:10

Николай Калашник: на границе Украины с Румынией начал работу новый пункт пропуска

16:02

Доллар и евро просели, злотый пошел вверх: новый курс валют на 9 октября

15:52

Как отличить настоящий сыр от подделки ещё в магазине — советы эксперта

15:30

Счета, криптокошельки, корпоративные права на сумму 1,3 млрд грн: СМИ рассказали, какие активы Николая Лагуна арестовал суд, — СМИ

Реклама
15:29

Пыль не будет оседать неделями: чем протереть плинтус после уборки

15:20

Рождественник зацветет обильнее: какое кухонное "удобрение" добавить в горшок осенью

14:47

"Зашийте России рот": Зеленский ответил Рубио на слова о тупике в войне

14:37

Путин отдал приказ "генералу Армагеддону" об ударах по Киеву — СМИ

14:27

Китайский гороскоп на завтра, 9 октября: Кроликам - протест, Петухам - порядок

14:24

Гривню ждет новое давление: подскочит ли курс доллара и евро до 18 октября

14:20

Еще очень горяча: Тони Брэкстон в свои 60 удивила новым фото

14:06

Optima Hotels & Resorts досье

13:30

Осенняя посадка клубники: что сделать с грядкой для богатого урожаяВидео

13:27

Без дров и постоянной загрузки котла: как по-новому отапливать частный дом

13:20

Моль незаметно "поедает" ковры: где искать и как избавиться от вредителя

13:16

Популярный украинский актер пошел служить в ВСУ

12:46

"Что с ее лицом?": неузнаваемая Меган Фокс удивила поклонников

12:40

Как сократить расходы на отопление зимой: 5 способов сохранить тепло

12:37

Россия атаковала Киев, дрон попал в магазин: есть погибшие и пострадавшиеФото

12:30

Октябрьское похолодание накрывает Украину: в каких областях будут лить дожди

12:12

В Прилуках завершили поисковую операцию: среди погибших пятеро детейФото

12:09

Трескается кора на молодом дереве: в чем причина и как спасти растениеВидео

11:56

Главный обувной тренд осени: Джоли и Миддлтон показали, что носить вместо каблуков

11:54

Мыши и крысы будут обходить дом стороной: поможет популярная кухонная специя

Реклама
11:50

РФ разработала план уничтожения энергетики Украины — "Схемы" раскрыли подробности

11:44

Куда деваются скамейки у подъездов: основные причины и новые нормы

11:36

Плюс 32 млрд грн на зарплаты учителям: Терехов требует увеличить субвенцию на образование в Госбюджете на 2027 год

11:27

Шансов завершить войну путем переговоров нет: Рубио сделал тревожное заявление

11:21

Цветы для весеннего сада: какие луковицы нужно посадить в октябре

11:17

От пленных до оружия: почему конфликт между Киевом и Сеулом важнее, чем кажется

11:01

Безопасная альтернатива бытовой химии: для чего смешивают уксус и крахмал

10:55

Как безопасно помыть кабель для зарядки телефона от пятен

10:31

Не только из-за дверцы: почему в морозилке образуется толстая "шуба" из льда

10:19

У войны только два финала: Портников о бессмысленных спорах об условиях мирамнение

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЧеркассыНовости ДнепраНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Львова
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять