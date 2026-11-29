Вы узнаете:
- Рекомендуется не оставлять в машине сырые вещи
- Дополнительную влагу создают дыхание водителя и пассажиров
С наступлением холодов автомобилисты всё чаще сталкиваются с запотеванием лобового стекла, которое может существенно ухудшать видимость во время поездки.
Одна из распространённых причин этой проблемы - повышенная влажность внутри салона. Её источником становятся мокрые куртки, обувь, зонты, влажные коврики и обивка сидений, пишет Express.
Поэтому перед наступлением зимы рекомендуется не оставлять в машине сырые вещи и своевременно просушивать салон.
Конденсат появляется при соприкосновении тёплого влажного воздуха внутри автомобиля с холодной поверхностью стёкол. Дополнительную влагу создают дыхание водителя и пассажиров, особенно если в машине одновременно находятся несколько человек.
Чтобы уменьшить запотевание, необходимо регулярно очищать стёкла, следить за сухостью ковриков и проветривать салон. Если стекло уже покрылось влагой, следует направить на него поток тёплого воздуха. При наличии кондиционера его рекомендуется включить одновременно с отоплением: он помогает осушать воздух и быстрее устранять конденсат. Если кондиционера нет, можно ненадолго приоткрыть окна, чтобы снизить влажность внутри автомобиля.
В качестве дополнительной меры иногда используют пену для бритья. Небольшое количество средства распределяют по стеклу, а затем тщательно удаляют сухой чистой тканью. Такой приём может уменьшить образование запотевания, однако обработку необходимо периодически повторять.
В некоторых автомобилях предусмотрен специальный режим обдува лобового стекла, который автоматически регулирует подачу воздуха для устранения конденсата.
Главное правило безопасности - не начинать движение, пока лобовое и боковые стёкла не станут полностью прозрачными. Ограниченная видимость повышает риск аварии и создаёт опасность не только для водителя, но и для остальных участников дорожного движения.
Смотрите видео - борьба с запотеванием стекла:
В видео автор демонстрирует и сравнивает народные и профессиональные способы борьбы с запотеванием автомобильных стёкол, проверяя, какие из них помогают быстрее устранить конденсат и сохранить хорошую видимость во время поездки.
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