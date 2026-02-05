Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Трамп заявил о предотвращении ядерной войны между РФ и Украиной - что известно

Юрий Берендий
5 февраля 2026, 21:07обновлено 5 февраля, 22:43
194
Трамп заявил, что его действия позволили предотвратить ядерные войны и стали основанием для инициативы создания нового договора о контроле ядерных вооружений.
Трамп заявил о предотвращении ядерной войны между РФ и Украиной - что известно
Трамп заявил о предотвращении ядерной войны между РФ и Украиной / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ua.depositphotos.com

О чем идет речь в материале:

  • Трамп заявил о недопущении ряда ядерных войн по миру
  • Президент США призвал создать новый договор по распространению ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что смог предотвратить ядерную войну между Россией и Украиной и призвал экспертов разработать специальный документ на замену американо-российскому договору о контроле ядерных вооружений. Об этом глава Белого дома написал в посте в Truth Social.

"Я предотвратил начало ядерных войн в мире между Пакистаном и Индией, Ираном и Израилем, а также Россией и Украиной. Вместо того, чтобы продолжать "NEW START" (неудачно заключенное соглашение Соединенных Штатов, которое, помимо всего прочего, грубо нарушается), мы должны поручить нашим ядерным экспертам разработать новый, усовершенствованный и модернизированный договор, который будет действовать в течение длительного времени в будущем", - сообщил он.

видео дня

Трамп также подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются самой мощной державой в мире.

Он отметил, что во время своего первого президентского срока осуществил масштабную модернизацию вооруженных сил, в частности создал новые и обновил имеющиеся ядерные вооружения, а также создал Космические силы.

По его словам, сейчас эта перестройка продолжается и достигает беспрецедентного уровня. Кроме того, он сообщил о пополнении флота кораблями, которые, по его оценке, в сотни раз превосходят по мощности линкоры времен Второй мировой войны, в частности "Айову", "Миссури" и "Алабаму".

Ядерное оружие, страны с ядерным оружием инфографика
Какие страны обладают ядерным оружием / Инфографика: Главред

Завершение срока действия договора об ограничении количества ядерного оружия - эксперт объяснил последствия

Как писал Главред, распад прежней системы контроля над вооружениями может привести к расширению так называемого "ядерного клуба", поскольку многие государства уже имеют технологические предпосылки для создания собственного ядерного оружия. Об этом заявил военнослужащий 413-го полка Сил беспилотных систем и эксперт Defense Express Иван Киричевский в интервью"Апостроф TV".

Он отметил, что для Украины такая ситуация открывает определенное пространство для маневра. В прошлом Киев под предлогом контроля над средствами доставки ядерного оружия был вынужден отказаться от части мощных вооружений, в частности оперативно-тактических ракетных комплексов и стратегической авиации. Сейчас же становится все более очевидным, что чисто дипломатические механизмы сдерживания России имеют ограниченную эффективность.

Киричевский также подчеркнул, что в то время, как США постепенно теряли производственные возможности в сфере ядерных вооружений, Китай, наоборот, активно наращивал свой потенциал. По его мнению, попытки Дональда Трампа привлечь КНР к новым договоренностям являются запоздалыми и выглядят как переговоры с позиции слабости.

"Кто с ним будет говорить? Очевидно, что американцы могут просто молча ждать, когда через 5 лет ядерный атомный Китай вырастет с 600 до 1000 ядерных головок. США даже в таких вещах боятся противостоять и навязывать свою волю Китаю напрямую. Они дошли до того статуса, когда реально великая держава, самая мощная держава в мире, с ними договариваться не хочет", — указал он.

Ядерные угрозы Кремля — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, военный преступник Владимир Путин снова выступил с новостями заявлениями о ядерном оружии, пригрозив странам Запада и сообщив о выходе России из моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности.

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что разговоры о ядерной угрозе выгодны прежде всего самой России, поскольку являются элементом ее стратегии запугивания и информационного влияния.

В отчете директора Национальной разведки США, обнародованном 25 марта 2025 года, говорится о возможности применения Россией ядерного оружия против Украины на фоне отсутствия быстрых военных успехов. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар отметил, что подобная риторика не является новой, ведь ядерные угрозы со стороны Кремля звучали и в 2022, и в 2023 годах, а также менее активно в 2024 году, когда в Москве рассчитывали достичь поставленных целей в войне против Украины.

Другие новости:

Что известно о договоре по сокращению стратегических наступательных потенциалов (ДСНП)

Договор между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией о сокращении стратегических наступательных потенциалов (ДСНП) — договор о сокращении стратегических вооружений между Соединенными Штатами и Россией, который действовал с июня 2003 года по февраль 2011 года, когда его заменил новый договор СНВ, сообщает Википедия.

В то время ДСНП позиционировался как "важный элемент новых стратегических отношений" между двумя странами, причем обе стороны договорились ограничить свой ядерный арсенал до 1700–2200 боеголовок, развернутых в боевом режиме. Он был подписан в Москве 24 мая 2002 года.

После ратификации Сенатом США и Государственной Думой договор СОРТ вступил в силу 1 июня 2003 года. Он бы утратил силу 31 декабря 2012 года, если бы его не заменил новый договор СНП. Каждая из сторон могла выйти из договора, предупредив об этом другую сторону за три месяца.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп ядерная война Трамп новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп заявил о предотвращении ядерной войны между РФ и Украиной - что известно

Трамп заявил о предотвращении ядерной войны между РФ и Украиной - что известно

21:07Война
"Произошло настоящее чудо": из плена вернулся воин, которого считали погибшим

"Произошло настоящее чудо": из плена вернулся воин, которого считали погибшим

20:58Украина
"Удалось договориться": раскрыты детали переговоров в Абу-Даби

"Удалось договориться": раскрыты детали переговоров в Абу-Даби

20:07Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 5 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

"Хочется прикрыть": дизайнер Зеленской раскрыла, как скрывает недостатки фигуры

"Хочется прикрыть": дизайнер Зеленской раскрыла, как скрывает недостатки фигуры

Парадокс советской торговли: сколько на самом деле стоили продукты в СССР

Парадокс советской торговли: сколько на самом деле стоили продукты в СССР

"Никаких соглашений не было": эксперт раскрыл нюанс о перемирии с Россией

"Никаких соглашений не было": эксперт раскрыл нюанс о перемирии с Россией

Отключение света в Украине — графики на 5 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 5 февраля (обновляется)

Последние новости

22:45

Рассада не будет расти: какую землю категорически нельзя использовать

21:29

Света станет больше - новые графики отключений в Запорожской области 6 февраля

21:18

Света не будет почти сутки: обновленные графики для Днепра и области на 6 февраляФото

21:07

Трамп заявил о предотвращении ядерной войны между РФ и Украиной - что известно

20:58

"Произошло настоящее чудо": из плена вернулся воин, которого считали погибшимВидео

Наступление на города-миллионники, шанс для Покровска и развал РФ: Мамулашвили – о войне в 2026-мНаступление на города-миллионники, шанс для Покровска и развал РФ: Мамулашвили – о войне в 2026-м
20:53

Звезда "Индианы Джонса" и "Звездных войн" заговорил о конце карьеры

20:53

Свет будут отключать почти весь день: новые графики в Черкасской области на 6 февраля

20:43

Николь Кидман выиграла у экс-мужа важную "битву": актриса покидает США

20:13

Конкуренция нарастает: назван вероятный победитель Евровидения-2026

Реклама
20:07

"Удалось договориться": раскрыты детали переговоров в Абу-Даби

19:58

Россияне год топчутся на месте: командир разнес возможности "второй армии" мира

19:41

Какие коты не требуют от владельцев много внимания: топ-5 породВидео

19:40

Потепление, а затем снова похолодание: синоптики дали новый прогноз

19:38

Погода готовит резкий кульбит: какие природные капризы ждут Днепр на выходных

19:12

Когда восстановят Дарницкую ТЭЦ - Кличко назвал условие и срокиВидео

19:10

Украина показала всему миру, что с ядерной доктриной РФ можно сделать на самом делемнение

18:54

Красавчик Спартак и негодяй-репортер: топ-5 фильмов с Кирком Дугласом

18:41

Где в Украине смотреть Зимние игры-2026: полный список каналов и сервисов

18:35

Называлcя именем организатора "красного террора" 80 лет - что это за город Украины

18:22

"Живут в памяти годы": названы самые недооцененные фильмы XXI века

Реклама
18:06

Сделке конец - есть ли угроза ядерной войны после 5 февраля и чего ждать Украине

18:05

"Последнее слово": Khayat сделал прогноз на финал Нацотбора-2026

17:55

Польша передаст Украине стратегически важные самолеты - Туск

17:36

Почти 700 гривен на ценнике: в Украине внезапно подорожал популярный продукт

17:29

Сыр будет храниться в два раза дольше, если завернуть его в один предмет

17:15

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девушки за столом за 49 с

17:00

Доллар, евро и злотый стремительно полетели вниз: новый курс валют на 6 февраля

16:30

"Ваня дома": отец со слезами узнал об освобождении сына из плена

16:27

"Плюс" уже близко: когда в Тернопольской области заметно потеплеет

16:22

Признание Донбасса российским: Туск сделал важное заявление

16:21

Три знака зодиака вскоре сорвут джекпот: изобилие и достаток уже на пороге

16:18

Прикрываясь антикоррупцией, нардеп Железняк незаконно обогащается, скрывает связи с Россией и осуществляет махинации с партийными средствами, — СМИ

15:58

Переговоры в Абу-Даби завершились: Буданов оценил итоги встречи

15:58

США будут поставлять Украине оружие до конца войны, но не бесплатно - Уитакер

15:23

Почему 6 февраля нельзя ссориться и спорить: какой церковный праздник

15:03

Украина провела обмен пленными с РФ — кого удалось вернуть домойФото

15:03

Есть на каждой кухни: чем избавиться от плесени и конденсата на окнахВидео

14:52

Во Львове женщина стреляла в военнослужащих ТЦК и полицейских

14:50

Мороз не отступает с Полтавщины: местных жителей предупредили об изменении погоды

14:31

"Главное - это пить": Могилевская призналась, как похудела на 25 кг

Реклама
14:08

На Ровно надвигается потепление: какая будет погода в регионе 6 февраля

14:04

Въезд в страны ЕС для украинцев станет платным: почему и сколько придется отдать

14:00

Наследство без завещания: кому и в какой очереди достанется имущество

13:56

Какой автомобиль является лучшим в мире: он опередил даже Audi и BMW

13:52

РФ выставила новый ультиматум на переговорах в Абу-Даби: СМИ узнали детали

13:33

Синоптики объявили в Харькове желтую опасность: какая будет погода

13:19

Мелочь, но критически важна: зачем в иллюминаторе самолета отверстие

13:07

Теплых дней будет мало: известна дата возвращения сильных морозов в Украину

13:00

В Польше под землей существует большой необычный город: в чем его особенность

12:44

Украина, РФ и США согласовали обмен 314 пленными - Виткофф

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять