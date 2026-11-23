Бананы могут оставаться свежими гораздо дольше, если их правильно хранить.

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Бананы могут не портиться почти месяц / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как сохранить бананы свежими в холодильнике в течение нескольких недель

Зачем женщина нарезала фрукты и положила их в обычную банку

Какие еще способы помогают замедлить созревание бананов

Бананы быстро темнеют и размягчаются, из-за чего их иногда приходится выбрасывать раньше, чем успеваешь съесть. Однако одна женщина показала необычный способ хранения фруктов, который, по её словам, помог сохранить их свежими в течение 26 дней. Для этого понадобился обычный кухонный предмет, который есть во многих домах.

Главред выяснил, как хранить бананы в холодильнике, чтобы они дольше не портились, и какие еще хитрости помогают продлить срок их хранения.

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Как хранить бананы в банке в холодильнике

Как пишет Express, этим лайфхаком поделилась Эми Кросс, которая публикует видео в TikTok под ником @amycrosslegacy. Она рассказала, что разрезала бананы на три части, оставила кожуру и положила кусочки в банку, которую хранила в холодильнике.

Эми Кросс рассказала, что купила бананы 13 марта, разрезала их на три части и положила в банку. Через 26 дней она показала результат своего эксперимента и заявила, что фрукты остались пригодными к употреблению.

Изначально женщина хотела проверить, удастся ли сохранить нарезанный банан свежим хотя бы в течение 12 часов. Однако эксперимент продлился значительно дольше, чем она ожидала.

Такой способ может пригодиться людям, которые не съедают целый банан за один раз. Вместо того чтобы выбрасывать остатки, их можно положить в банку и убрать в холодильник.

Как дольше сохранить свежесть бананов / Инфографика: Главред

Пользователи TikTok удивились результату. Некоторые написали, что планируют опробовать этот метод после следующего похода в магазин. Другие поделились собственным опытом: они также хранят бананы в холодильнике, однако кожица фруктов со временем полностью чернеет.

В то же время результат эксперимента Эми является её личным опытом и не гарантирует, что бананы в каждом случае будут оставаться свежими в течение такого же времени.

Как ещё можно дольше сохранить свежесть бананов

Есть несколько простых способов замедлить созревание бананов. Один из них - хранить их отдельно от других фруктов. Например, авокадо и клубника выделяют этилен - газ, который ускоряет созревание плодов.

Также бананы рекомендуют хранить в прохладном месте. При этом не стоит класть их в бумажные или полиэтиленовые пакеты: внутри может скапливаться этилен, из-за чего фрукты будут созревать быстрее.

Метод с обычной банкой может стать ещё одним вариантом для тех, кто хочет дольше хранить бананы и уменьшить количество пищевых отходов. Особенно он может быть удобен, если нужно оставить на потом часть уже разрезанного фрукта.

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