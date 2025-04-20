Путин достал 'ядерную карту': известно, перейдут ли в РФ от угроз к действиям

Китай предупредил Путина о том, что порог применения ядерного оружия не должен быть перейден.

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Применит ли Путин ядерное оружие против Украины / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, pixabay

Главное из заявления эксперта:

Ядерные угрозы России звучали и раньше

Применение ядерного оружия даст тактический эффект, а не стратегический

Основным сдерживающим фактором для Кремля является позиция Китая

В отчете директора Нацразведки США, опубликованном 25 марта, говорится о том, что российский диктатор Владимир Путин может применить ядерное оружие против Украины, поскольку не может достичь быстрых и решительных побед. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар предположил, пойдет ли Кремль на такой шаг.

По его словам, эта тема не нова, потому что такие угрозы звучали и в 2022, и в 2023, и немного тише в 2024 годах, когда в Кремле считали, что они вот-вот дожмут Украину и достигнут целей "СВО".

"Сейчас Москва снова достала "ядерную карту", и это вписывается в ту концепцию ядерной эскалации, которую несколько лет назад описал Караганов - о 20 ступенях ядерной эскалации, но так, чтобы в результате ядерный удар не привести, однако создать впечатление, что он произойдет", - сказал он на чате в Главреде.

Гончар подчеркнул, что применение тактического ядерного оружия даст тактический эффект, а не стратегический.

"Предыдущая американская администрация принимала во внимание ядерный риск. А в понимании администрации Трампа и Кремля эти угрозы могут прежде всего создать дополнительное давление на Украину. И, как мы видим, последние заявления спецпредставителя Трампа просто лежат в русле российских нарративов: мол, Украина должна принять "реальность", передать под контроль России четыре области, которые уже внесли в конституцию РФ. Поэтому и вытащили эту карту ядерного шантажа", - отмечает эксперт.

Он также добавил, что позиция США, конечно, важна, но основным сдерживающим фактором для Кремля является позиция Китая, который недвусмысленно предупредил Путина о том, что порог применения ядерного оружия не должен быть перейден.

Ядерное оружие / Инфографика: Главред

"Россия сохраняет свою живучесть, прежде всего экономически, только благодаря Китаю. Поэтому Кремль не может игнорировать китайскую позицию в этом случае. Он может игнорировать американскую позицию, играть с американцами, но с китайцами так не поиграешь. Поэтому акты ядерно-политического запугивания со стороны России снова будут иметь место, но до реального применения дело не дойдет. Это не так просто, как кажется на первый взгляд. Это совсем не так, как кому-то кажется, что достаточно нажать на красную кнопку, и все, ракеты полетят. Нет, это так не работает", - подытожил Гончар.

Смотрите видео, в котором Михаил Гончар рассказал, как снижение цен на нефть ударит по России:

Ядерное оружие - что известно

Как сообщал Главред, после предложенного Украиной и США 30-дневного перемирия Россия и Беларусь опубликовали совместное заявление по итогам встречи двух диктаторов. В документе они пожаловались на якобы конфронтационную политику НАТО и ЕС и вновь пригрозили миру ядерной войной.

Ранее лидер России Владимир Путин подал в Госдуму договор о гарантиях безопасности между Россией и Беларусью для ратификации. Документ предусматривает, в частности, возможность применения ядерного оружия в случае угрозы суверенитету обеих стран.

Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявил о желании провести переговоры с Францией и Великобританией относительно совместного использования их ядерного оружия.

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Кто такой Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) - украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

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