График отключения света на 6 февраля: как будут отключать электроэнергию в Сумах

Что узнаете:
- Будут ли отключать свет в Сумах 6 февраля
- Какими будут графики отключения света в Сумах 6 февраля
В Сумах 6 февраля будут отключать свет по графикам. Об этом сообщает Сумыоблэнерго.
Причиной отключений света являются вражеские удары, которые вызвали значительный дефицит в энергосистеме.
"Когда свет появится, пожалуйста, не включайте все приборы одновременно. Во время отключений отсоедините технику от электросети, чтобы избежать колебаний напряжения, когда электроснабжение будет восстановлено", - говорится в сообщении.
Графики отключения света в Сумах
Укрэнерго вводит графики отключения света для Сум в объеме нескольких очередей.
Графики для каждой очереди и подочереди:
- очередь 1.1:
- с 00:00 до 2:00;
- с 4:00 до 8:00;
- с 10:00 до 14:00;
- с 16:00 до 20:00;
- с 22:00 до 00:00;
- очередь 1.2:
- с 2:00 до 6:00;
- с 8:00 до 12:00;
- с 14:00 до 18:00;
- с 20:00 до 00:00;
- очередь 2.1:
- с 00:00 до 4:00;
- с 6:00 до 10:00;
- с 12:00 до 16:00;
- с 18:00 до 22:00;
- очередь 2.2:
- с 00:00 до 2:00;
- с 4:00 до 8:00;
- с 10:00 до 14:00;
- с 16:00 до 20:00;
- с 22:00 до 00:00;
- очередь 3.1:
- с 2:00 до 6:00;
- с 8:00 до 12:00;
- с 14:00 до 18:00;
- с 20:00 до 00:00;
- очередь 3.2:
- с 00:00 до 4:00;
- с 6:00 до 10:00;
- с 12:00 до 16:00;
- с 18:00 до 22:00;
- очередь 4.1:
- с 00:00 до 2:00;
- с 4:00 до 8:00;
- с 10:00 до 14:00;
- с 16:00 до 20:00;
- с 22:00 до 00:00;
- очередь 4.2:
- с 2:00 до 6:00;
- с 8:00 до 12:00;
- с 14:00 до 18:00;
- с 20:00 до 00:00;
- очередь 5.1:
- с 00:00 до 4:00;
- с 6:00 до 10:00;
- с 12:00 до 16:00;
- с 18:00 до 22:00;
- очередь 5.2:
- с 00:00 до 2:00;
- с 4:00 до 8:00;
- с 10:00 до 14:00;
- с 16:00 до 20:00;
- с 22:00 до 00:00;
- очередь 6.1:
- с 2:00 до 6:00;
- с 8:00 до 12:00;
- с 14:00 до 18:00;
- с 20:00 до 00:00;
- очередь 6.2:
- с 00:00 до 4:00;
- с 6:00 до 10:00;
- с 12:00 до 16:00;
- с 18:00 до 22:00.
Когда ситуация в энергетике может улучшиться - прогноз эксперта
Ближайшие три недели зимы будут особенно сложными из-за усиления морозов, и украинцам стоит готовиться к возможным осложнениям в энергоснабжении. По словам главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса, российская сторона пока не готова к каким-либо договоренностям или так называемому "энергетическому перемирию".
В то же время эксперт прогнозирует, что облегчение ситуации можно ожидать уже с середины февраля. Стабилизация энергосистемы произойдет благодаря увеличению светового дня и более активной работе солнечных электростанций, что позволит уменьшить нагрузку на традиционную генерацию.
Удары по энергетике - что известно
Как сообщал Главред, в ночь на 3 февраля страна-агрессор Россия нанесла самый мощный удар по энергетике Украины с начала года. Под атакой оказались объекты генерации и распределения электроэнергии.
Кроме того, восстановление энергосистемы Украины после одного из самых массовых ракетных ударов займет длительное время, сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.
Напомним, что в результате российской атаки более 50 тысяч жителей Одесской области временно остались без электроснабжения. Энергетики уже работают над восстановлением.
Читайте также:
- Света не будет почти сутки: обновленные графики для Днепра и области на 6 февраля
- Света станет больше - новые графики отключений в Запорожской области 6 февраля
- В некоторых районах Киева света станет значительно больше: энергетики меняют графики
Об источнике: Сумыоблэнерго
"Сумыоблэнерго" - энергетическая компания, которая осуществляет распределение электроэнергии на территории Сумской области. В состав компании входят шесть филиалов.
Акционерное общество осуществляет распределение электроэнергии для более полумиллиона потребителей электроэнергии и крупных предприятий. Об этом говорится на сайте компании.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред