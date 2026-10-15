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ВСУ контратаками остановили продвижение россиян на важном направлении: детали от ISW

Дарья Пшеничник
15 октября 2026, 09:50
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Тем временем командование 3-го армейского корпуса подвело итоги операции, в ходе которой под контроль ВСУ вернулись 16 населенных пунктов.
ВСУ, Фронт, Война
Наступление ВСУ вынудило РФ срочно отводить войска с ключевого направления / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, DeepState

Кратко:

видео дня
  • ВСУ остановили продвижение россиян у Лимана
  • Оккупанты не закрепились на новых позициях из-за контратак
  • Операция "Вивальди" вернула Украине 16 населенных пунктов

Украинские силы остановили продвижение российских войск на севере Донецкой области в районе реки Жеребец, где продолжалась операция "Вивальди". Оккупанты пытались прорваться на Лиманском направлении, однако удержать завоеванные рубежи не смогли, сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики подробно описали, на каких участках противник наносил наиболее активные удары за последние сутки.

"На Лиманском направлении российские войска сосредоточили атаки на самом Лимане и севернее города в направлении Колодязов. Однако закрепиться на новых позициях им не удалось из-за контратак украинских воинов", - говорится в отчете.

Фактически речь идет о встречных боях, где штурмы чередуются с ответными действиями ВСУ. По оценке экспертов ISW, удастся ли кому-то из сторон продвинуться дальше, будут определять соотношение сил и рельеф местности.

Лиман инфографика Главред
Лиман / Инфографика: Главред

"Вивальди" завершена: 16 населенных пунктов и 277 кв. км

Колодязи, куда сейчас рвутся оккупанты, стали одним из сел, освобожденных на завершающем этапе украинской операции. Командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий в видеообращении 14 октября заявил, что в ходе четвертой фазы ВСУ вернули еще 101 кв. км, в частности Зеленую Долину, Липовое и Колодязи, сообщает BBC Украина.

Всего за время операции Силы обороны полностью восстановили контроль над 16 населенными пунктами и 277 кв. км территории. Потери противника в живой силе Билецкий оценил в 8 тыс. человек.

В то же время результаты операции имеют свои ограничения. Полностью ликвидировать российский плацдарм не удалось, и оборона противника на этом направлении не рухнула.

Зачем понадобилась операция

Операция началась на фоне попыток России окружить пояс крепостей в Донецкой области. Украинские контратаки на Лиманском направлении и к востоку от Славянска и Краматорска должны были затруднить врагу захват этой оборонительной линии.

Еще в сентябре в ISW прогнозировали, что российскому командованию придется пересмотреть планы в отношении флангов пояса крепостей после потери выступления к северу от Лимана. Особенно если ВСУ оттеснят оккупантов к Жеребцу и используют реку в качестве естественного рубежа для устойчивой обороны.

Параллельно 3-й армейский корпус в рамках операции "Вивальди" наносил удары по логистике оккупантов, в частности по топливозаправщикам и складам горючего. Один из влиятельных прокремлевских военных корреспондентов тогда признал, что украинские успехи отложат наступление РФ на Славянск, который Москва считала следующей целью после Лимана.

Какова главная цель РФ на фронте

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов говорил, что Россия не отказывается от планов наступления на Запорожье, но в ближайшие месяцы оккупационная армия будет делать ставку не на штурм города, а на его разрушение ударами.

По его словам, приоритетом Кремля на осень и зиму остается полный контроль над Донецкой областью.

"Как ни крути, Путину нужно заявить о достижении хоть какой-то политической цели, а одной из первых целей всегда назывался захват Донбасса. Захватив Донецкую область полностью, Путин мог бы сказать: "Мы победили, потому что пока останавливаем "СВО", или "Мы побеждаем, поэтому продолжаем наступать, так что все бегом в военкомат", - подчеркнул он.

Операция "Вивальди" - последние новости

Напомним, "Главред" сообщал, что Силы обороны в рамках операции "Вивальди" освободили Шандриголово, Дерилово, а также установили полный контроль над Дробишевым.

Ранее сообщалось, что Третий армейский корпус в ходе операции "Вивальди" задействовал модернизированные наземные роботы с гранатометами, которые атаковали позиции РФ без непосредственного участия пехоты.

Ранее Зеленский заявил, что украинские войска достигли новых результатов на Лиманском направлении в Донецкой области в рамках операции "Вивальди".

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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