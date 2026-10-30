Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Украину сотрясла серия убийств военных в тылу: кто помогает россиянам и как

Юрий Берендий
30 октября 2026, 14:08
google news Подпишитесь
на нас в Google
И.о. главы Нацполиции рассказал, как кураторы из РФ находят исполнителей через Telegram и что должно насторожить военного.
Как Россия убивает украинских военных в тылу
Как Россия убивает украинских военных в тылу / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Патрульная полиция Ровенской области

Кратко:

  • Полиция расследует смерти 22 военных в восьми областях и Киеве
  • Ищут исполнителей через Telegram, среди них много молодежи
  • В большинстве случаев военных травили метадоном

Спецслужбы страны-агрессора РФ, делающие ставку на террор в тылу, вербуют через Telegram молодежь, в том числе несовершеннолетних, для убийства украинских военных за линией фронта. В большинстве установленных случаев жертв травили метадоном, который передавали по почте или через тайники. В течение этого года полиция расследует 20 уголовных дел по фактам смерти 22 военнослужащих ВСУ в восьми областях и Киеве, рассказал и.о. главы Национальной полиции Максим Цуцкиридзе в интервью УНИАН.

По его словам, на связь между отдельными смертями указали результаты экспертиз, проверка последних контактов погибших и анализ их переписки.

видео дня

"Когда начали сопоставлять материалы различных дел, заметили повторяющиеся обстоятельства. Целью были военнослужащие, исполнителей дистанционно координировали через Telegram, в большинстве установленных эпизодов использовался метадон. Его передавали по почте или через тайники, а к военному приближались под предлогом знакомства, совместного отдыха или подарка", - рассказал глава полиции.

По делам о гибели 12 военных подозрение уже предъявлено 11 лицам, еще в четырех случаях установлены лица, которым готовятся подозрения. Четыре дела направлены в суд, еще одно передано по подследственности в СБУ.

В то же время Цуцкиридзе предупредил, что пока нельзя утверждать, что все 22 военнослужащих стали жертвами убийств.

"В некоторых случаях причины смерти еще устанавливаются. Наша задача - выяснить, была ли смерть естественной или стала следствием преступления", - пояснил он.

Как работает схема с посылками

После знакомства в Telegram военному предлагают бесплатную посылку – якобы в благодарность за службу или в рамках специальной акции. Перед этим могут попросить фото в форме, чтобы убедиться, что человек действительно служит.

Телеграм, Telegram, инфографика
Telegram / Инфографика Главред

"Посылки через "Новую почту" готовят другие причастные лица по указаниям куратора. В таких посылках может находиться метадон, смешанный с другими токсичными веществами или препаратами", – рассказал Цуцкиридзе.

Сейчас полиция расследует события 9–10 октября.

"В Житомирской области один военный попросил другого забрать посылку. Внутри упаковки травяного чая они нашли таблетки неизвестного происхождения и приняли их. Один скончался в тот же день, другого нашли мертвым на следующее утро", - рассказал глава полиции.

Обстоятельства расследуются как умышленное убийство двух человек. Посылку из Харьковской области отправила 17-летняя девушка, которая, по материалам расследования, получала метадон и за деньги пересылала его по адресам, которые указывал куратор в Telegram. За это ей обещали не менее 5 тысяч гривен, сообщила Национальная полиция в Telegram.

По словам Цуцкиридзе, 10 октября аналогичную посылку от неё получил военнослужащий в Ивано-Франковске, который после употребления вещества также скончался. 23 октября девушке сообщили о подозрении, а на следующий день суд избрал ей меру пресечения – содержание под стражей.

Кого россияне вербуют и кого выбирают в качестве жертв

Среди фигурантов дел много молодых людей.

"Их привлекают с помощью денег, наркотиков, обещаний помочь или решить проблемы. Специальной подготовки от них обычно не требуют - куратор объясняет, что нужно сделать, и контролирует выполнение", - отметил Цуцкиридзе.

В качестве примеров он привёл 19-летнего парня, который согласился убить военного за 5 тысяч гривен, и двух школьниц – учениц 10-го и 11-го классов, которым за убийство военного обещали 5 тысяч долларов. Еще одну девушку убедили, что она якобы помогает украинской разведке разоблачать российских шпионов.

В одном из дел полиция установила личность куратора - гражданина РФ, жителя Ростова-на-Дону 2004 года рождения, который дистанционно руководил действиями несовершеннолетней в Украине. Цуцкиридзе также напомнил, что ответственность за умышленное убийство наступает с 14 лет, а несовершеннолетнему за такое преступление грозит до 15 лет лишения свободы.

Жертвой может стать любой военнослужащий.

"В некоторых случаях достаточно самого факта, что человек служит в Вооруженных силах Украины. Должность, звание или доступ к конфиденциальной информации могут вообще не иметь значения", – подчеркнул глава полиции.

Что должно насторожить военного

В Нацполиции советуют обращать внимание на следующие сигналы:

  • чрезмерный интерес к месту службы, местонахождению и распорядку дня;
  • просьба малознакомого человека прислать фото в форме;
  • настойчивое желание встретиться наедине, спешка или требование никому не рассказывать об общении;
  • предложения подарков, алкоголя, лекарств или бесплатных посылок якобы в качестве благодарности за службу;
  • просьба получить чужую посылку, забрать что-то из тайника или передать посылку.

"Сохраните переписку, данные аккаунта, номер телефона и другую информацию, которая поможет проверить контакт, и звоните по номеру 102. Не пытайтесь самостоятельно разоблачить человека, не продолжайте общение "для проверки" и не договаривайтесь о встрече. Если вы получили вещества неизвестного происхождения, не употребляйте их и не предлагайте другим", - посоветовал Цуцкиридзе.

Будет ли Россия усиливать террор в тылу Украины

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко весной в интервью Главреду предупреждал, что враг не откажется от давления на тыловые регионы.

"Ракетно-дроновый террор не прекратится. Россия будет его продолжать, ведь это одна из ключевых составляющих ее стратегии давления на тыловую часть Украины", – подчеркнул эксперт.

Помимо ударов с воздуха, по его словам, оккупанты будут делать ставку на агентуру внутри страны.

"Кроме того, будут продолжаться и другие действия - прежде всего подрывная деятельность в тыловых регионах Украины, использование агентурных сетей, вербовка лиц для совершения диверсий и терактов", - пояснил Коваленко.

Аналитик связал активизацию таких действий с неудачами российской армии на фронте.

"Чем больше проблем возникает у россиян непосредственно в зоне боевых действий, тем активнее они пытаются компенсировать это террором в тылу Украины и давлением на гражданское население", - отметил он.

Теракты РФ в Украине – последние новости по теме

Как сообщал Главред, в июле 2026 года обязанности главы Национальной полиции временно возложили на Максима Цуцкиридзе. О назначении новых временных руководителей СБУ и Нацполиции сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. Тогда же президент Владимир Зеленский поручил временно исполнять обязанности главы СБУ первому заместителю главы службы Александру Покладу.

Россияне не впервые используют подростков для совершения преступлений в Украине. В апреле СБУ и Нацполиция предотвратили теракты в украинских школах, к которым РФ привлекала двух учеников. Несовершеннолетних в Кировоградской и Одесской областях завербовали через группы в TikTok и Telegram.

Через Telegram враг ищет и взрослых исполнителей. В июле контрразведка СБУ сорвала двойной теракт в Ивано-Франковске, который готовили российские спецслужбы. К подготовке привлекли местного безработного мужчину, который искал быстрый заработок в Telegram-каналах.

Читайте также:

О персоне: Максим Цуцкиридзе

Максим Цуцкиридзе - генерал полиции 3-го ранга, первый заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник Главного следственного управления. Доктор юридических наук, заслуженный юрист Украины, профессор, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
ВСУ полиция патрульная полиция российские спецслужбы Национальная полиция глава Нацполиции Telegram новости Украины убийство отравление
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Кушнер в очень жесткой форме требовал от Зеленского 30 дней не бить по НПЗ России - WSJ

Кушнер в очень жесткой форме требовал от Зеленского 30 дней не бить по НПЗ России - WSJ

15:11Война
Телефонный разговор Зеленского с Путиным: в Офисе президента сделали заявление

Телефонный разговор Зеленского с Путиным: в Офисе президента сделали заявление

14:44Война
В Украине температура снизится на 3–5 °C: начнётся ли ноябрь с зимней погоды

В Украине температура снизится на 3–5 °C: начнётся ли ноябрь с зимней погоды

14:25Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке художника у холста за 79 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке художника у холста за 79 с

Весной взойдут первыми: какие овощи нужно посадить в ноябре

Весной взойдут первыми: какие овощи нужно посадить в ноябре

Колебания достигнут 5-балльного уровня: начинается магнитная буря G1

Колебания достигнут 5-балльного уровня: начинается магнитная буря G1

Ноябрь изменит всё: три знака китайского зодиака добьются успеха

Ноябрь изменит всё: три знака китайского зодиака добьются успеха

Как почистить кожаную куртку и вернуть ей блеск: простой домашний трюк

Как почистить кожаную куртку и вернуть ей блеск: простой домашний трюк

Последние новости

15:11

Кушнер в очень жесткой форме требовал от Зеленского 30 дней не бить по НПЗ России - WSJ

14:45

Сколько раз промывать рис, чтобы он не слипался: повар назвал точное количество

14:44

Телефонный разговор Зеленского с Путиным: в Офисе президента сделали заявление

14:29

"Да кто ты": Седокову без трусов унизили на красной дорожке в Москве

14:25

В Украине температура снизится на 3–5 °C: начнётся ли ноябрь с зимней погоды

Трамп подыгрывает Путину из-за страха проиграть и денег, но в ноябре все изменится – ОгрызкоТрамп подыгрывает Путину из-за страха проиграть и денег, но в ноябре все изменится – Огрызко
14:08

Украину сотрясла серия убийств военных в тылу: кто помогает россиянам и как

13:52

Зеленский расширил санкции против РФ - кто в списке

13:42

Картофель не разварится и будет вкуснее: шеф-повара раскрыли секретный трюк

13:21

"Было немного споров": Витвицкая столкнулась с проблемой из-за крещения сына

Реклама
13:10

Как отмыть духовку до блеска: два домашних средства растворят жир и грязь

12:59

Мобилизация по-новому: какой приказ отдал Драпатый и что ждет уклонистов

12:58

Почему Alyona Alyona пока не сможет родить ребенка - что известно

12:54

Минус "Искандер-М": Силы обороны поразили ракетную установку россиян на Курщине

12:50

Надя Дорофеева внезапно оказалась в больнице — что сообщил муж певицы

12:29

Вкусный праздничный салат "Кукуруза" — рецепт новогоднего блюда за 15 минут

12:18

Следует успеть до морозов: три важных дела, которые нужно сделать в саду осенью

12:10

"Тайный помощник ТЦК" или "незнаток в юридических вопросах": эксперт раскритиковал новую инициативу Разумкова

12:06

От этнографии до уголовного процесса одна подпись: экс-прокурор САП высмеял экспертизу подписантов заявления ЦПК Шабунина

11:47

Прошлое напомнит о себе: четыре знака зодиака ждут серьезные испытания

11:42

Китайский гороскоп на завтра, 31 октября: Драконам - восхищение, Свиньям - равновесие

Реклама
11:39

Дожди с мокрым снегом и туманы: какая погода ожидается в Украине в начале ноября

11:36

Никакого "мира на троих" не будет: Портников о саммите Трампа, Путина и Симнение

11:26

Герань будет усыпана пышными цветами: как правильно обрезать ее перед зимой

11:02

"Делает все": Козловский сделал редкое признание о жене

10:52

Оккупанты готовят что-то ужасное: как РФ использует перемирие на Херсонщине

10:40

Из оккупированных Олешек вывезут людей на 25 автобусах: Лубинец раскрыл детали

10:19

В Украине впервые с середины лета взлетели цены на лук: сколько стоит килограмм

10:02

Умер Патрик Стюарт: что известно о звезде "Людей Икс" и реакции знаменитостей

09:40

Криптобиржа Binance потеряла $6,3 млрд из-за атаки хакеров - подробности

09:38

Как очистить посуду от ржавчины без химии: поможет неожиданное домашнее средство

09:17

Колебания достигнут 5-балльного уровня: начинается магнитная буря G1

09:00

Мобилизация, субсидии и дорогие продукты: что изменится для украинцев с 1 ноября

08:44

В Киеве восстановили движение по Южному мосту: кому разрешили проезд

08:42

Из-за атаки РФ в Днепре блэкаут: почти весь общественный транспорт остановился

07:57

В небе облака густого дыма: атакован НПЗ в России, возник масштабный пожар

07:53

США и РФ обсуждают снятие санкций с многомиллиардного фонда Кремля – CNN

07:07

Украина приостановила атаки на российские НПЗ: WSJ раскрыл причину

06:27

РФ ударила баллистикой по предприятию в Полтавской области – что известно

05:55

"Не узнать ее": постаревшая Кабаева появилась с новым лицом

05:00

Деньги и новые возможности: какие знаки зодиака увидят, что черная полоса позади

Реклама
04:38

Гороскоп на завтра, 31 октября: Ракам — раздражение, Весам — прибыль

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке художника у холста за 79 с

03:33

Даже мелкие предметы создают большие проблемы: что нельзя сбрасывать в унитаз

03:16

Куда выливать использованное масло после жарки - многие ошибаются годами

02:10

Астрономы удивили сенсационным открытием: за Плутоном "всплыла" новая планета

29 октября, четверг
23:29

РФ атаковала Киев и Днепр: гремели взрывы, есть перебои со светом и разрушения

22:57

Умер актёр Патрик Стюарт, сыгравший в фильмах "Люди Икс" и "Звёздный путь"

22:32

Ноябрь изменит всё: три знака китайского зодиака добьются успеха

22:11

"Впереди должна была быть целая жизнь": удар РФ унес жизнь 15-летней гимнастки

21:25

Как почистить кожаную куртку и вернуть ей блеск: простой домашний трюкВидео

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять