Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мода и красота

Какие продукты есть, чтобы кожа лица "пережила" холод и мороз

Алена Кюпели
6 февраля 2026, 21:21
6
Поддержка здоровья кожи в холодные месяцы начинается изнутри.
Какие продукты помогают коже сиять во время морозов
Какие продукты помогают коже сиять во время морозов / Коллаж Главред, фото Pixabay

Кратко:

  • Какие продукты поддерживают красоту
  • Почему они важнее зимой

Поддерживать здоровье и сияние кожи зимой — непростая задача. Сухой, холодный воздух ослабляет кожный барьер, и часто с этим трудно справиться только с помощью косметических средств, таких как увлажняющие кремы.

Поддержка здоровья кожи в холодные месяцы начинается изнутри — с выбора продуктов, которые помогают бороться с сезонной сухостью.

видео дня

Зарегистрированные диетологи и нутрициологи делятся продуктами, которым следует отдавать приоритет зимой для поддержания сияния кожи изнутри. Сосредоточившись на увлажнении, полезных жирах и продуктах, богатых витаминами, вы можете помочь сохранить прочный и устойчивый кожный барьер на протяжении всего сезона.

Лосось

Один из наиболее эффективных способов получить достаточное количество омега-3 жирных кислот — это употребление жирной рыбы, например, дикого лосося. Шелли Боллс, магистр диетологии, зарегистрированный диетолог и нутрициолог из Flawless Bloom, рекомендует употреблять не менее двух порций жирной рыбы в неделю. Сочетание рыбы со здоровыми жирами, такими как оливковое масло, и богатыми антиоксидантами овощами дополнительно поддерживает здоровье кожи и позволяет приготовить простое и вкусное блюдо на любой вечер.

Яркие овощи и сладкий картофель

Овощи насыщенных цветов и сладкий картофель богаты витамином А и антиоксидантами, которые помогают поддерживать здоровый цвет лица. Добавление в зимний рацион таких продуктов, как морковь, тыква, шпинат и брокколи, может способствовать обновлению и восстановлению клеток кожи, что делает кожу более гладкой и упругой.

Сладкий картофель, в частности, содержит бета-каротин и сложные углеводы, которые помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови, объясняет Кевин Хаяви, медицинский директор и управляющий партнер Beverly Hills Physicians. Эта стабильность может уменьшить воспаление, которое в противном случае может способствовать распространенным зимним проблемам с кожей.

Здоровые жиры

Включение полезных жиров в рацион помогает поддерживать эластичность, увлажненность и барьерную функцию кожи, а также уменьшает воспаление во всем организме. Употребление авокадо, орехов и семян несколько раз в неделю, а также добавление оливкового масла первого отжима к овощам и салатам — простые способы обеспечить достаточное поступление жиров, поддерживающих здоровье кожи.

Ферментированные продукты

Здоровый микробиом кишечника играет ключевую роль в поддержании иммунного ответа кожи, гормонального баланса и контроля воспаления, что способствует чистому, сияющему цвету лица круглый год. Включение в рацион ферментированных продуктов, богатых пробиотиками и пребиотиками, таких как йогурт и кефир, — это простой способ поддержать здоровье кишечника и кожи.

Увлажняющие продукты и жидкости

Поддержание водного баланса особенно важно зимой, когда холодный воздух на улице и отопление в помещении могут быстро высушивать кожу. Употребление достаточного количества жидкости и включение в рацион увлажняющих продуктов может помочь сохранить влажность и эластичность кожи.

Продукты, богатые водой, такие как огурцы, а также травяные чаи и наваристые супы, помогают поддерживать водный баланс в течение дня.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

кожа
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В DeepState подсчитали, сколько времени нужно РФ, чтобы захватить Донбасс

В DeepState подсчитали, сколько времени нужно РФ, чтобы захватить Донбасс

21:54Война
Есть прогресс, но нет прорыва: СМИ о новых деталях мирных переговоров в ОАЭ

Есть прогресс, но нет прорыва: СМИ о новых деталях мирных переговоров в ОАЭ

21:28Украина
Защита неба должна быть лучшей: Зеленский анонсировал изменения в Воздушных силах

Защита неба должна быть лучшей: Зеленский анонсировал изменения в Воздушных силах

20:39Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Три знака зодиака вот-вот откроют канал богатства: кого выбрала фортуна

Три знака зодиака вот-вот откроют канал богатства: кого выбрала фортуна

Оптическая иллюзия: найдите среди домов спрятанную кошку за 30 секунд

Оптическая иллюзия: найдите среди домов спрятанную кошку за 30 секунд

Мирные переговоры Украины, РФ и США зашли в тупик: в NYT раскрыли детали

Мирные переговоры Украины, РФ и США зашли в тупик: в NYT раскрыли детали

Гороскоп Таро на завтра 7 февраля: Козерогу победа, Тельцу - неизбежность

Гороскоп Таро на завтра 7 февраля: Козерогу победа, Тельцу - неизбежность

Киев якобы хочет гарантий ненападения на один город: росСМИ узнали детали переговоров в ОАЭ

Киев якобы хочет гарантий ненападения на один город: росСМИ узнали детали переговоров в ОАЭ

Последние новости

21:54

В DeepState подсчитали, сколько времени нужно РФ, чтобы захватить Донбасс

21:46

"Спи спокойно": жена молчуна Игоря Николаева сообщила о страшном горе

21:39

Домашний творог всего из 2 ингредиентов: проверенный рецепт за 30 минут

21:28

Есть прогресс, но нет прорыва: СМИ о новых деталях мирных переговоров в ОАЭ

21:21

Какие продукты есть, чтобы кожа лица "пережила" холод и мороз

Трамп хочет до апреля заключить соглашение между Украиной и Россией - КуликТрамп хочет до апреля заключить соглашение между Украиной и Россией - Кулик
20:55

Украинская певица рассказала об опухоли в грудиВидео

20:49

НП приостанавливает обработку посылок: заказы с Temu и Алиэкспресс не придут

20:40

Превзойдет даже красную рыбу: шикарный рецепт скумбрииВидео

20:39

Защита неба должна быть лучшей: Зеленский анонсировал изменения в Воздушных силахВидео

Реклама
20:35

Быстрый способ узнать, есть ли угроза дальтонизма: тест прямо в телефонеВидео

20:31

Почему кола из стеклянной бутылки всегда вкуснее: 4 неочевидные причины

20:26

Олимпийские игры 2026 - расписание на 7 февраля

19:45

Сильные туманы и гололед: в Тернопольской области скоро ухудшится погода

19:27

РФ готовит массированный удар: перебрасывает ракетоносцы и носители Калибров

19:20

Почему конфеты "Птичье молоко" так называются: кто является автором десерта

19:09

Украинцы предупредили о штормовом похолодании: когда изменится погода

18:50

Ленивый ужин на семью из полкилограмма фарша: рецепт проще простого

18:48

Над одним направлением нависла серьезная угроза: где россияне усиливают давление

18:35

Жесткая позиция Терехова помогла решить проблему с частной ТЭЦ-5, - эксперт

18:33

Снял обои в старом доме — и обомлел: находка на стенах обескуражила хозяинаВидео

Реклама
18:27

Как воспитать успешных детей: миллиардер Баффет поделился простым секретом

18:17

Можно ли держать ноутбук постоянно на зарядке: ответ удивит многих

18:11

В Украине прошел конкурс колядок для образовательных учреждений, - Гнат Коробко

18:01

Цена перескочила 150 гривен и будет расти дальше: базовый продукт быстро дорожает

17:41

Сокрушительный удар по России: в ЕС представили 20-й пакет санкций, детали

17:26

"Не лучший вариант": раскрыт худший сценарий соглашения о завершении войны

17:26

Точно отреагирует: ученые назвали самый эффективный способ позвать кошку

17:14

Предатель Украины: "Редис" рассказал о генерале РФ, на которого совершили покушение

17:05

"Чертовщина это все": рэпер-путинист обвинил в развале своей семьи карты таро

16:57

Доллар и евро идут в крутое пике: озвучен курс валют на 9 февраля

16:45

"Молюсь": Константин Грубич сообщил о проблемах со здоровьем и операции

16:29

Украинцам рассказали, что положить под кровать, чтобы в доме стало ощутимо теплее

16:28

Запрет на имя: как не разрешают называть детей в разных странах мира

16:20

Автор "Чернобыля" создаст для HBO сериал по мотивам популярной игры

16:09

Решающий фактор для завершения войны: командир объяснил, в чем нуждается УкраинаВидео

15:52

Света будет больше: в двух районах Киева вводят новые графики

15:49

"От голода и холода": трагически умер легендарный украинский кинооператор

15:31

Помогает ли режим полета зарядить телефон быстрее: ответ вас удивит

15:31

Непогода накроет Житомирскую область на выходные: о какой опасности предупреждают синоптики

15:23

Мелкий дождь и снег: синоптики объявили в Харькове первый уровень опасности

Реклама
15:17

Сложный период: известно, когда отключения света снова станут более строгими

15:15

Чтобы закончить войну: Мерц назвал условие для переговоров ЕС и России

15:06

Брак с 14 лет: в Раде сделали заявление о бракосочетании несовершеннолетних

14:50

Почему в СССР строили именно 5- и 9-этажки: архитектор раскрыл логику

14:15

Почему 7 февраля нельзя одевать одежду зеленого цвета: какой церковный праздник

14:04

С 14:00 до 18:00 - самый опасный период: в Нацполиции предупредили украинцев

14:00

Литий, титан и безопасность: почему США делают ставку на украинские недра

13:54

Гороскоп Таро на завтра 7 февраля: Козерогу победа, Тельцу - неизбежность

13:49

В ряде областей Украины перестали действовать графики отключений света - причина

13:48

Ученые назвали 9 привычек, указывающих на высокий уровень IQ

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять