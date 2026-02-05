Трамп заявил о предотвращении ядерной войны между РФ и Украиной - что известно

Трамп заявил, что его действия позволили предотвратить ядерные войны и стали основанием для инициативы создания нового договора о контроле ядерных вооружений.

https://glavred.info/war/tramp-zayavil-o-predotvrashchenii-yadernoy-voyny-mezhdu-rf-i-ukrainoy-chto-izvestno-10738376.html Ссылка скопирована

Трамп заявил о предотвращении ядерной войны между РФ и Украиной / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ua.depositphotos.com

О чем идет речь в материале:

Трамп заявил о недопущении ряда ядерных войн по миру

Президент США призвал создать новый договор по распространению ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что смог предотвратить ядерную войну между Россией и Украиной и призвал экспертов разработать специальный документ на замену американо-российскому договору о контроле ядерных вооружений. Об этом глава Белого дома написал в посте в Truth Social.

"Я предотвратил начало ядерных войн в мире между Пакистаном и Индией, Ираном и Израилем, а также Россией и Украиной. Вместо того, чтобы продолжать "NEW START" (неудачно заключенное соглашение Соединенных Штатов, которое, помимо всего прочего, грубо нарушается), мы должны поручить нашим ядерным экспертам разработать новый, усовершенствованный и модернизированный договор, который будет действовать в течение длительного времени в будущем", - сообщил он. видео дня

Трамп также подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются самой мощной державой в мире.

Он отметил, что во время своего первого президентского срока осуществил масштабную модернизацию вооруженных сил, в частности создал новые и обновил имеющиеся ядерные вооружения, а также создал Космические силы.

По его словам, сейчас эта перестройка продолжается и достигает беспрецедентного уровня. Кроме того, он сообщил о пополнении флота кораблями, которые, по его оценке, в сотни раз превосходят по мощности линкоры времен Второй мировой войны, в частности "Айову", "Миссури" и "Алабаму".

Какие страны обладают ядерным оружием / Инфографика: Главред

Завершение срока действия договора об ограничении количества ядерного оружия - эксперт объяснил последствия

Как писал Главред, распад прежней системы контроля над вооружениями может привести к расширению так называемого "ядерного клуба", поскольку многие государства уже имеют технологические предпосылки для создания собственного ядерного оружия. Об этом заявил военнослужащий 413-го полка Сил беспилотных систем и эксперт Defense Express Иван Киричевский в интервью"Апостроф TV".

Он отметил, что для Украины такая ситуация открывает определенное пространство для маневра. В прошлом Киев под предлогом контроля над средствами доставки ядерного оружия был вынужден отказаться от части мощных вооружений, в частности оперативно-тактических ракетных комплексов и стратегической авиации. Сейчас же становится все более очевидным, что чисто дипломатические механизмы сдерживания России имеют ограниченную эффективность.

Киричевский также подчеркнул, что в то время, как США постепенно теряли производственные возможности в сфере ядерных вооружений, Китай, наоборот, активно наращивал свой потенциал. По его мнению, попытки Дональда Трампа привлечь КНР к новым договоренностям являются запоздалыми и выглядят как переговоры с позиции слабости.

"Кто с ним будет говорить? Очевидно, что американцы могут просто молча ждать, когда через 5 лет ядерный атомный Китай вырастет с 600 до 1000 ядерных головок. США даже в таких вещах боятся противостоять и навязывать свою волю Китаю напрямую. Они дошли до того статуса, когда реально великая держава, самая мощная держава в мире, с ними договариваться не хочет", — указал он.

Ядерные угрозы Кремля — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, военный преступник Владимир Путин снова выступил с новостями заявлениями о ядерном оружии, пригрозив странам Запада и сообщив о выходе России из моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности.

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что разговоры о ядерной угрозе выгодны прежде всего самой России, поскольку являются элементом ее стратегии запугивания и информационного влияния.

В отчете директора Национальной разведки США, обнародованном 25 марта 2025 года, говорится о возможности применения Россией ядерного оружия против Украины на фоне отсутствия быстрых военных успехов. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар отметил, что подобная риторика не является новой, ведь ядерные угрозы со стороны Кремля звучали и в 2022, и в 2023 годах, а также менее активно в 2024 году, когда в Москве рассчитывали достичь поставленных целей в войне против Украины.

Другие новости:

Что известно о договоре по сокращению стратегических наступательных потенциалов (ДСНП) Договор между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией о сокращении стратегических наступательных потенциалов (ДСНП) — договор о сокращении стратегических вооружений между Соединенными Штатами и Россией, который действовал с июня 2003 года по февраль 2011 года, когда его заменил новый договор СНВ, сообщает Википедия. В то время ДСНП позиционировался как "важный элемент новых стратегических отношений" между двумя странами, причем обе стороны договорились ограничить свой ядерный арсенал до 1700–2200 боеголовок, развернутых в боевом режиме. Он был подписан в Москве 24 мая 2002 года. После ратификации Сенатом США и Государственной Думой договор СОРТ вступил в силу 1 июня 2003 года. Он бы утратил силу 31 декабря 2012 года, если бы его не заменил новый договор СНП. Каждая из сторон могла выйти из договора, предупредив об этом другую сторону за три месяца.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред