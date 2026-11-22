Маттео Сальвини обратился к Владимиру Зеленскому с требованием принести извинения.

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В Италии сделали резкое заявление в адрес Владимира Зеленского / Коллаж Главред, фото president.gov.ua

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Сальвини связал вопрос поддержки Украины с попаданием в базу "Миротворца"

Он отдельно обратился к Зеленскому с требованием принести извинения

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини связал вопрос о продолжении поддержки Украины с попаданием своего имени в базу сайта "Миротворец".

Итальянский политик заявил, что ожидает публичных извинений от Владимира Зеленского, и предупредил о возможных последствиях для дальнейших решений по помощи Киеву, пишет Il Messaggero.

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Заявление прозвучало накануне голосования в Италии по вопросу продления поддержки Украины. Сальвини подчеркнул, что его беспокоит присутствие в украинской базе не только собственного имени, но и данных журналистов, спортсменов и общественных деятелей, которых ресурс относит к противникам Украины.

По словам политика, отсутствие официального осуждения подобных публикаций со стороны Киева может повлиять на отношение к дальнейшей помощи украинскому правительству. В связи с этим он отдельно обратился к Зеленскому с требованием принести извинения.

Ответ Украины

Украинское посольство в Италии отреагировало на заявление, пояснив, что сайт "Миротворец" не относится к государственным структурам и не выражает официальную позицию страны.

В дипломатическом представительстве подчеркнули, что публикации ресурса нельзя считать решениями или заявлениями украинских властей, поскольку сайт не имеет соответствующих государственных полномочий.

В Риме считают, что Украина не сможет победить РФ

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто считает, что Украина не сможет одержать традиционную военную победу над Россией, предполагающую полный разгром противника или наступление на Москву. По его мнению, реальным успехом для Киева станет вывод российских войск с украинской территории и прекращение ракетных и авиационных ударов.

Глава итальянского оборонного ведомства также отметил, что заявления политиков о победе Украины нередко трактуются обществом неправильно, поскольку под этим подразумеваются разные результаты войны.

Ранее Главред сообщал, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Путин мечтает о пересмотре системы безопасности в Европе по образцу Ялты-1945. По его словам, Европе не нужен новый порядок в сфере безопасности.

Напомним, в Кремле заявили о контактах с европейцами. Путин сообщил, что Москва по дипломатическим каналам пригласила европейцев в Москву, чтобы определить их позицию. Формат диалога с Украиной в Кремле обещают определить только после этой встречи.

Как сообщалось, Италия и ранее выступала против попыток России вернуться в европейское культурное пространство. В марте министр культуры Италии Алессандро Джули выступил против возвращения России на Венецианскую биеннале.

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