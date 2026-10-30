Путин может лишиться главного козыря на переговорах: экс-глава МИД назвал условие

Огрызко объяснил, как ослабление Трампа повлияет на требования Путина и чем Freyja заменит Patriot

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Чего ждать Украине после выборов в США / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Кратко:

Давление Трампа на Украину после выборов в США может ослабнуть

Без поддержки Белого дома Путин не сможет выдвигать ультиматумы

Совместная с Европой ракета Freyja должна заменить Patriot в 2027 году

После выборов в США Дональд Трамп может ослабить давление на Украину, а российский диктатор и военный преступник Владимир Путин - лишиться главного козыря для выдвижения жестких условий на переговорах. Тем временем Киев вместе с европейскими партнерами готовит собственную замену американским Patriot, которая может ударить по интересам оборонной промышленности США. Об этом рассказал руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко в интервью Главреду.

По оценке Огрызко, Вашингтон и Москва и в дальнейшем будут добиваться от Киева уступок. Однако ноябрьские выборы в США способны повлиять на интенсивность этого давления, а заодно и на переговорные позиции Кремля.

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"Украину будут пытаться склонить к тому же, что и раньше. Возможно, после выборов Трамп будет делать это в меньшей степени. Если так, то и аппетиты у Путина уменьшатся, поскольку единственная его надежда - это Трамп. Если позиции Трампа ослабнут, то и Путин не сможет выдвигать ультимативных требований", - отметил Огризко.

Сможет ли Европа обойтись без американских Patriot?

Огризко связывает перспективы Украины с собственными оборонными разработками, созданными совместно с партнерами. По его мнению, в ближайшие годы именно оборонное сотрудничество Киева с европейскими столицами выйдет на новый уровень.

"А нас ждет Freyja, которая должна появиться в середине 2027 года и заменить Patriot. Нас ждет налаживание Украиной и Европой всех тех процессов, которые позволят европейцам чувствовать себя в безопасности. Украина уже становится неотъемлемой частью системы безопасности Европы", - подчеркнул дипломат.

FREYJA / Инфографика: Главред

В то же время эксперт критикует европейских партнеров за неверную расстановку приоритетов в подготовке к возможным переговорам с Москвой.

"Пока что европейцы в своей традиционной манере ставят телегу перед лошадью и ищут политиков, которые будут представлять их на переговорах. Вместо того, чтобы отработать свою жесткую позицию в отношении России. Но ничего страшного, ведь так или иначе после выборов в США сотрудничество Украины с европейскими партнерами станет еще более интенсивным, прагматичным и практичным", - пояснил Огрызко.

Последствия такого сближения, по прогнозу дипломата, ощутят на себе и в Соединенных Штатах - прежде всего американский оборонный бизнес.

"Таким образом, мы сформируем основы европейской системы безопасности, которая будет выгодна для Европы и от которой в конечном итоге начнут страдать сами США. Ведь когда вместо Patriot на вооружение европейских стран будет поступать европейско-украинская ракета, которая будет в разы дешевле американского аналога, производители Patriot не поблагодарят за это Дональда Фредовича", - подчеркнул Огризко.

ЗРК Patriot: основные характеристики / Инфографика: Главред

Трамп и война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, администрация президента США Дональда Трампа может рассмотреть дальнейшее смягчение санкций против России, в частности ограничений в сфере производства удобрений. Украинские чиновники опасаются новых экономических уступок Вашингтона Москве, несмотря на отсутствие признаков отказа Кремля от максималистских требований. Об этом сообщило издание Kyiv Independent со ссылкой на украинских и американских чиновников.

Министр обороны США Пит Хегсет, по данным The Kyiv Independent, блокирует передачу Украине крупной партии ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. В украинском руководстве подозревают, что таким образом Вашингтон оказывает давление на Киев, чтобы тот отказался от ударов по российским нефтяным объектам. Деньги за эти боеприпасы страны-партнеры уже перечислили.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина рассчитывает начать испытания собственной антибаллистической системы ПВО FREYJA до конца 2026 года. По его словам, Норвегия принимает активное участие в европейской программе разработки FREYJA. Заявление глава государства сделал по итогам встречи с министром обороны Норвегии Туре Сандвиком и генеральным директором компании Kongsberg Эйриком Ли.

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О персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007–2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года возглавляет аналитико-информационный Центр исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время" и "Украинская правда". С 2022 года - проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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