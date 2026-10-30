Украину сотрясла серия убийств военных в тылу: кто помогает россиянам и как

И.о. главы Нацполиции рассказал, как кураторы из РФ находят исполнителей через Telegram и что должно насторожить военного.

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Как Россия убивает украинских военных в тылу / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Патрульная полиция Ровенской области

Кратко:

Полиция расследует смерти 22 военных в восьми областях и Киеве

Ищут исполнителей через Telegram, среди них много молодежи

В большинстве случаев военных травили метадоном

Спецслужбы страны-агрессора РФ, делающие ставку на террор в тылу, вербуют через Telegram молодежь, в том числе несовершеннолетних, для убийства украинских военных за линией фронта. В большинстве установленных случаев жертв травили метадоном, который передавали по почте или через тайники. В течение этого года полиция расследует 20 уголовных дел по фактам смерти 22 военнослужащих ВСУ в восьми областях и Киеве, рассказал и.о. главы Национальной полиции Максим Цуцкиридзе в интервью УНИАН.

По его словам, на связь между отдельными смертями указали результаты экспертиз, проверка последних контактов погибших и анализ их переписки.

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"Когда начали сопоставлять материалы различных дел, заметили повторяющиеся обстоятельства. Целью были военнослужащие, исполнителей дистанционно координировали через Telegram, в большинстве установленных эпизодов использовался метадон. Его передавали по почте или через тайники, а к военному приближались под предлогом знакомства, совместного отдыха или подарка", - рассказал глава полиции.

По делам о гибели 12 военных подозрение уже предъявлено 11 лицам, еще в четырех случаях установлены лица, которым готовятся подозрения. Четыре дела направлены в суд, еще одно передано по подследственности в СБУ.

В то же время Цуцкиридзе предупредил, что пока нельзя утверждать, что все 22 военнослужащих стали жертвами убийств.

"В некоторых случаях причины смерти еще устанавливаются. Наша задача - выяснить, была ли смерть естественной или стала следствием преступления", - пояснил он.

Как работает схема с посылками

После знакомства в Telegram военному предлагают бесплатную посылку – якобы в благодарность за службу или в рамках специальной акции. Перед этим могут попросить фото в форме, чтобы убедиться, что человек действительно служит.

Telegram / Инфографика Главред

"Посылки через "Новую почту" готовят другие причастные лица по указаниям куратора. В таких посылках может находиться метадон, смешанный с другими токсичными веществами или препаратами", – рассказал Цуцкиридзе.

Сейчас полиция расследует события 9–10 октября.

"В Житомирской области один военный попросил другого забрать посылку. Внутри упаковки травяного чая они нашли таблетки неизвестного происхождения и приняли их. Один скончался в тот же день, другого нашли мертвым на следующее утро", - рассказал глава полиции.

Обстоятельства расследуются как умышленное убийство двух человек. Посылку из Харьковской области отправила 17-летняя девушка, которая, по материалам расследования, получала метадон и за деньги пересылала его по адресам, которые указывал куратор в Telegram. За это ей обещали не менее 5 тысяч гривен, сообщила Национальная полиция в Telegram.

По словам Цуцкиридзе, 10 октября аналогичную посылку от неё получил военнослужащий в Ивано-Франковске, который после употребления вещества также скончался. 23 октября девушке сообщили о подозрении, а на следующий день суд избрал ей меру пресечения – содержание под стражей.

Кого россияне вербуют и кого выбирают в качестве жертв

Среди фигурантов дел много молодых людей.

"Их привлекают с помощью денег, наркотиков, обещаний помочь или решить проблемы. Специальной подготовки от них обычно не требуют - куратор объясняет, что нужно сделать, и контролирует выполнение", - отметил Цуцкиридзе.

В качестве примеров он привёл 19-летнего парня, который согласился убить военного за 5 тысяч гривен, и двух школьниц – учениц 10-го и 11-го классов, которым за убийство военного обещали 5 тысяч долларов. Еще одну девушку убедили, что она якобы помогает украинской разведке разоблачать российских шпионов.

В одном из дел полиция установила личность куратора - гражданина РФ, жителя Ростова-на-Дону 2004 года рождения, который дистанционно руководил действиями несовершеннолетней в Украине. Цуцкиридзе также напомнил, что ответственность за умышленное убийство наступает с 14 лет, а несовершеннолетнему за такое преступление грозит до 15 лет лишения свободы.

Жертвой может стать любой военнослужащий.

"В некоторых случаях достаточно самого факта, что человек служит в Вооруженных силах Украины. Должность, звание или доступ к конфиденциальной информации могут вообще не иметь значения", – подчеркнул глава полиции.

Что должно насторожить военного

В Нацполиции советуют обращать внимание на следующие сигналы:

чрезмерный интерес к месту службы, местонахождению и распорядку дня;

просьба малознакомого человека прислать фото в форме;

настойчивое желание встретиться наедине, спешка или требование никому не рассказывать об общении;

предложения подарков, алкоголя, лекарств или бесплатных посылок якобы в качестве благодарности за службу;

просьба получить чужую посылку, забрать что-то из тайника или передать посылку.

"Сохраните переписку, данные аккаунта, номер телефона и другую информацию, которая поможет проверить контакт, и звоните по номеру 102. Не пытайтесь самостоятельно разоблачить человека, не продолжайте общение "для проверки" и не договаривайтесь о встрече. Если вы получили вещества неизвестного происхождения, не употребляйте их и не предлагайте другим", - посоветовал Цуцкиридзе.

Будет ли Россия усиливать террор в тылу Украины

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко весной в интервью Главреду предупреждал, что враг не откажется от давления на тыловые регионы.

"Ракетно-дроновый террор не прекратится. Россия будет его продолжать, ведь это одна из ключевых составляющих ее стратегии давления на тыловую часть Украины", – подчеркнул эксперт.

Помимо ударов с воздуха, по его словам, оккупанты будут делать ставку на агентуру внутри страны.

"Кроме того, будут продолжаться и другие действия - прежде всего подрывная деятельность в тыловых регионах Украины, использование агентурных сетей, вербовка лиц для совершения диверсий и терактов", - пояснил Коваленко.

Аналитик связал активизацию таких действий с неудачами российской армии на фронте.

"Чем больше проблем возникает у россиян непосредственно в зоне боевых действий, тем активнее они пытаются компенсировать это террором в тылу Украины и давлением на гражданское население", - отметил он.

Теракты РФ в Украине – последние новости по теме

Как сообщал Главред, в июле 2026 года обязанности главы Национальной полиции временно возложили на Максима Цуцкиридзе. О назначении новых временных руководителей СБУ и Нацполиции сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. Тогда же президент Владимир Зеленский поручил временно исполнять обязанности главы СБУ первому заместителю главы службы Александру Покладу.

Россияне не впервые используют подростков для совершения преступлений в Украине. В апреле СБУ и Нацполиция предотвратили теракты в украинских школах, к которым РФ привлекала двух учеников. Несовершеннолетних в Кировоградской и Одесской областях завербовали через группы в TikTok и Telegram.

Через Telegram враг ищет и взрослых исполнителей. В июле контрразведка СБУ сорвала двойной теракт в Ивано-Франковске, который готовили российские спецслужбы. К подготовке привлекли местного безработного мужчину, который искал быстрый заработок в Telegram-каналах.

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О персоне: Максим Цуцкиридзе Максим Цуцкиридзе - генерал полиции 3-го ранга, первый заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник Главного следственного управления. Доктор юридических наук, заслуженный юрист Украины, профессор, сообщает Википедия.

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