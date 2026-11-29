В Харькове ночью российский дрон попал в парковку, там загорелись автомобили.

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Удар по многоэтажному дому в Одессе и обстрел Запорожья унесли жизни двух человек / Коллаж: Главред, фото: Совет обороны Запорожской области

Кратко:

В Запорожье погибла женщина, ранена 14-летняя девочка

В Одессе удар по многоэтажному дому унес жизнь пожилой женщины

В Харькове дрон атаковал парковку, там горели автомобили

В ночь на воскресенье, 29 ноября, удары РФ по Запорожью и Одессе унесли жизни двух женщин, ещё несколько человек ранены. Под атакой оказался и Харьков: там дрон попал в парковку. О последствиях ночного обстрела сообщили представители местных властей.

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В Запорожье погибла женщина. Об этом сообщили председатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров и глава ОГА Михаил Семикин. Еще два человека ранены, среди них 14-летняя девочка.

Удар по многоэтажке в Одессе

В Одессе российские войска нанесли удар по жилому многоэтажному дому. Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что во время атаки погибла пожилая женщина. Есть и пострадавшие, но сколько их, он не уточнил.

В Харькове горели автомобили

В ту же ночь российский беспилотник атаковал парковку в Шевченковском районе Харькова. Мэр города Игорь Терехов рассказал, что после удара загорелись автомобили. Данных о пострадавших пока нет.

Существует ли угроза массированного удара по Украине

Мониторинговый канал "еРадар" сообщал, что существует повышенная угроза нанесения массированного ракетного удара по территории Украины.

По предварительной информации, в период с 21 по 24 ноября Россия пополняла запасы баллистического вооружения и ударных беспилотников в Брянской, Курской, Воронежской и Ростовской областях.

По данным мониторов, наибольшая угроза существует для Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей.

"Призываем население не игнорировать сигналы воздушной тревоги, заранее зарядить средства резервного питания и подготовить запасы воды и необходимых вещей", - подчеркнули наблюдатели.

Откуда РФ атакует Украину ракетами / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал "Главред", женщина погибла в результате удара российского дрона по двору жилого многоквартирного дома в городе Кременчуге Полтавской области в субботу, 28 ноября. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

Страна-агрессор Россия днем 28 ноября атаковала Киев дронами. Около 13:48 в городе прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

Впоследствии местные жители в соцсетях сообщили о перебоях с электро- и водоснабжением. Кличко подтвердил, что с подачей света и воды действительно могут возникать проблемы.

Напомним, что 27 ноября российские войска атаковали Чернигов ударными беспилотниками. В городе прогремели три взрыва, в результате атаки есть одна пострадавшая и один погибший.

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