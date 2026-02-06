РФ готовит массированный удар: перебрасывает ракетоносцы и носители Калибров

Главное:
- В акваторию Черного моря выведены 2 надводных носителя "Калибров"
- Начинается передислокация бортов Ту-95МС, после снаряжения крылатыми ракетами
Стали известны новые подробности подготовки страны-агрессора РФ к нанесению нового массированного удара по Украине.
Как сообщает профильный ресурс єРадар, отмечена передислокация стратегических ракетоносцев, а также вывод в море кораблей, оснащенных ракетами "Калибр".
В акваторию Черного моря выведены 2 надводных носителя "Калибров". Суммарный залп – 16 ракет типа "Калибр", указывается в сообщении.
Издание также пишет о передислокации стратегического ракетоносца Ту-160 с аэродрома "Украинка" на Борисоглебское аэродром (Казань).
"Начинается передислокация бортов Ту-95МС, с аэродрома Энгельс на аэродром Оленья после снаряжения крылатыми ракетами. Это утренние борта, прибывшие с Дальнего Востока", - отмечает ресурс.
Как добавляют профильные ресурсы, также зафиксирована активность голосовой сети стратегической авиации врага на боевых частотах.
О целях российских ударов по энергетике: взгляд специалиста
Эксперт Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев заявил, что удары РФ по подстанциям и ключевым линиям электропередачи подрывают стабильность украинской энергосистемы и ограничивают возможности переброски электроэнергии между регионами. По его словам, в таких условиях временные отключения света становятся вынужденной мерой, позволяющей удержать систему от более серьёзных сбоев.
Удары РФ по Украине - новости по теме
Ранее сообщалось о том, что армия страны-террориста России нанесла массированный ракетно-дроновой удар по Киеву. Количество пострадавших возросло.
Как сообщал Главред, страна-агрессор РФ атаковала Украину дронами и ракетами. В ряде регионов прогремели взрывы. В воздухе фиксировали большое количество БпЛА.
Под ударами врага - объекты критической инфраструктуры, предприятия, магазины и жилье мирных людей. В Белоцерковском районе в результате вражеской атаки погибла женщина.
