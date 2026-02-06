Защита неба должна быть лучшей: Зеленский анонсировал изменения в Воздушных силах

Главное из заявления Зеленского:
- В подразделениях Воздушных сил произойдут кадровые изменения
- Ситуация с защитой неба в разных направлениях неодинакова
- Успешные кейсы уничтожения "Шахедов" должны стать стандартом
В ряде областей Украины в подразделениях Воздушных сил ВСУ произойдут кадровые изменения. Главной целью решений является укрепление малой ПВО и повышение эффективности противодействия российским ударным беспилотникам. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.
По его словам, компонент малой противовоздушной обороны должен работать значительно результативнее, чтобы не допускать существующих проблем.
Он добавил, что в настоящее время ситуация с защитой неба на разных направлениях неодинакова.
"На части направлений рубежи защиты построены лучше, на части направлений нужно еще поработать, и значительно поработать. Важно, что министр обороны Украины занимается этой тематикой, командующий Воздушными силами получил дополнительные поручения", - подчеркнул глава государства.
Зеленский подчеркнул, что Силы обороны имеют достаточно ресурсов и опыта для эффективного противодействия БпЛА, однако эти наработки необходимо внедрять системно по всей стране.
"Все то, что реально работает в том или ином направлении, на том или ином уровне, должно применяться везде, где результатов пока меньше. И каждый день имеет значение. Все решения должны внедряться максимально оперативно", - добавил он.
Президент также отметил, что в настоящее время усилением противодействия дронам совместно занимаются Министерство обороны и командование Воздушных сил.
"Главная задача — сделать так, чтобы успешные кейсы уничтожения "Шахедов" стали стандартом для всех подразделений, независимо от региона их базирования", — подытожил глава государства.
Вечернее обращение Зеленского — видео:
Новый способ борьбы с дронами
Авиационный эксперт Константин Криволап говорил, что Украина планирует развивать "малую" противодроновую противовоздушную оборону, чтобы бороться с дронами типа "Шахед" страны-агрессора России.
По его словам, Минобороны Украины уже предложило создать сплошное радиолокационное поле с радарами, разработанное искусственным интеллектом.
"ИИ придется просчитывать, где в определенный момент может находиться вражеский "Шахед", после чего туда будут нацеливаться украинские дроны-перехватчики", - отметил он.
Усиление украинской ПВО - что известно
Как сообщал Главред, Владимир Зеленский говорил, что приоритетным направлением во взаимодействии с международными партнерами остается обеспечение украинских военных ракетами для противовоздушной обороны и ускорение выполнения невыполненных запросов.
8 января Великобритания подтвердила поставку Украине 13 систем противовоздушной обороны Raven и двух прототипов систем Gravehawk. Вскоре должно прибыть еще несколько единиц Gravehawk.
Украина и Франция подписали историческое соглашение, в рамках которого Украина получит системы ПВО SAMP/T, разработка которой еще продолжается. Эта система получит обновленную систему ПВО с усиленными характеристиками.
Читайте также:
- Десятки ракет со шрапнелью: новые детали массированных ударов РФ по ТЭЦ в Киеве
- Ночная атака дронов РФ на Запорожье: в Вольнянске дрон убил мужчину и жену
- РФ готовит массированный удар: перебрасывает ракетоносцы и носители Калибров
Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред