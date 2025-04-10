США тормозят усилия 'коалиции желающих' для помощи Украине: детали от Bloomberg

"Коалиция желающих" во главе с Британией и Францией планируют помочь Украине с безопасностью после прекращения огня. Однако план может затормозиться из-за США.

https://glavred.info/politics/ssha-tormozyat-usiliya-koalicii-zhelayushchih-dlya-pomoshchi-ukraine-detali-ot-bloomberg-10654805.html Ссылка скопирована

США тормозят усилия "коалиции желающих" для помощи Украине/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/DonaldTrump

Основные тезисы из материала Bloomberg:

Усилия "коалиции желающих" могут забуксовать из-за позиции США

Коалиция не получила никаких твердых обязательств от США о предоставлении гарантий безопасности

Из-за позиции Соединенных Штатов Америки могут "забуксовать" усилия "коалиции желающих" во главе с Великобританией и Францией. Планировалось, что коалиция должна помочь с безопасностью в Украине после прекращения огня.

Об этом сообщает Bloomberg. Согласноинформации источников издания, коалиция не смогла получить никаких твердых обязательств от Белого дома о предоставлении гарантий безопасности.

видео дня

На фоне дебатов между Великобританией и Францией о том, нужна ли миротворческим силам "поддержка" со стороны США, 10 апреля соберутся министры обороны коалиции. Британский премьер-министр Кир Стармер считает, что миротворческие силы будут недееспособными без помощи Соединенных Штатов Америки.

Лондон и Париж пытались убедить Трампа предложить авиацию, пограничное наблюдение и разведку вместо войск. Однако президент США отказывался брать на себя такие обязательства с тех пор, как план два месяца назад этот план был представлен.

Чиновники Великобритании настаивают, что гарантии безопасности США - это "единственный способ" эффективно удержать страну-агрессора Россию от повторного нападения на Украину. Об этом Стармер сказал в феврале, когда план только формировался.

Миротворческие силы для Украины - последние новости

Как ранее рассказывал Главред, президент Украины Владимир Зеленский о деталях важных переговоров по введению иностранного контингента в Украину. В Киеве состоялась встреча украинских военных с начальниками штабов обороны партнеров.

Также ранее сообщалось, что главы штабов ВС Франции и Британии раскрыли сценарий введения контингента в Украину. Речь идет о прогнозировании по привлечению различных компонентов, подчеркнул Тьерри Буркхард.

Напомним, премьер Канады сказал, отправит ли миротворцев в Украину. Канаде еще предстоит оценить условия, при которых она могла бы присоединиться к миротворческой операции.

Вас также может заинтересовать:

Издание Bloomberg Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред