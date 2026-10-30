Верхние шкафы на кухне стремительно теряют популярность: что приходит им на смену

Современные кухни всё чаще обустраивают без массивных конструкций над рабочей поверхностью.

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Чем заменить навесные шкафы на кухне / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему навесные шкафы постепенно выходят из моды

Чем можно заменить верхние кухонные шкафы

Как организовать хранение посуды и принадлежностей без навесной мебели

Навесные шкафы долгое время были неотъемлемой частью кухонного гарнитура, однако современные дизайнеры всё чаще отказываются от такого решения. Они занимают много места на стенах, а в небольших кухнях делают интерьер визуально тяжелее.

Главред расскажет, чем заменить верхние кухонные шкафы, чтобы сделать помещение более просторным.

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Чем заменить навесные шкафы на кухне

Как пишет Deccoria, полностью убирать верхние шкафы необязательно. Иногда достаточно освободить от них одну стену, чтобы кухня стала просторнее. В то же время перед ремонтом важно продумать, куда переместить посуду, продукты и бытовую технику, которые раньше хранились за фасадами.

Открытые полки

На них можно поставить тарелки, чашки, баночки со специями и емкости для сыпучих продуктов. Для кухни подойдут деревянные или металлические конструкции. Однако стоит учитывать, что открытая посуда быстрее пылится и требует регулярной уборки.

Как быстро убрать жирный налет из кухонных шкафов / Инфографика: Главред

Декоративная стена

Подойдет тем, кому не нужны дополнительные места для хранения. Пространство над столешницей можно оформить плиткой с узором, фактурными материалами или краской соответствующего цвета. Особенно уместно такое решение выглядит в кухнях открытой планировки, объединенных с гостиной.

Рейлинги и крючки

Помогут организовать хранение кухонных принадлежностей. На них удобно размещать половники, лопатки, полотенца, чашки и небольшие сковородки. Наиболее часто используемые вещи будут под рукой, а столешница останется свободной.

Выдвижные ящики и высокие шкафы

Позволят перенести посуду, продукты и бытовую технику в нижнюю часть гарнитура. Шкафы от пола до потолка помогут эффективнее использовать пространство, а небольшая кладовая станет дополнительным местом для хранения запасов.

Окно над столешницей

Этот вариант подходит для кухонь, планировка которых позволяет реализовать такое решение. Оно обеспечит больше естественного освещения и откроет вид на сад или окружающий ландшафт.

Шкафы со стеклянными дверцами

Стеклянные фасады визуально облегчают конструкцию, а посуда внутри остается защищенной от пыли. За стеклом можно разместить керамику и другие предметы, которые будут дополнять интерьер кухни.

Выбирая альтернативу навесным шкафам, стоит учитывать площадь кухни, количество посуды и собственные привычки. Главное - заранее предусмотреть достаточно места для хранения, чтобы отказ от верхних шкафов не сказался на удобстве.

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