Ввод иностранного контингента в Украину: Зеленский о деталях важных переговоров

Владимир Зеленский обсудил размещение иностранного контингента в Украине / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

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Прошла встреча украинских военных с начальниками штабов обороны партнеров

Союзники поддержат армию Украины, что позволит ей продолжать борьбу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об "ощутимом прогрессе" в деле переговоров о размещении контингента по безопасности европейских партнеров.

Глава государства сообщил, что в Киеве прошла встреча украинских военных с начальниками штабов обороны партнеров: адмиралом Энтони Радакином из Великобритании и генералом Тьерри Буркхардом из Франции.

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"Прилагаем усилия для безопасности в Украине и надежных гарантий безопасности. Есть ощутимый прогресс и первые детали относительно того, как может быть размещен контингент партнеров по безопасности", - отметил президент.

"Благодарен всем странам, которые нам в этом помогают, и Великобритании и Франции за лидерство. Именно такая совместная работа, когда все нацелены на сильный результат, помогает приближать надежный и длительный мир в Украине", - добавил Зеленский.

/ president.gov.ua

В свою очередь, министр обороны Украины Рустем Умеров назвал "важной стратегической" встречу с участием начальников штабов Украины, Франции и Великобритании, основной темой которой было "привлечение партнеров к обеспечению договоров безопасности Украины после завершения боевых действий".

/ Инфографика: Главред

Стороны также "провели основательные консультации по гарантиям безопасности для Украины и будущей архитектуре мира в Европе", "обсудили подготовку и состояние оперативного планирования, чтобы, в случае прекращения боевых действий, иметь возможность оперативно имплементировать и реализовать планы Коалиции желающих", "гарантирование стабильности, предотвращение новой агрессии и создание предпосылок для восстановления страны".

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/ @CEMA_FR

Подробности переговоров в Киеве

Начальники штабов вооруженных сил Франции и Великобритании в ходе визита в Киев обсудили с украинской стороной потребности и задачи украинской армии с целью предоставления ей долгосрочной поддержки в восстановлении и развитии, сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Франции.

"Укрепление украинской армии имеет важное значение и является первой гарантией безопасности страны для прочного мира в Украине. В то же время Франция и Великобритания тесно сотрудничают, чтобы определить и разработать в рамках международной коалиции операции по обеспечению безопасности, которые позволят удержать Россию от нового крупномасштабного вторжения после восстановления мира", - говорится в сообщении в Х.

/ @EtatMajorFR

Начальник Генштаба ВС Франции генерал Тьерри Буркхард, комментируя визит, указал, что целью встреч было предоставление решительной поддержки армии Украины, которая позволит ей продолжать борьбу.

Кроме того, написал Буркхард в соцсети Х, велись обсуждения для того, чтобы определить долгосрочную стратегию реконструкции и трансформации модели армии Украины, первой гарантии безопасности этой страны, а также варианты обеспечения безопасности после реализации режима прекращения огня.

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/ @CEMA_FR

"В то же время мы хотим обеспечить прочный и надежный мир в Украине, что является важнейшим условием безопасности европейского континента", - подчеркнул Буркхард.

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Кто такой Тьерри Буркхар Тьерри Буркхар (Thierry Burkhard) — французский генерал, начальник Главного штаба Вооружённых сил Франции. Окончил Сен-Сир (выпуск имени Свободной Франции), затем Пехотную школу в Монпелье. В 1989 году начал службу во 2-м парашютном полку Иностранного легиона в Кальви, где командовал подразделением коммандос и в 1992 году получил звание капитана. К 1996 году стал командиром роты с опытом действий в Гвиане, Ираке, бывшей Югославии, Чаде и Габоне. В 2000 году получил под своё командование батальон 4-го учебного полка Легиона, пишет Википедия. В 2008—2010 годах занимал должность начальника штаба 13-й полубригады Иностранного легиона в Джибути. В 2010—2013 годах отвечал за связи с общественностью в Главном штабе Вооружённых сил, в 2013—2015 годах состоял военным советником Национального центра по борьбе с терроризмом при администрации президента Франции, с 2015 года служил в Центре планирования и проведения операций Главного штаба Вооружённых сил Франции.

31 августа 2018 года Буркхар назначен инспектором сухопутных войск, в 2019 году — начальником Главного штаба сухопутных войск. За годы военной карьеры выполнял различные задачи в Кот-д'Ивуаре и Афганистане. 22 июля 2021 года назначен начальником Главного штаба Вооружённых сил Франции после отставки генерала Лекуантра. Первой задачей Буркхара в новой должности стало осуществление объявленного сокращения французского военного присутствия в зоне Сахеля, где насчитывалось около 5000 французских военнослужащих. 15 августа 2021 года началась операция Agapan по эвакуации из Афганистана французских граждан ввиду наступления группировки "Талибан". 15 августа 2022 года французские войска были полностью выведены из Мали, при этом ещё в июле Буркахр заявил, что антифранцузские и антизападные настроения в этой стране стали реальностью.

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