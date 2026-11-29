Есть простой способ приготовить мясные котлеты румяными и хрустящими без сложных кулинарных приёмов.

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Как приготовить сочные котлеты / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels

Вы узнаете:

Как приготовить мясные котлеты хрустящими снаружи и сочными внутри

Что нужно сделать перед жаркой

Как правильно жарить котлеты, чтобы получить золотистую корочку

Мясные котлеты часто готовят на обед или ужин, но получить аппетитную золотистую корочку удается не всегда. Иногда они получаются бледными, впитывают слишком много масла или теряют сочность во время жарки.

Главред расскажет, как сделать котлеты хрустящими снаружи и нежными внутри.

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Что сделать с котлетами перед жаркой

Чтобы котлеты покрылись золотистой корочкой, перед жаркой их нужно обвалять в панировочных сухарях, пишет Ofeminin. Именно они помогают получить хрустящую румяную поверхность, при этом сохраняя сочность мяса внутри.

Панировка должна быть тонкой и равномерной. Не стоит насыпать слишком много сухарей, ведь толстый слой может осыпаться во время жарки. Лучше всего формировать котлеты слегка влажными руками: так фарш не будет прилипать к ладоням, а сухари хорошо держатся на поверхности.

Рецепт сочных мясных котлет

Для приготовления понадобятся:

1 кг свиного фарша;

2 яйца;

1 луковица;

1 стакан воды;

6 ст. л. панировочных сухарей;

панировочные сухари для обваливания;

свежая петрушка;

соль и черный перец;

масло для жарки.

Как приготовить:

Выложите фарш в миску и размять вилкой. Мелко нарежьте лук и петрушку. Добавьте к мясу яйца, лук, зелень, шесть столовых ложек панировочных сухарей и стакан воды. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте фарш. Сформируйте из мясной массы котлеты одинакового размера и слегка приплюсните их. Обваляйте каждую котлету в панировочных сухарях, чтобы они покрыли поверхность тонким слоем. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте котлеты с обеих сторон до румяной корочки и полной готовности. Готовое блюдо можно выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.

Как приготовить идеальный фарш для котлет / Инфографика: Главред

Важные нюансы

Для образования хрустящей корочки важно хорошо разогреть сковороду с маслом. Если выложить котлеты на недостаточно горячую поверхность, они впитают больше жира, а панировка не подрумянится должным образом.

Не нужно часто переворачивать котлеты. Дождитесь, пока нижняя сторона хорошо поджарится, и только тогда переворачивайте на другую. Так панировка не будет осыпаться, а на поверхности образуется равномерная золотистая корочка.

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