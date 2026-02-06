Какие продукты есть, чтобы кожа лица "пережила" холод и мороз

Поддержка здоровья кожи в холодные месяцы начинается изнутри.

Какие продукты помогают коже сиять во время морозов / Коллаж Главред, фото Pixabay

Какие продукты поддерживают красоту

Почему они важнее зимой

Поддерживать здоровье и сияние кожи зимой — непростая задача. Сухой, холодный воздух ослабляет кожный барьер, и часто с этим трудно справиться только с помощью косметических средств, таких как увлажняющие кремы.

Поддержка здоровья кожи в холодные месяцы начинается изнутри — с выбора продуктов, которые помогают бороться с сезонной сухостью.

Зарегистрированные диетологи и нутрициологи делятся продуктами, которым следует отдавать приоритет зимой для поддержания сияния кожи изнутри. Сосредоточившись на увлажнении, полезных жирах и продуктах, богатых витаминами, вы можете помочь сохранить прочный и устойчивый кожный барьер на протяжении всего сезона.

Лосось

Один из наиболее эффективных способов получить достаточное количество омега-3 жирных кислот — это употребление жирной рыбы, например, дикого лосося. Шелли Боллс, магистр диетологии, зарегистрированный диетолог и нутрициолог из Flawless Bloom, рекомендует употреблять не менее двух порций жирной рыбы в неделю. Сочетание рыбы со здоровыми жирами, такими как оливковое масло, и богатыми антиоксидантами овощами дополнительно поддерживает здоровье кожи и позволяет приготовить простое и вкусное блюдо на любой вечер.

Яркие овощи и сладкий картофель

Овощи насыщенных цветов и сладкий картофель богаты витамином А и антиоксидантами, которые помогают поддерживать здоровый цвет лица. Добавление в зимний рацион таких продуктов, как морковь, тыква, шпинат и брокколи, может способствовать обновлению и восстановлению клеток кожи, что делает кожу более гладкой и упругой.

Сладкий картофель, в частности, содержит бета-каротин и сложные углеводы, которые помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови, объясняет Кевин Хаяви, медицинский директор и управляющий партнер Beverly Hills Physicians. Эта стабильность может уменьшить воспаление, которое в противном случае может способствовать распространенным зимним проблемам с кожей.

Здоровые жиры

Включение полезных жиров в рацион помогает поддерживать эластичность, увлажненность и барьерную функцию кожи, а также уменьшает воспаление во всем организме. Употребление авокадо, орехов и семян несколько раз в неделю, а также добавление оливкового масла первого отжима к овощам и салатам — простые способы обеспечить достаточное поступление жиров, поддерживающих здоровье кожи.

Ферментированные продукты

Здоровый микробиом кишечника играет ключевую роль в поддержании иммунного ответа кожи, гормонального баланса и контроля воспаления, что способствует чистому, сияющему цвету лица круглый год. Включение в рацион ферментированных продуктов, богатых пробиотиками и пребиотиками, таких как йогурт и кефир, — это простой способ поддержать здоровье кишечника и кожи.

Увлажняющие продукты и жидкости

Поддержание водного баланса особенно важно зимой, когда холодный воздух на улице и отопление в помещении могут быстро высушивать кожу. Употребление достаточного количества жидкости и включение в рацион увлажняющих продуктов может помочь сохранить влажность и эластичность кожи.

Продукты, богатые водой, такие как огурцы, а также травяные чаи и наваристые супы, помогают поддерживать водный баланс в течение дня.

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

