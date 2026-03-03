РФ масштабирует обстрелы и диверсии в Украине: эксперт предупредил украинцев

Ключевые тезисы Коваленко:
- Россия продолжит давление на тыловые регионы Украины
- Продолжатся ракетные удары, атаки дронами и диверсии
- Террор в тылу могут масштабировать из-за проблем на фронте
Россия не откажется от стратегии давления на тыловые регионы Украины. В течение весенне-летней кампании враг продолжит массированные обстрелы и подрывную деятельность внутри страны. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
"Ракетно-дроновый террор не прекратится. Россия будет его продолжать, ведь это одна из ключевых составляющих ее стратегии давления на тыловую часть Украины. Они не откажутся от этой тактики и в дальнейшем будут ее придерживаться", - подчеркнул он.
По словам эксперта, ожидать затишья в небе не стоит, поскольку налеты дронов-камикадзе и ракетные удары остаются ключевой составляющей российской стратегии. Кроме атак с воздуха, Россия будет делать ставку на дестабилизацию ситуации внутри Украины.
"Сохранятся и другие действия — прежде всего подрывная деятельность в тыловых регионах Украины, использование агентурных сетей, вербовка лиц для осуществления диверсий и терактов. Также будут продолжаться постоянные информационно-психологические спецоперации, направленные на дискредитацию Сил обороны Украины, распространение фейков о больших потерях, поражениях и т.д.", - отметил Коваленко.
По его мнению, россияне могут масштабировать террор в тылу, пытаясь компенсировать свои провалы в зоне боевых действий.
"Чем больше проблем возникает у россиян непосредственно в зоне боевых действий, тем активнее они пытаются компенсировать это террором в тылу Украины и давлением на гражданское население", - добавил Коваленко.
Зачем РФ атакует энергетику - мнение эксперта
Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев рассказал, что российские войска продолжают целенаправленные удары по ключевым подстанциям и высоковольтным линиям электропередач в Украине, пытаясь нарушить целостность объединенной энергосистемы и изолировать отдельные регионы, в частности Черниговскую, Одесскую и Донецкую области. Основная цель таких атак - отделить центральную часть энергосистемы по Днепру и затруднить перераспределение электроэнергии между регионами, что особенно ощутимо в областях с ограниченной собственной генерацией.
По словам экспертов, высоковольтные линии и подстанции сложно быстро восстановить в случае повреждений, поэтому энергетикам приходится активно работать, используя запасы и резервы для восстановления поставок. Впрочем, атаки не только создают проблемы с электроснабжением, но и повышают риски техногенных аварий, провоцируют перебои в быту и создают дополнительный хаос в повседневной жизни украинцев.
Удары РФ по Украине - новости по теме
Напомним, 27 февраля российские дроны атаковали Запорожье, травмировав четырех человек, среди которых подросток. Во время обстрела загорелись два жилых дома, хозяйственная постройка, автомобиль и газопровод, а взрывная волна повредила еще несколько домов.
Также в Киеве вечером 2 марта прогремел сильный взрыв из-за атаки вражеских беспилотников. Мэр Виталий Кличко призвал оставаться в укрытиях, силы ПВО работают над отражением удара.
Как сообщал Главред, 1 марта президент Украины Владимир Зеленский предупредил о новых атаках России на инфраструктуру. Он отметил, что разведка предоставляет соответствующую информацию, поэтому все, кто защищает страну, должны оставаться сосредоточенными.
О персоне: Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
