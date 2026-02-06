График отключения света на 6 февраля: как будут отключать электроэнергию в Сумах

Сумыоблэнерго будет в течение суток отключать свет в несколько этапов.

https://glavred.info/energy/grafik-otklyucheniya-sveta-na-6-fevralya-kak-budut-otklyuchat-elektroenergiyu-v-sumah-10738418.html Ссылка скопирована

График отключения света в Сумах 6 февраля / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Что узнаете:

Будут ли отключать свет в Сумах 6 февраля

Какими будут графики отключения света в Сумах 6 февраля

В Сумах 6 февраля будут отключать свет по графикам. Об этом сообщает Сумыоблэнерго.

Причиной отключений света являются вражеские удары, которые вызвали значительный дефицит в энергосистеме.

видео дня

"Когда свет появится, пожалуйста, не включайте все приборы одновременно. Во время отключений отсоедините технику от электросети, чтобы избежать колебаний напряжения, когда электроснабжение будет восстановлено", - говорится в сообщении.

Что означают очереди отключения света / Инфографика: Главред

Графики отключения света в Сумах

Укрэнерго вводит графики отключения света для Сум в объеме нескольких очередей.

Графики для каждой очереди и подочереди:

очередь 1.1:

с 00:00 до 2:00;

с 4:00 до 8:00;

с 10:00 до 14:00;

с 16:00 до 20:00;

с 22:00 до 00:00;

очередь 1.2:

с 2:00 до 6:00;

с 8:00 до 12:00;

с 14:00 до 18:00;

с 20:00 до 00:00;

очередь 2.1:

с 00:00 до 4:00;

с 6:00 до 10:00;

с 12:00 до 16:00;

с 18:00 до 22:00;

очередь 2.2:

с 00:00 до 2:00;

с 4:00 до 8:00;

с 10:00 до 14:00;

с 16:00 до 20:00;

с 22:00 до 00:00;

очередь 3.1:

с 2:00 до 6:00;

с 8:00 до 12:00;

с 14:00 до 18:00;

с 20:00 до 00:00;

очередь 3.2:

с 00:00 до 4:00;

с 6:00 до 10:00;

с 12:00 до 16:00;

с 18:00 до 22:00;

очередь 4.1:

с 00:00 до 2:00;

с 4:00 до 8:00;

с 10:00 до 14:00;

с 16:00 до 20:00;

с 22:00 до 00:00;

очередь 4.2:

с 2:00 до 6:00;

с 8:00 до 12:00;

с 14:00 до 18:00;

с 20:00 до 00:00;

очередь 5.1:

с 00:00 до 4:00;

с 6:00 до 10:00;

с 12:00 до 16:00;

с 18:00 до 22:00;

очередь 5.2:

с 00:00 до 2:00;

с 4:00 до 8:00;

с 10:00 до 14:00;

с 16:00 до 20:00;

с 22:00 до 00:00;

очередь 6.1:

с 2:00 до 6:00;

с 8:00 до 12:00;

с 14:00 до 18:00;

с 20:00 до 00:00;

очередь 6.2:

с 00:00 до 4:00;

с 6:00 до 10:00;

с 12:00 до 16:00;

с 18:00 до 22:00.

График отключения света в Сумах / фото: Сумыоблэнерго

Когда ситуация в энергетике может улучшиться - прогноз эксперта

Ближайшие три недели зимы будут особенно сложными из-за усиления морозов, и украинцам стоит готовиться к возможным осложнениям в энергоснабжении. По словам главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса, российская сторона пока не готова к каким-либо договоренностям или так называемому "энергетическому перемирию".

В то же время эксперт прогнозирует, что облегчение ситуации можно ожидать уже с середины февраля. Стабилизация энергосистемы произойдет благодаря увеличению светового дня и более активной работе солнечных электростанций, что позволит уменьшить нагрузку на традиционную генерацию.

Удары по энергетике - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 3 февраля страна-агрессор Россия нанесла самый мощный удар по энергетике Украины с начала года. Под атакой оказались объекты генерации и распределения электроэнергии.

Кроме того, восстановление энергосистемы Украины после одного из самых массовых ракетных ударов займет длительное время, сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Напомним, что в результате российской атаки более 50 тысяч жителей Одесской области временно остались без электроснабжения. Энергетики уже работают над восстановлением.

Читайте также:

Об источнике: Сумыоблэнерго "Сумыоблэнерго" - энергетическая компания, которая осуществляет распределение электроэнергии на территории Сумской области. В состав компании входят шесть филиалов. Акционерное общество осуществляет распределение электроэнергии для более полумиллиона потребителей электроэнергии и крупных предприятий. Об этом говорится на сайте компании.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред