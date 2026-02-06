Почему конфеты 'Птичье молоко' так называются: кто является автором десерта

На самом деле этот десерт появился не в СССР, как многие думают.

Среди множества сладостей, которые оставили след в памяти нескольких поколений, особое место занимают конфеты "Птичье молоко". Их вкус знаком многим еще с детства, но мало кто знает, откуда происходит название десерта и кто был его автором.

Какая страна придумала Птичье молоко

История "Птичьего молока" началась в Польше, пишет УНИАН. В 1936 году владелец кондитерской фабрики E.Wedel Ян Ведель создал уникальный рецепт конфет из суфле, покрытых шоколадом. По преданию, именно работники фабрики предложили название, которое точно передавало легкость и нежность десерта. Никаких легенд о мифических птицах не существовало — это было лишь образное сравнение, подчеркивающее мягкую текстуру и воздушный вкус. Классический вариант конфет имел ванильную начинку, но впоследствии появились и другие вкусы — лимонный, кокосовый и шоколадный.

Как в СССР появилось Птичье молоко

В Советский Союз "Птичье молоко" попало благодаря случайному событию. В 1967 году министр пищевой промышленности СССР Зотов во время командировки в Чехословакию попробовал эти конфеты. Рецепт ему не раскрыли, но он поставил задачу советским кондитерам воссоздать лакомство самостоятельно.

Технолог Владивостоцкой кондитерской фабрики Анна Чулкова смогла максимально приблизить вкус к оригиналу. Ее вариант был признан лучшим, и именно он лег в основу советского производства. Конфеты изготавливали на агар-агаре — натуральном заменитель желатина, который обеспечивал нежную консистенцию, но в то же время ограничивал срок хранения до 15 суток. Несмотря на это, десерт быстро стал популярным и производился в больших объемах.

В 90-е годы кондитеры были вынуждены изменить технологию приготовления десерта ради удешевления его себестоимости. В продукт добавили консерванты и заменители, что позволило значительно продлить срок годности.

Как появился торт "Птичье молоко"

Отдельную страницу истории занимает торт "Птичье молоко". Его автором стал шеф-повар ресторана "Прага" в Москве Владимир Гуральник. По одним данным, он придумал рецепт в 1974 году, по другим - в 1978-м, уже вместе с коллективом ресторана. Независимо от версии, состав торта оставался неизменным: кексовое тесто, прослойка из сливочного масла, сгущенного молока, сахара, агар-агара и белков, а сверху - плотная глазурь из растопленного шоколада.

Интересно, что именно этот десерт стал первым в СССР, на который был официально выдан патент. Для его производства в ресторане даже создали отдельный цех. Однако купить "Птичье молоко" обычным советским гражданам было непросто.

