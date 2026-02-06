Жесткая позиция Терехова помогла решить проблему с частной ТЭЦ-5, - эксперт

https://glavred.info/ukraine/zhestkaya-poziciya-terehova-pomogla-reshit-problemu-s-tec-5-ekspert-10738622.html Ссылка скопирована

Жесткая позиция Терехова помогла решить проблему с частной ТЭЦ-5 в начале войны

Мэр Харькова, председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов еще в первые месяцы войны выступал за национализацию харьковской ТЭЦ-5, и именно его жесткая позиция тогда помогла решить проблему с отоплением в городе. Об этом напомнил политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Харьковская ТЭЦ-5 (ЧАО "Харьковская ТЭЦ-5") находится в частной собственности. В большинстве случаев, когда речь идет об оперативном восстановлении работы энергетической системы, мы видим активное и эффективное взаимодействие государства, местного самоуправления и частных собственников. Но были и есть конфликтные ситуации. Харьковские коллеги напомнили мне о конфликтной истории с ТЭЦ-5, которая возникла еще в первые месяцы войны. Тогда мэр Харькова Игорь Терехов даже выступил за национализацию частной "ТЭЦ-5", которая обеспечивает значительную часть города теплом и горячей водой", — написал эксперт.

Тогда, вспоминает он, проблема заключалась в срыве частной компанией подготовки к отопительному сезону и финансовых "разборках" этой компании с городскими властями.

"Большой город тогда фактически стал заложником эгоистических частных интересов. Жесткая позиция мэра Харькова помогла, и проблему в конце концов разрулили даже без радикальных решений. ТЭЦ-5 с тех пор неоднократно оказывалась под российскими ударами, разрушалась и восстанавливалась. И ключевую роль в этом играли городские власти Харькова. В данном случае именно местное самоуправление реализовывало общественный интерес – обеспечение горожан теплом и горячей водой в условиях войны. Речь идет не о зарабатывании денег, а о выживании в сложнейших условиях", – констатировал Фесенко.

