Зачем опускать воздушный шарик в унитаз: результат приятно удивит

Обычный воздушный шарик перекрывает слив и даёт уксусному раствору несколько часов на то, чтобы растворить налёт и ржавчину.

https://glavred.info/lifehack/zachem-opuskat-vozdushnyy-sharik-v-unitaz-rezultat-priyatno-udivit-10809401.html Ссылка скопирована

Один трюк поможет очистить унитаз от ржавчины и налёта / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Зачем опускать воздушный шарик в унитаз

Как приготовить раствор для чистки под ободком

Многие люди не любят чистить унитаз, ведь это отнимает много времени и сил. Обычно сложнее всего отмыть известковый налет и ржавчину, но уборка может стать проще, если воспользоваться одним лайфхаком.

Главред решил разобраться, как быстро очистить унитаз от известкового налета.

видео дня

Почему воздушный шарик опускают в унитаз

Воздушный шарик, опущенный в унитаз, помогает отмыть налет от жесткой воды, ржавчину и бактерии под ободком без дорогой бытовой химии. Такой способ в видео на YouTube продемонстрировала авторка канала "Советы для дома".

Для процедуры понадобятся обычные воздушные шарики, веревка, кусочек скотча, уксус и средство для мытья посуды. Надувать шарик слишком сильно не нужно.

"Завяжите воздушный шарик веревкой, узел должен быть надежным, чтобы он не развязался в самый неподходящий момент. Конец веревки отрезать не нужно, в данном случае чем длиннее будет веревка, тем лучше", - советует автор канала.

Отдельно готовят раствор: в небольшую ёмкость наливают 400 мл уксуса, добавляют столовую ложку средства для мытья посуды и тщательно перемешивают. На шарик также стоит наклеить небольшой кусочек скотча - его назначение станет понятно на последнем этапе.

Как почистить унитаз уксусом и воздушным шариком

Главная задача на этом этапе - не дать жидкости уйти в канализацию.

"Воздушным шариком нужно полностью перекрыть слив в унитазе. Веревка должна быть достаточно длинной, чтобы её конец свободно свисал за пределы туалетной чаши", - отмечает блогерша.

После этого в унитаз выливают приготовленный раствор и проверяют, действительно ли вода не вытекает. Затем чашу почти до краев наполняют ведром теплой воды.

Раствор оставляют в унитазе примерно на три часа. После такой выдержки достаточно минимальных усилий.

"Когда время пройдет, почистите унитаз ершиком. Вы увидите, что все загрязнения очень легко удаляются", - уверяет блогерша.

Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета / Инфографика: Главред

Как достать воздушный шарик из унитаза

После чистки шарик осторожно вытаскивают за веревочку. Автор обращает внимание, что по размеру он должен быть совсем небольшим.

Самый деликатный момент - избавиться от шарика так, чтобы после этого не пришлось мыть пол и стены.

"Теперь найдите скотч, которым вы приклеили шарик, и именно в этом месте проткните его иголкой. Благодаря этому воздушный шарик не лопнет с множеством брызг вокруг, а будет медленно сдуваться", - подытожила автор видео.

Простой способ очистить унитаз внутри и под ободком от налета - видео:

Читайте также:

Об источнике: Советы для дома Советы для дома - украинский YouTube-канал, цель которого - показать зрителям, как быстро и эффективно убираться и готовить чистящие средства своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, как указано в описании канала.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред