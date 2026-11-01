Унитаз будет чистым без агрессивной химии — какие средства рекомендуют эксперты

Вы узнаете:
- Какие обычные продукты можно использовать для чистки унитаза
- Чем удалить стойкие пятна и минеральные отложения
- Как не повредить сантехнику во время уборки
Чтобы поддерживать унитаз в чистоте, не обязательно использовать агрессивную бытовую химию. Некоторые обычные средства и простые инструменты помогают удалять грязь, минеральные отложения и неприятные запахи, не повреждая поверхность сантехники.
Главред выяснил, что именно поможет поддерживать чистоту унитаза и как правильно использовать эти средства.
Средство для мытья посуды
Эксперты по уборке и сантехнике рассказали, какие восемь средств стоит иметь под рукой, пишет Martha Stewart. Для ежедневной очистки внешней части унитаза достаточно средства для мытья посуды и теплой воды. Менеджер по развитию бизнеса компании BVM Contracting Райан Мигер предостерегает от чрезмерного использования агрессивной химии.
По его словам, сильные кислоты и отбеливатели могут повредить затирку, силиконовый герметик и покрытие сантехники. Из-за этого впоследствии может потребоваться дорогостоящий ремонт.
Белый уксус
Белый уксус помогает растворять минеральные отложения и устранять неприятные запахи внутри чаши унитаза. Сантехник Скотт Глейзер рекомендует использовать его для регулярной очистки.
Однако уксус подходит не для всех поверхностей. Райан Мигер советует не применять его даже в разбавленном виде на натуральном камне. Перед уборкой стоит проверить материал поверхности.
Пищевая сода
Пищевая сода обеспечивает мягкую очистку и не царапает фарфор. По словам Скотта Глейзера, её можно насыпать непосредственно в чашу, а затем почистить унитаз щеткой.
Это средство помогает удалить грязь и освежить поверхность. В то же время для стойких пятен или дезинфекции эксперт советует использовать специальное средство для чистки унитазов.
Важно не смешивать отбеливатель с уксусом, аммиаком или другими чистящими средствами. Такие комбинации могут образовывать опасные пары.
Одноразовые дезинфицирующие салфетки
Дезинфицирующие салфетки удобно использовать для очистки внешних поверхностей унитаза. Ими можно протирать сиденье, бачок, ручку смыва и другие участки, к которым часто прикасаются руками.
После использования салфетку нужно выбросить. Это помогает снизить риск переноса бактерий на другие поверхности ванной комнаты. Смывать такие салфетки в унитаз нельзя.
Полотенца из микрофибры
Для протирания внешней части унитаза эксперты советуют использовать полотенца из микрофибры. Они достаточно мягкие, чтобы не повредить деликатные поверхности, и подходят для уборки в ванной комнате.
Райан Мигер не рекомендует использовать стальные мочалки, жесткие абразивные губки и порошковые средства с крупными частицами. Они могут поцарапать защитное покрытие фарфора. Из-за этого грязь и пятна со временем будут накапливаться быстрее.
Многоразовые перчатки
Во время уборки унитаза важно защищать руки от бактерий и моющих средств. Для этого эксперты советуют использовать многоразовые перчатки.
Их следует хранить отдельно от других средств для уборки и стирать после каждого использования.
Пемза
Для удаления стойких пятен от жесткой воды может пригодиться специальная пемза для унитазов. По словам Скотта Глейзера, она помогает справиться с минеральными отложениями и не повредить фарфор при правильном использовании.
Важно выбирать именно пемзу, предназначенную для чистки сантехники, и следовать рекомендациям производителя.
Щетка для унитаза
Прочная щетка с долговечной щетиной - один из главных инструментов для регулярного ухода за унитазом. Она помогает удалять пятна, минеральные отложения и остатки грязи внутри чаши.
Скотт Глейзер советует регулярно заменять щетку и давать ей полностью высохнуть между использованием. Это поможет уменьшить накопление бактерий и появление неприятного запаха.
Регулярная уборка, мягкие чистящие средства и правильно подобранные инструменты помогут поддерживать унитаз в чистоте. При этом не стоит злоупотреблять агрессивной химией и абразивами, которые могут повредить сантехнику.
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Об источнике: Martha Stewart
Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.
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