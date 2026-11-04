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Как отстирать кухонные полотенца без дорогих средств: эффективные домашние рецепты

Марина Иваненко
4 ноября 2026, 16:16
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Кухонные полотенца потеряли свежесть и не отстирываются? 4 домашних средства помогут избавиться от жира, пятен и неприятного запаха.
Как постирать кухонные полотенца
Как отстирать кухонные полотенца / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Как отстирать кухонные полотенца от жира
  • Чем убрать неприятный запах
  • 4 домашних способа очистки ткани

Кухонные полотенца быстро впитывают жир, остатки еды и влагу. Даже после обычной стирки на ткани могут оставаться пятна и неприятный запах. Особенно сложно вернуть чистоту полотенцам, которыми пользуются ежедневно. Однако спешить заменять их на новые не стоит: справиться с загрязнениями помогут доступные домашние средства. Главред расскажет подробнее.

Как отмечает Deccoria, для очистки кухонных полотенец можно использовать пищевую соду, нашатырный спирт, хозяйственное мыло, лимонную кислоту и соль. Эти средства помогают избавиться от стойких загрязнений и освежить ткань, если обычной стирки недостаточно.

видео дня

Почему обычная стирка не удаляет пятна и запах с кухонных полотенец

Кухонные полотенца ежедневно контактируют с жиром, остатками пищи и влагой. Частицы загрязнений проникают глубоко в волокна ткани, поэтому стандартного цикла стирки при температуре 30–40 °C иногда недостаточно, чтобы полностью их удалить.

Кроме того, на влажной ткани могут размножаться микроорганизмы. Особенно быстро это происходит, если полотенца оставляют сложенными или свернутыми до полного высыхания. Именно поэтому после стирки они иногда сохраняют затхлый запах.

По возможности кухонные полотенца рекомендуется стирать при температуре 60 °C или выше, если это разрешено согласно информации на этикетке. Также важно не оставлять их влажными и регулярно менять.

Видео о том, как отстирать кухонные полотенца, можно посмотреть здесь:

Как отстирать кухонные полотенца с помощью пищевой соды

Один из самых простых домашних способов - замачивание в горячей воде с пищевой содой. Она помогает нейтрализовать неприятные запахи и облегчает удаление загрязнений.

Для приготовления раствора понадобятся:

  • 5 л горячей воды;
  • 3–4 столовые ложки пищевой соды.

Растворите соду в воде, тщательно перемешайте и опустите кухонные полотенца на 30–40 минут. После замачивания постирайте их в стиральной машине с обычным моющим средством или вручную.

Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи
Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи / Инфографика: Главред

Другие домашние средства для очистки кухонных полотенец

Помимо пищевой соды, для предварительного замачивания можно использовать и другие доступные средства.

Нашатырный спирт

Для приготовления раствора добавьте 4 столовые ложки нашатырного спирта в 3 л теплой воды. Окуните полотенца и оставьте на несколько часов или на ночь. Работать нужно в хорошо проветриваемом помещении, используя перчатки. Не смешивайте нашатырный спирт с хлорсодержащими средствами.

Хозяйственное мыло и лимонная кислота

Сначала смочите полотенца горячей водой, слегка отожмите и натрите хозяйственным мылом, уделяя особое внимание пятнам. Затем добавьте в воду 5 чайных ложек лимонной кислоты, окуните ткани в раствор и оставьте примерно на 30 минут. Перед использованием стоит проверить стойкость цвета ткани.

Соль

Растворите 5 чайных ложек поваренной соли в 5 л тёплой воды. Замочите полотенца примерно на час, а затем постирайте обычным способом.

Как отстирать кухонные полотенца с очень стойкими пятнами

Если загрязнения не удалось удалить после замачивания, можно воспользоваться старым способом - кипячением. Для этого налейте в кастрюлю воду, добавьте немного стирального порошка, мыла или средства для мытья посуды. В источнике рекомендуют ориентироваться на пропорцию примерно 1 столовая ложка средства на 1 л воды.

Положите полотенца в раствор, медленно доведите до кипения и прогревайте на слабом огне от 20 до 60 минут. Время зависит от степени загрязнения и цвета ткани: для цветных полотенец его следует сократить, а для белых можно выбрать более длительный режим.

Важно учитывать состав ткани и рекомендации на этикетке: не все кухонные полотенца выдерживают кипячение. После обработки их нужно тщательно выстирать и прополоскать.

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Об источнике: Deccoria

Deccoria.pl - крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках.

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