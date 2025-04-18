"Делает свою работу слишком поздно": Трамп раскритиковал Путина из-за переговоров

Президент США ожидает мирное соглашение с РФ до конца недели.

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Трамп раскритиковал Путина / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

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Трамп ждет предложения от Кремля до конца недели

Президент США раскритиковал Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает заключения соглашения о мире до конца текущей недели. При этом он раскритиковал хозяина Кремля Владимира Путина, заявив, что тот действует "слишком медленно".

Заявление главы Белого дома прозвучало 17 апреля во время встречи с премьер-министром Италии Джорджи Мелони.

По словам Трампа, в ближайшее время он ожидает предложения от Путина.

"Мы услышим от них на этой неделе, очень скоро. И мы увидим. Мы хотим, чтобы прекратились смерти и убийство", — заявил глава Белого дома.

Лидер США добавил, что не совсем доволен темпами, которыми Путин идет к миру.

"Я не думаю, что он делает свою работу, он всегда [решает] слишком поздно, немного медленно. И я не доволен им, я дал ему это понять", — сказал Трамп.

Кроме того, Трамп сказал, что во время боевых действий погибает по две с половиной тысячи солдат — россиян и украинцев, и он хотел бы это прекратить.

"Я думаю, что мы хорошо справляемся с этими усилиями. Но мы хотим сохранить [жизни]: в среднем, подумайте об этом, каждую неделю убивают 2500 человек, в основном солдат российских, украинцев, солдат. Если мы сможем спасти эти жизни, это будет очень хорошо, поэтому мы увидим, что мы можем сделать", — сказал президент США.

Самые громкие обещания Трампа / Инфографика: Главред

Смотрите видео - Трамп принимает участие в двусторонней встрече с премьер-министром Италии, во время которой говорит о мирных переговорах с РФ:

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, 17 апреля украинская делегация встретилась в Париже с представителями стран, входящих в так называемую "коалицию решительных". Переговоры состоялись в Елисейском дворце и были посвящены перемирию и предоставлению Украине действенных гарантий безопасности. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил о ряде важных встреч, состоявшихся в Париже.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что представители Украины, Европы и США начали новый формат переговоров о завершении войны и достижении мира в Украине. Переговоры продолжатся на следующей неделе в Лондоне.

После встречи с Ермаком, министром иностранных дел Андреем Сибигой и министром обороны Украины Рустемом Умеровым государственный секретарь США Марко Рубио позвонил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и передал ему сообщение.

Рубио заявил, что США готовы признать переговоры о прекращении огня в Украине нежизнеспособными, если в течение нескольких дней не удастся добиться успеха.

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