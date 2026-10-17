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Капитуляция вместо перемирия: в РФ лгут об успехах на фронте, ISW объяснил почему

Анна Косик
17 октября 2026, 09:19
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В Кремле ищут новые рычаги давления на Украину и её союзников с одной целью.
Капитуляция вместо перемирия: в РФ лгут об успехах на фронте, ISW объяснил почему
В России надеются, что ложь поможет заставить Украину капитулировать / Коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, скриншот из видео

Что сообщили аналитики:

  • Путин и Герасимов значительно преувеличили успехи армии РФ на фронте
  • В России не хотят реальных переговоров о прекращении войны или перемирии
  • В Кремле надеются дожать Украину до капитуляции на российских условиях

Кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин заявил о захвате около 6500 кв. км и 310 населенных пунктов с начала 2026 года, хотя с 1 сентября армия страны-агрессора России не продвигалась, а отступала.

Как сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW), общий баланс оккупантов составляет минус 122 кв. км. Поэтому заявления Кремля и российского Генштаба кардинально расходятся с реальной ситуацией на поле боя.

видео дня

Высокопоставленные чиновники РФ преувеличивают успехи армии РФ

Глава Кремля утверждал, что войска РФ продвигаются вперед вдоль всей линии фронта. Начальник Генштаба Валерий Герасимов, в свою очередь, доложил о более чем 1800 кв. км и 92 населенных пунктах, якобы захваченных с 1 сентября.

По оценкам ISW, с начала года оккупанты захватили около 100 кв. км и 69 населенных пунктов. В течение октября российские войска ежедневно теряли в среднем по 7 кв. км, что прямо противоречит словам Путина.

"И Путин, и Герасимов оперируют показателями, которые преувеличивают успехи российских войск на фронте", - отмечают аналитики.

Путин преувеличивает "победы" ради отказа от переговоров

Во время того же визита Путин отверг возможность каких-либо уступок со стороны России в рамках возможных мирных переговоров.Задачей армии он назвал создание так называемой "зоны безопасности" на севере Украины и обеспечение "абсолютной безопасности" вдоль границы, прямо заявив, что не собирается выносить эту зону на обсуждение с Киевом.

Валерий Герасимов
Валерий Герасимов / Инфографика: Главред

В то же время Кремль продолжает требовать от Украины передачи территорий, в том числе тех, которые российские войска даже не контролируют. В ISW по-прежнему считают, что Москва не готова к дипломатическим компромиссам и стремится достичь первоначальных целей войны силой.

Аналитики рассматривают завышенные данные как элемент когнитивной войны. Начиная с января 2026 года Путин, Герасимов и другие военачальники как минимум раз в месяц публично называли значительно завышенные показатели.

На самом деле же России мешают достичь оперативных и стратегических целей украинские контрнаступления, в частности операция "Вивальди" к северу от Лимана и наступление на Александровском направлении, а также падение темпов вербовки в армию РФ.

"Вероятно, российское военное руководство намеренно создает искаженную картину "масштабных побед" на фронте, пытаясь оказать давление на Украину и ее западных партнеров. Цель этого давления - добиться капитуляции на условиях России, которые, среди прочего, предусматривают полный захват украинского "пояса крепостей" - системы мощных укреплений, которую российские войска не смогли (и, вероятно, не смогут) захватить военным путем", - говорится в анализе ISW.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что на Купянском и Великобурлукском направлениях российская армия увеличивает численность сил и, вероятно, готовится к новым попыткам вернуть ранее утраченные позиции.

Ранее сообщалось, что украинские силы остановили продвижение российских войск на севере Донецкой области в районе реки Жеребец, где продолжалась операция "Вивальди". Оккупанты пытались прорваться на Лиманском направлении, однако удержать завоеванные рубежи не смогли.

Накануне стало известно, что украинские военные завершили четвертый этап операции "Вивальди", в ходе которого вернули под контроль еще 101 кв. км территории и освободили три населенных пункта.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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