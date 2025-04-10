США тормозят усилия 'коалиции желающих' для помощи Украине: детали от Bloomberg

Основные тезисы из материала Bloomberg:
- Усилия "коалиции желающих" могут забуксовать из-за позиции США
- Коалиция не получила никаких твердых обязательств от США о предоставлении гарантий безопасности
Из-за позиции Соединенных Штатов Америки могут "забуксовать" усилия "коалиции желающих" во главе с Великобританией и Францией. Планировалось, что коалиция должна помочь с безопасностью в Украине после прекращения огня.
Об этом сообщает Bloomberg. Согласноинформации источников издания, коалиция не смогла получить никаких твердых обязательств от Белого дома о предоставлении гарантий безопасности.
На фоне дебатов между Великобританией и Францией о том, нужна ли миротворческим силам "поддержка" со стороны США, 10 апреля соберутся министры обороны коалиции. Британский премьер-министр Кир Стармер считает, что миротворческие силы будут недееспособными без помощи Соединенных Штатов Америки.
Лондон и Париж пытались убедить Трампа предложить авиацию, пограничное наблюдение и разведку вместо войск. Однако президент США отказывался брать на себя такие обязательства с тех пор, как план два месяца назад этот план был представлен.
Чиновники Великобритании настаивают, что гарантии безопасности США - это "единственный способ" эффективно удержать страну-агрессора Россию от повторного нападения на Украину. Об этом Стармер сказал в феврале, когда план только формировался.
Миротворческие силы для Украины - последние новости
Как ранее рассказывал Главред, президент Украины Владимир Зеленский о деталях важных переговоров по введению иностранного контингента в Украину. В Киеве состоялась встреча украинских военных с начальниками штабов обороны партнеров.
Также ранее сообщалось, что главы штабов ВС Франции и Британии раскрыли сценарий введения контингента в Украину. Речь идет о прогнозировании по привлечению различных компонентов, подчеркнул Тьерри Буркхард.
Напомним, премьер Канады сказал, отправит ли миротворцев в Украину. Канаде еще предстоит оценить условия, при которых она могла бы присоединиться к миротворческой операции.
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Издание Bloomberg
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