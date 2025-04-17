Украина встретилась с 'коалицией решительных' в Париже: первые подробности

Руководитель Офиса президента Украины назвал переговоры в Елисейском дворце "очень содержательными".

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В Париже идут важные переговоры о будущем Украины / Коллаж: Главред, фото: t.me/ermaka2022

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Главные темы встречи в Париже - перемирие и гарантии безопасности для Украины

Обсудили прекращение огня, привлечение миротворцев и создание новой архитектуры безопасности

Ермак назвал переговоры "очень содержательными"

В четверг, 17 апреля, украинская делегация встретилась в Париже с представителями стран, входящих в так называемую "коалицию решительных". Переговоры состоялись в Елисейском дворце и были посвящены перемирию и предоставлению Украине действенных гарантий безопасности. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Украинскую сторону на встрече представили руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

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"Начал работу в Париже вместе с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Рустемом Умеровым со встречи с нашими британскими, французскими и немецкими коллегами в Елисейском дворце", - написал глава МИД Андрей Сибига перед встречей.

От стран "коалиции решительных" в переговорах участвовали дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, советник по вопросам национальной безопасности премьер-министра Великобритании Джонатан Пауэлл и советник по вопросам национальной безопасности канцлера Германии Йенс Пльотнер.

"Мы обменялись мнениями относительно дальнейших шагов для достижения справедливого и устойчивого мира, в частности реализации полного прекращения огня, привлечения многонационального военного контингента, а также развития эффективной архитектуры безопасности для Украины. Очень содержательный разговор. Работаем дальше", - заявил Ермак.

После завершения встречи министр обороны Рустем Умеров подчеркнул, что работа над гарантиями безопасности продолжается в тесном сотрудничестве с международными партнерами. По его словам, главным приоритетом Украины остается достижение результата, который обеспечит надежный и долговременный мир.

Коалиция решительных - новости по теме

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре обсудили прогресс в рамках "коалиции решительных", в частности планы по размещению военного контингента в Украине.

Также министры обороны пяти ведущих стран Европы провели встречу в Париже, чтобы согласовать дальнейшую поддержку Украины. По данным Bloomberg, союзники работают над инициативой, которая укрепит оборону Украины без присутствия войск США, но с участием американской авиации, разведки и технологий.

Как сообщал Главред, Британия успешно протестировала электромагнитное оружие RapidDestroyer, способное уничтожать дроны с помощью мощного импульса. Систему, разработанную консорциумом во главе с французской Thales, могут применить в Украине.

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Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

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