Женщина боялась воды всю жизнь: необычная причина озадачила врачей

Редкое заболевание заставляет женщину избегать контакта с водой. Даже дождь и собственные слезы вызывают болезненную реакцию кожи.

По словам женщины, первые проявления заболевания у нее начались еще в детстве. С тех пор она ежедневно сталкивается с трудностями, которые обычные люди даже не представляют.

Пользовательница Reddit с ником Jessicachild открыто рассказала в сабреддите r/AMA, что всю свою жизнь живет с крайне редким состоянием, которое называют аквагенной крапивницей. При подобной аллергии кожа реагирует на контакт с водой сильным зудом и высыпаниями.

Аллергия на воду

В дождливые дни женщине приходится оставаться дома, а если нужно выйти на улицу, то она надевает толстовку и опускает голову, чтобы избежать попадания капель на кожу.

"Контакт с водой вызывает у меня нестерпимый зуд и волдыри. Я могу выпить воду, но даже собственные пот и слезы вызывают реакцию. Из-за этого я стараюсь пить через трубочку, чтобы минимизировать соприкосновение с губами", - написала автор поста.

Болезнь, о которой мало кто слышал

Девушка также ответила на вопросы пользователей, прояснив детали своего состояния. Jessicachild уточнила, что справляется с этим состоянием уже почти 46 лет, а также, что в 80-х годах даже не верили, что такое возможно.

Женщина объяснила, что реакция происходит только при контакте воды с кожей, внутри организма вода не вызывает проблемы, но даже мизерное попадание на губы может привести к трещинам и раздражению.

Ответив на вопрос про гигиену, женщина призналась, что иногда принимает душ, но быстро и предпочитает крайне горячую воду, чтобы свести контакт к минимуму.

Реакция соцсетей

Другие пользователи форума поддержали ее и поделились своими историями. Некоторые также отметили, что страдают от похожих реакций на воду, объясняя, что диагностировать такие случаи сложно и многие врачи просто не слышали о заболевании.

"У меня тоже такое есть! Думаю, это встречается только у 1% населения мира. Мне люди не верят, но это легко доказать, ведь достаточно просто смочить кожу водой, чтобы все увидеть", - написал один из них.

Медики называют подобное состояние аквагенной крапивницей (aquagenic urticaria) - форма физической крапивницы, при которой на коже появляются высыпания и зуд после контакта с любой водой, независимо от ее температуры или состава. Причина заболевания до конца не выяснена, хотя считается, что реакция связана с особенностями взаимодействия воды и компонентов кожи.

Об источнике: Reddit Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.

