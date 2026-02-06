РФ готовит массированный удар: перебрасывает ракетоносцы и носители Калибров

В акваторию Черного моря выведены 2 надводных носителя Калибров, суммарный залп – 16 ракет.

https://glavred.info/ukraine/rf-gotovit-massirovannyy-udar-perebrasyvaet-raketonoscy-i-nositeli-kalibrov-10738643.html Ссылка скопирована

РФ готовит новый массированный удар / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

В акваторию Черного моря выведены 2 надводных носителя "Калибров"

Начинается передислокация бортов Ту-95МС, после снаряжения крылатыми ракетами

Стали известны новые подробности подготовки страны-агрессора РФ к нанесению нового массированного удара по Украине.

Как сообщает профильный ресурс єРадар, отмечена передислокация стратегических ракетоносцев, а также вывод в море кораблей, оснащенных ракетами "Калибр".

видео дня

В акваторию Черного моря выведены 2 надводных носителя "Калибров". Суммарный залп – 16 ракет типа "Калибр", указывается в сообщении.

Издание также пишет о передислокации стратегического ракетоносца Ту-160 с аэродрома "Украинка" на Борисоглебское аэродром (Казань).

"Начинается передислокация бортов Ту-95МС, с аэродрома Энгельс на аэродром Оленья после снаряжения крылатыми ракетами. Это утренние борта, прибывшие с Дальнего Востока", - отмечает ресурс.

/ Инфографика Главреда

Как добавляют профильные ресурсы, также зафиксирована активность голосовой сети стратегической авиации врага на боевых частотах.

О целях российских ударов по энергетике: взгляд специалиста

Эксперт Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев заявил, что удары РФ по подстанциям и ключевым линиям электропередачи подрывают стабильность украинской энергосистемы и ограничивают возможности переброски электроэнергии между регионами. По его словам, в таких условиях временные отключения света становятся вынужденной мерой, позволяющей удержать систему от более серьёзных сбоев.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что армия страны-террориста России нанесла массированный ракетно-дроновой удар по Киеву. Количество пострадавших возросло.

Как сообщал Главред, страна-агрессор РФ атаковала Украину дронами и ракетами. В ряде регионов прогремели взрывы. В воздухе фиксировали большое количество БпЛА.

Под ударами врага - объекты критической инфраструктуры, предприятия, магазины и жилье мирных людей. В Белоцерковском районе в результате вражеской атаки погибла женщина.

Читайте также:

О ресурсе: ЄРадар "єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) — это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, который специализируется на: мониторинге воздушной обстановки;

предупреждениях о ракетных и дроновых атаках;

аналитике запусков ракет, взлетов авиации, активности БпЛА;

оперативных сводках во время массированных атак. Канал позиционирует себя как волонтерский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник. Подписчики: около 300 тысяч человек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред