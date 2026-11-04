Зачем опускать воздушный шарик в унитаз: результат приятно удивит

Вы узнаете:
- Зачем опускать воздушный шарик в унитаз
- Как приготовить раствор для чистки под ободком
Многие люди не любят чистить унитаз, ведь это отнимает много времени и сил. Обычно сложнее всего отмыть известковый налет и ржавчину, но уборка может стать проще, если воспользоваться одним лайфхаком.
Главред решил разобраться, как быстро очистить унитаз от известкового налета.
Почему воздушный шарик опускают в унитаз
Воздушный шарик, опущенный в унитаз, помогает отмыть налет от жесткой воды, ржавчину и бактерии под ободком без дорогой бытовой химии. Такой способ в видео на YouTube продемонстрировала авторка канала "Советы для дома".
Для процедуры понадобятся обычные воздушные шарики, веревка, кусочек скотча, уксус и средство для мытья посуды. Надувать шарик слишком сильно не нужно.
"Завяжите воздушный шарик веревкой, узел должен быть надежным, чтобы он не развязался в самый неподходящий момент. Конец веревки отрезать не нужно, в данном случае чем длиннее будет веревка, тем лучше", - советует автор канала.
Отдельно готовят раствор: в небольшую ёмкость наливают 400 мл уксуса, добавляют столовую ложку средства для мытья посуды и тщательно перемешивают. На шарик также стоит наклеить небольшой кусочек скотча - его назначение станет понятно на последнем этапе.
Как почистить унитаз уксусом и воздушным шариком
Главная задача на этом этапе - не дать жидкости уйти в канализацию.
"Воздушным шариком нужно полностью перекрыть слив в унитазе. Веревка должна быть достаточно длинной, чтобы её конец свободно свисал за пределы туалетной чаши", - отмечает блогерша.
После этого в унитаз выливают приготовленный раствор и проверяют, действительно ли вода не вытекает. Затем чашу почти до краев наполняют ведром теплой воды.
Раствор оставляют в унитазе примерно на три часа. После такой выдержки достаточно минимальных усилий.
"Когда время пройдет, почистите унитаз ершиком. Вы увидите, что все загрязнения очень легко удаляются", - уверяет блогерша.
Как достать воздушный шарик из унитаза
После чистки шарик осторожно вытаскивают за веревочку. Автор обращает внимание, что по размеру он должен быть совсем небольшим.
Самый деликатный момент - избавиться от шарика так, чтобы после этого не пришлось мыть пол и стены.
"Теперь найдите скотч, которым вы приклеили шарик, и именно в этом месте проткните его иголкой. Благодаря этому воздушный шарик не лопнет с множеством брызг вокруг, а будет медленно сдуваться", - подытожила автор видео.
Простой способ очистить унитаз внутри и под ободком от налета - видео:
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Об источнике: Советы для дома
Советы для дома - украинский YouTube-канал, цель которого - показать зрителям, как быстро и эффективно убираться и готовить чистящие средства своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, как указано в описании канала.
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