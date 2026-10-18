Украина никогда не победит РФ в привычном понимании: в Минобороны Италии объяснили почему

Глава Минобороны Италии считает, что настоящий успех Киева - это вывод российских войск и прекращение обстрелов, а Рим продолжает оказывать помощь.

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Министр обороны Италии раскрыл планы Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот, 22-я ОМБр

Главное из интервью Кроцетто:

Украина не сможет разгромить Россию, считает министр обороны Италии

Победа для Киева - уход РФ и конец обстрелов

Рим, вероятно, предоставит ещё один пакет помощи до конца года

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Украина не способна победить Россию в классическом понимании, то есть разгромить её или дойти до Москвы. Однако настоящей победой для Киева станет уход российских войск и прекращение бомбардировок. Такую позицию министр обороны Италии Гвидо Крозетто высказал в интервью, сообщает BBC.

Чиновник пояснил, что лозунги итальянских политиков об успехе Киева часть общества поняла неверно.

"Украина никогда не сможет выиграть эту войну… Ведь когда кто-то в Италии сказал: "Украина выиграет войну", некоторые люди подумали, что Украина хочет разгромить Россию. Что Зеленский практически войдет в Москву с украинским флагом. Нет, это невозможно", - отметил Крозетто.

Своей задачей министр считает сохранение украинского государства и прекращение боевых действий. В то же время он обозначил, каким видит приемлемый для Киева исход.

"Для Украины победа означает, что Россия уйдет, перестанет сбрасывать бомбы, а Украина вновь станет свободной страной - свободной жить и иметь собственное будущее. Именно такой победы для Украины мы все и желаем", - подчеркнул он.

Итальянцы против, но Рим продолжает оказывать помощь

Кроцетто признал, что позиция правительства расходится с настроениями большинства граждан. Несмотря на это, власти не прекращают поддержку Киева.

"Трудно объяснить, что нужно помогать народу сопротивляться и что такая помощь не означает, что ты против мира. И, прежде всего, нельзя поддаваться общественному мнению, если ты считаешь, что оно ошибочно", - убежден министр.

По его словам, Италия уже передала Украине 12 пакетов помощи. До конца года Рим, вероятно, отправит ещё один.

Путин не остановится на Украине

Отдельно Крозетто разобрал мотивы Кремля. По его мнению, Путин стремится возродить Россию в границах, существовавших до распада СССР. Он не может смириться с тем, что его страна уступает США и Китаю, и хотел бы "стать третьей стороной за этим столом".

"Россия совершила нападение на Украину, на Крым, на Грузию, а если заглянуть еще дальше в прошлое - на Афганистан. Следовательно, в российском менталитете заложена идея нападения с целью оккупации", - подчеркивает Крозетто.

Итальянский министр обратил внимание на то, что Москва направляет значительную долю бюджета на вооружение и военную сферу. Поэтому Кремль, вероятно, не планирует на этом останавливаться.

"Численность их военных достигнет 1,5 миллиона человек. Поэтому, если бы война закончилась завтра, что Путин будет делать с 1,5 миллиона солдат? Если бы он прекратил войну завтра утром, он сам столкнулся бы с внутренними проблемами. И это наводит меня на мысль - учитывая, что он продолжает наращивать темпы, - что он не захочет останавливаться на Украине… Именно поэтому мы - как Европа и НАТО - готовимся", - предупреждает Крозетто.

Зачем командование РФ лжет об успехах на фронте - мнение аналитиков

Главред писал, что, по словам аналитиков американского Института изучения войны, вероятно, российское военное руководство намеренно создает искаженную картину "масштабных побед" на фронте, пытаясь оказать давление на Украину и ее западных партнеров.

Цель этого давления - добиться капитуляции на условиях России, которые, среди прочего, предусматривают полный захват украинского "пояса крепостей" - системы мощных укреплений, которую российские войска не смогли (и, вероятно, не смогут) захватить военным путем.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский ранее заявлял, что Россия не демонстрирует готовности завершить войну и будет оставаться угрозой для Европы и после заключения мира, ведь Путин планирует удерживать власть еще долго. Поэтому ЕС должен учесть оборонные потребности Украины в своем бюджете на период с 2028 года.

Бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что война в Украине может закончиться переговорами, которые будут основываться на результатах ведения боевых действий. Роль армии в исходе этих переговоров определяющая.

По оценке футуролога Андрея Длигача, дальнейшее развитие войны зависит прежде всего от ресурсов сторон и объемов внешней поддержки. Украина нуждается в западном финансировании, оружии и разведывательной информации, тогда как Россия сталкивается с экономическими ограничениями, но продолжает получать помощь от Китая и Северной Кореи.

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Об источнике: BBC Британская телерадиовещательная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания. По количеству слушателей - крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек по всему миру (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

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