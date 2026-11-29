Голливудский актер, по мнению обозревателей, имеет политические амбиции.

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Мэттью Макконахи удивил возможным решением / Коллаж Главред, фото Instagram/officiallymcconaughey

Кратко:

Какие заявления сделал актер

Почему его обращение посчитали политическими амбициями

Голливудская звезда Мэттью Макконахи может однажды сменить съёмочную площадку на Белый дом.

Как пишет The Telegraph, 56-летний актёр вновь оказался в центре обсуждений о возможном участии в президентской гонке 2028 года. Поводом стало его обращение к американцам, в котором он призвал поддерживать независимых политиков и перестать ограничивать выбор избирателей двумя ведущими партиями.

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В шестиминутном видео, опубликованном в социальных сетях, звезда "Интерстеллара" выступил за расширение роли независимых кандидатов в американской политике. По мнению Макконахи, они должны восприниматься не как протестные фигуры или участники, способные отнять голоса у демократов и республиканцев, а как полноценные претенденты на победу.

Мэттью Макконахи и его семья / Фото Instagram/camilamcconaughey

"Независимость - это не попытка держаться посередине. Это изначальный путь", - заявил актёр, рассуждая о политической системе США.

При этом Макконахи подчеркнул, что его обращение не является поддержкой конкретного кандидата или партии. Он призвал американцев внимательнее изучать программы участников выборов и голосовать за тех, чьи взгляды действительно отражают их убеждения.

Однако политические наблюдатели увидели в этом выступлении возможную подготовку к собственной кампании актёра. В частности, обсуждается сценарий, при котором Макконахи мог бы выдвинуться на президентских выборах 2028 года как независимый кандидат.

Бывший сенатор Джо Манчин уже высказался о политическом потенциале голливудской знаменитости. По его мнению, Макконахи вполне способен занять высший государственный пост. Манчин назвал актёра умным, харизматичным человеком, умеющим находить общий язык с людьми, и заявил, что поддержал бы его решение пойти в политику.

Мэттью Макконахи c дочкой/ Фото Instagram/camilamcconaughey

Интерес к политической карьере Макконахи возник не вчера. В 2021 году он всерьёз рассматривал возможность баллотироваться на пост губернатора Техаса, но в итоге отказался от этой идеи, посчитав, что пока не готов к такому шагу. Позднее актёр неоднократно говорил, что продолжает изучать политическую систему и размышляет о возможности государственной службы.

В 2022 году, отвечая на вопрос о потенциальной президентской кампании, Макконахи допускал, что однажды обстоятельства могут привести его в большую политику. В 2024 году он называл свои поездки и встречи с политиками своеобразным образовательным туром.

Пока актёр не объявлял о намерении участвовать в выборах и не называл ни партию, ни конкретную должность, на которую хотел бы претендовать. Более того, в своём недавнем видео он специально уточнил, что говорит не о собственных политических амбициях, а о необходимости дать независимым кандидатам больше возможностей.

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О персоне: Мэттью Макконахи Мэттью Макконахи - американский актер и продюсер. Поначалу зарекомендовал себя как актер, в основном, комедийного амплуа, во втором десятилетии XXI века Макконахи перешел к крупным драматическим ролям, удостоившись ряда наград и положительных отзывов от кинопрессы за картины "Линкольн для адвоката", "Мад", "Киллер Джо", "Супер Майк", "Интерстеллар" и "Джентльмены", сообщает Википедия.

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