Президент сомневается, что нынешнее поколение украинцев сможет решить вопрос примирения с агрессором.

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Зеленский назвал условие примирения с Россией / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

Главное из заявления:

Дружба с РФ возможна только после конкретных шагов со стороны Москвы

Просто простить россиян Украина не готова

Примирение может не наступить при нынешнем поколении

Дружеские отношения с Россией станут возможными только тогда, когда она предпримет конкретные шаги и понесет ответственность за содеянное. В то же время президент Украины Владимир Зеленский сомневается, что вопрос примирения удастся решить нынешнему поколению, даже если война закончится в ближайшее время. Об этом он заявил в совместном с премьер-министром Дании Метте Фредериксен интервью датскому музыканту Бенджамину Гаву на YouTube.

Отвечая на вопрос о будущих отношениях со страной-агрессором, Зеленский обозначил главное условие для их возможного налаживания.

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"Возможны ли дружеские отношения с ними? Это станет возможным, если они будут готовы сделать определенные шаги. Ответственность очень важна", - отметил Зеленский.

Почему Украина не может просто простить Россию

Президент подчеркнул, что примирение без осознания россиянами масштабов содеянного невозможно.

"Просто простить их, сказать: "О, вы сделали что-то плохое". Нет. Это не просто что-то плохое", - отметил глава государства.

В беседе Зеленский также признал, что сейчас между народами царит ненависть, и ответственность за нее лежит на Москве.

"Сегодня, конечно, царит полная ненависть, и они её начали", - сказал президент.

Также Зеленский выразил сомнение, что решить вопрос примирения с Россией под силу нынешнему поколению.

Возможен ли мир с Россией без ответственности агрессора

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок еще в ноябре 2025 года в интервью "Главред" отметил, что мирный план, который устроит обе стороны, для Украины неприемлем по определению.

"Устроить обе стороны по определению невозможно. Он не может устроить нас, потому что Россия уже оккупировала Крым в 2014 году, оккупировала другие территории", - подчеркнул эксперт.

Говоря об условиях, при которых Киев мог бы согласиться на договоренности, эксперт назвал полный перечень требований к Москве.

"Он может устроить нас только в одном случае: уход России со всех оккупированных территорий, репарации, наказание военных преступников. То есть по определению он не может быть для нас приемлемым", - пояснил Клочок.

В то же время аналитик признал, что оккупанты вряд ли уйдут с захваченных территорий, поэтому замораживание войны не станет настоящим компромиссом.

"Но это отнюдь не компромисс, это грабеж средь бела дня. Никакого компромисса нет, потому что речь идет об исключительных интересах Украины", - подытожил эксперт.

Переговоры с Россией - новости по теме

Как сообщал Главред, Зеленский выступил на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине. Президент заявил, что Украина готова к четырехсторонней встрече с Европой, США и Россией буквально завтра. По его словам, партнеры хотят провести ее до Рождества, а перед этим Киев, Вашингтон и европейские столицы должны выработать общую позицию.

19 ноября Зеленский оценил шансы на завершение войны в следующем году. Он подчеркнул, что Украина не будет отдавать территории, а разговоры об этом Путин должен вести напрямую с Киевом. Президент видит шанс завершить войну в 2027 году под давлением США.

Параллельно Украина усиливает давление на экономику страны-агрессора. Зеленский пояснил, что удары по НПЗ России будут продолжаться в ответ на атаки на украинскую энергетику. Следующие шаги Киева уже определены.

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