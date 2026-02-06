"Противник успеха не имеет": Сырский рассказал о ситуации на фронте

Оккупанты полностью выполнили и даже перевыполнили планы по комплектованию своей армии, отметил Сырский.

Сырский рассказал о ситуации на фронте / коллаж: Главред, фото: Александр Сырский / Facebook, facebook.com/UALandForces

Что сказал Александр Сырский:

Активная линия фронта составляет около 1200 км

В среднем враг ежесуточно теряет около 1000-1100 военнослужащих

Наиболее интенсивные боевые действия продолжаются в районе Покровска

Ситуация на фронте остается довольно сложной, оккупанты продолжают наступление по всей протяженности линии боевого столкновения. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский во время общения с журналистами. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, активная линия фронта составляет около 1200 км.

"Развитие беспилотных систем приводит к тому, что боевые порядки расширяются не по фронту, а вглубь зоны и уже достигают 15-20 километров. За последние полгода численность группировки противника остается примерно на одном уровне - 711-712 тысяч человек вместе с оперативным резервом. В то же время оккупанты полностью выполнили и даже перевыполнили планы по комплектованию своей армии. Это свидетельствует о том, что уровень их потерь превышает возможности пополнения. В среднем враг ежесуточно теряет около 1000-1100 военнослужащих", – рассказал он.

По словам Сырского, украинские военные активно осуществляют наступательные и контрнаступательные действия. На отдельных участках около четверти боевых столкновений составляют именно действия украинских подразделений в наступлении. Их цель – удерживать врага в постоянном напряжении, наносить ему потери и не допустить продвижения вперед.

Он отметил, что такая тактика дает результат: в январе противник не достиг никаких значительных оперативных успехов.

"Наиболее интенсивные боевые действия продолжаются в районе Покровска, в частности на Очеретином направлении и в районе Родинского. Здесь противник сосредоточил наибольшее количество сил и средств. Ежедневно он пытается захватить Родинское с целью выхода в тыл нашей группировки. Бои чрезвычайно напряженные, однако противник успеха не имеет. Этот район находится под постоянным вниманием украинского командования. Непосредственно в Покровске Силы обороны Украины контролируют северную часть города", - рассказал главнокомандующий.

По его словам, аналогичная ситуация в Мирнограде. Там проводятся мероприятия по улучшению тактического положения украинских войск. Дополнительным осложнением является применение врагом дальних дронов. Применяется комплекс антидроновых мер.

"В районе Гуляйполя продолжаются интенсивные боевые действия. Противник сосредоточил силы четырех армий и в течение почти двух месяцев ведет напряженные бои. Оборону удерживают штурмовые подразделения Сил обороны. Все попытки врага прорвать нашу оборону потерпели неудачу. Украинские подразделения также осуществляют активные действия, что создает предпосылки для стабилизации обстановки", - добавил Сырский.

Какие шаги готовит РФ на Донбассе и соседних областях – мнение эксперта

Как писал Главред, планы российских войск в отношении Донбасса остаются неизменными, однако у врага есть дополнительные намерения создать так называемую буферную зону в других регионах Украины.

"Наша разведка говорит, что планы россиян не изменились. Задача до конца марта – начала апреля российским войскам – выйти на админграницы Донбасса. Эти задачи были неизменны и в течение прошлого года, они миллион раз переносились, и я лично не вижу возможностей РФ выполнить эту задачу в определенный срок", – заявил Павел Палиса, экс-командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" и заместитель главы Офиса Президента, в интервью LB.ua.

По его словам, отдельной задачей российских войск является формирование буферной зоны в Харьковской и Сумской областях, а по максимальным амбициям – также в Днепропетровской области и на запорожском направлении.

Российские войска продвинулись на севере Мирнограда и Покровска Донецкой области, заняв господствующие высоты, что существенно осложнило работу украинской логистики и оборонных подразделений. Об этом сообщил начальник отдела коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ Владимир Полевой.

Как ранее писал Главред, планы российских войск по захвату Донбасса остаются неизменными, в то же время у врага есть отдельные намерения создать так называемую буферную зону в других областях Украины. Об этом заявил экс-командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", а ныне заместитель главы офиса президента Павел Палиса.

Кроме того, Россия поднимает вопрос о возможной сдаче Украиной территорий Донецкой области не с целью завершения войны, а для того, чтобы сохранить ресурсы и перебросить их на другие участки фронта. Такое мнение высказал народный депутат Украины от фракции "Голос", полковник СБУ Роман Костенко.

О персоне: Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

