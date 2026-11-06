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Бананы останутся свежими гораздо дольше: о простой хитрости мало кто знает

Алексей Тесля
6 ноября 2026, 21:43
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Во время созревания бананы выделяют этилен - особый растительный газ, который регулирует превращение плода в фрукт с мягкой мякотью.
Бананы
Раскрыт способ хранения бананов / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему холодильник может стать спасением для бананов
  • Простой способ замедлить созревание бананов

Бананы относятся к тем фруктам, которые способны за считаные дни потерять привлекательный вид. Еще недавно желтые и упругие плоды быстро покрываются темными пятнами, становятся мягкими, а их мякоть приобретает неприятную консистенцию.

Но не спешите винить в этом неправильное хранение: причина кроется в естественных процессах, происходящих внутри самого фрукта, пишет Express.

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Во время созревания бананы выделяют этилен - особый растительный газ, который регулирует превращение зеленого незрелого плода в сладкий желтый фрукт с мягкой мякотью. Чем активнее выделяется это вещество, тем быстрее продолжается созревание.

Проблема заключается в том, что этилен воздействует не только на сами бананы. Его также производят яблоки, груши, авокадо, манго, персики и некоторые ягоды. Если держать все эти продукты в одной фруктовой корзине, они могут ускорить созревание друг друга и значительно быстрее потерять свежесть.

Почему холодильник может стать спасением для бананов

Существует распространенное заблуждение, что бананы категорически нельзя помещать в холодильник. На самом деле низкая температура помогает замедлить процессы созревания, особенно если плоды уже приобрели желтый цвет.

При охлаждении кожура действительно может потемнеть, иногда становясь практически черной. Однако внешний вид не всегда отражает состояние мякоти. Внутри банан вполне может оставаться плотным, ароматным и пригодным для употребления.

Более того, охлаждение уже созревших плодов позволяет заметно продлить срок их хранения. Даже спустя некоторое время после помещения в холодильник они могут сохранять приятный вкус и нормальную текстуру.

Некоторые хозяйки рекомендуют предварительно помещать бананы в плотно закрытый бумажный пакет, а затем убирать в холодильное отделение для овощей. Важно помнить, что потемнение кожуры в таких условиях не обязательно свидетельствует о порче продукта.

Простой способ замедлить созревание

Еще один эффективный прием заключается в том, чтобы ограничить выделение этилена через плодоножку. Для этого достаточно обернуть основание грозди или отдельные стебли пищевой пленкой.

Такая небольшая хитрость помогает замедлить процесс созревания и дольше сохранить привлекательное состояние фруктов.

Не менее важно правильно организовать их хранение. Не кладите бананы вплотную к другим фруктам, особенно к тем, которые активно выделяют этилен. Лучше разместить их отдельно, обеспечив свободную циркуляцию воздуха.

Хорошим решением может стать специальная подставка с крючком. В подвешенном положении бананы меньше соприкасаются с поверхностями, вокруг них свободно движется воздух, а сами плоды не подвергаются лишнему давлению.

Что приготовить из перезрелых бананов

Даже если фрукты стали слишком мягкими и покрылись темными пятнами, это еще не повод отправлять их в мусорное ведро. При отсутствии признаков порчи такие бананы отлично подходят для домашней выпечки.

Например, из них можно приготовить ароматный банановый хлеб, нежные кексы или шоколадные маффины. Переспевшая мякоть становится особенно сладкой и легко размешивается в тесте, придавая выпечке мягкость и насыщенный фруктовый вкус.

Таким образом, несколько простых изменений в способе хранения помогут сократить количество выбрасываемых продуктов и дольше наслаждаться любимыми фруктами.

Смотрите видео - как вырастить банан:

В видео автор демонстрирует, как правильно отделить и пересадить молодой банан, не травмируя его корни. На собственном примере он показывает особенности пересадки и делится практическими рекомендациями по выращиванию этого экзотического растения в домашних условиях.

Несмотря на необычный внешний вид, банан не требует чрезмерно сложного ухода. Главное - учитывать несколько важных нюансов, которые помогут растению хорошо прижиться, активно развиваться и радовать быстрым ростом.

Ранее Главред писал о том, что делать, чтобы бананы не становились коричневыми. Процесс созревания можно замедлить, благодаря чему бананы будут оставаться свежими до двух недель дольше.

Напомним, ранее сообщалось о том, как выглядит "настоящий" банан. Оказываются, банан может быть совсем не таким, каким мы привыкли его видеть.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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