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Белое полотенце на зеркале автомобиля: какой сигнал подает водитель

Марина Иваненко
6 ноября 2026, 17:45
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Белое полотенце на зеркале автомобиля может сигнализировать о неисправности. Почему водители используют этот необычный сигнал и как правильно на него реагировать.
Что означает белое полотенце на зеркале автомобиля
Что означает белое полотенце на зеркале автомобиля / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Что означает белое полотенце на зеркале автомобиля
  • Почему водители оставляют необычный знак на дороге
  • Как действовать, если автомобиль сломался на трассе

Белое полотенце или кусок светлой ткани, повешенный на боковое зеркало автомобиля, может быть сигналом о поломке. Так водитель сообщает другим участникам движения, что транспортное средство остановилось из-за неисправности, а сам он отошел искать помощь или ждет эвакуатор. Главред расскажет более подробно.

Как объясняет издание Trojmiasto.pl, этот неофициальный знак чаще используют в отдельных регионах США. В других странах он менее распространен, однако знать его значение полезно каждому водителю. Такой сигнал помогает понять, почему автомобиль стоит на обочине, а водителя рядом нет.

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Что означает белое полотенце на зеркале автомобиля

Белое полотенце на боковом зеркале обычно сигнализирует о том, что автомобиль сломался и не может продолжать движение. Водитель мог оставить транспортное средство на обочине и отойти, чтобы найти помощь, или ждать прибытия дорожной службы.

Такой знак может свидетельствовать о нескольких обстоятельствах:

  • автомобиль обездвижен из-за технической неисправности;
  • водитель отошел в поисках помощи;
  • владелец планирует вернуться к транспортному средству или ждет помощи;
  • пассажиры могли покинуть салон и находиться на безопасном расстоянии от дороги.

В то же время белая ткань не является гарантией того, что все пассажиры находятся в безопасности или что ситуация не требует вмешательства экстренных служб.

На практике вместо полотенца водители могут использовать белую футболку, кусок ткани, другой светлый предмет или даже пластиковый пакет. Главное, чтобы сигнал был заметным для других участников дорожного движения.

Такая традиция особенно распространена в отдельных частях США. В других регионах мира этот способ предупреждения о поломке не получил широкого распространения. Поэтому водителям не стоит полагаться только на него: для обозначения места вынужденной остановки необходимо использовать предусмотренные правилами средства.

Как сделать чтобы не запотевало стекло в автомобиле инфографика
Как сделать чтобы не запотевало стекло в автомобиле инфографика / Главред

Когда водители вывешивают белую ткань на зеркало

Белую ткань на зеркале можно заметить на автомобиле, вынужденно остановившемся на обочине автомагистрали, скоростной трассы или оживленной дороги. Причиной может быть проколотое колесо, разряженный аккумулятор, неисправность двигателя или другая проблема, из-за которой продолжать движение опасно.

Чтобы правильно оценить ситуацию, стоит обратить внимание на несколько признаков:

  • автомобиль стоит на обочине с включенной аварийной сигнализацией;
  • транспортное средство остановилось в месте, где обычно нельзя парковаться, например на аварийной полосе;
  • водитель или пассажиры находятся вне автомобиля;
  • люди рядом с транспортным средством пытаются привлечь внимание других водителей.

Если вы заметили такой автомобиль, не стоит резко тормозить или останавливаться посреди оживленной дороги. Это может создать дополнительную опасность. Если же поблизости находятся люди, нуждающиеся в помощи, или ситуация выглядит угрожающей, следует сообщить в соответствующие службы.

Нельзя автоматически считать, что белая ткань означает отсутствие опасности или необходимости в помощи.

Что означает полотенце на зеркале грузовика

Белое полотенце на зеркале грузовика имеет примерно такое же значение, как и на легковом автомобиле. Оно может свидетельствовать о технической неисправности и потребности водителя в помощи.

У грузового транспорта причиной вынужденной остановки может быть поврежденная шина, неисправность пневматической системы, поломка двигателя или проблемы с электрикой. В такой ситуации водителю иногда приходится покинуть кабину, связаться с дорожной службой или ждать эвакуатор.

Однако отдельного общепризнанного сигнала для грузовиков, при котором белое полотенце всегда означает конкретную неисправность, не существует. Это не официальный дорожный знак и не установленный международный код для водителей грузового транспорта.

Видео о том, как не попасть в ямы на дорогах, можно посмотреть здесь:

Как правильно обозначить автомобиль, сломавшийся на дороге

В случае поломки автомобиля водителю следует в первую очередь позаботиться о безопасности, а не полагаться на неофициальные сигналы. Белое полотенце может служить дополнительным обозначением, но оно не заменяет аварийную сигнализацию и знак аварийной остановки.

Если автомобиль сломался, необходимо:

  • остановить транспортное средство как можно дальше от полосы движения, по возможности - в безопасном месте;
  • включить аварийную сигнализацию;
  • перед выходом из машины надеть светоотражающий жилет;
  • выходить из автомобиля желательно через пассажирскую дверь, подальше от потока транспорта;
  • установить знак аварийной остановки на расстоянии, предусмотренном правилами дорожного движения;
  • вывести пассажиров из салона и перевести их в безопасное место, подальше от проезжей части.

Если автомобиль не удается отремонтировать самостоятельно, следует обратиться в службу технической помощи или к эвакуатору. В случае угрозы жизни или здоровью людей необходимо позвонить в экстренные службы по номеру 112.

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Об источнике: Trojmiasto.pl

Trojmiasto.pl - один из крупнейших и самых популярных региональных новостных порталов в Польше, специализирующийся на регионе Гданьска, Гдыни и Сопота. Издание служит основным источником местной информации для жителей и туристов, посещающих регион. Сайт поддерживает несколько тематических порталов, включая спорт, бизнес, культуру, развлечения, дом, детей, кино, науку.

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