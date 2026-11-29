Противоположная фаза климатического цикла сопровождается необычным охлаждением поверхностных вод Тихого океана.

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Раскрыт сценарий изменения климата / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

Нынешний супер-Эль-Ниньо приближается к пику развития

Его влияние начнет быстро ослабевать, уступая место холодной фазе

Мощное климатическое явление Эль-Ниньо, достигшее чрезвычайно высокой интенсивности, может пойти на спад уже в 2027 году. Согласно предварительным прогнозам, вслед за ним начнет формироваться Ла-Нинья.

Это противоположная фаза климатического цикла, сопровождающаяся необычным охлаждением поверхностных вод Тихого океана. Об этом сообщает Unilad.

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Эль-Ниньо является частью естественного климатического процесса, известного как Эль-Ниньо - Южное колебание (ЭНСО). Его теплая и холодная фазы обычно чередуются с периодичностью от двух до семи лет.

Во время Эль-Ниньо температура океанической поверхности в центральной и восточной областях тропического Тихого океана становится выше нормы. Накопленное тепло поступает в атмосферу и меняет привычную циркуляцию воздушных масс. Это отражается на погоде в разных уголках Земли: меняются температурные показатели, режим осадков и условия существования природных экосистем.

По оценкам специалистов, нынешний супер-Эль-Ниньо приближается к пику развития. Однако океанические наблюдения и климатическое моделирование допускают, что уже в 2027 году его влияние начнет быстро ослабевать, уступая место холодной фазе ЭНСО.

Одним из признаков возможной смены климатического режима ученые называют изменения температуры под поверхностью океана. Анализ моделей, опубликованный порталом Severe Weather, показывает формирование обширной области холодной воды в глубинных слоях Тихого океана. При этом в его восточной части сохраняется сравнительно небольшой объем теплой воды. Подобное распределение температур может свидетельствовать о подготовке условий для Ла-Нинья.

Аналогичный сценарий прослеживается и в экспериментальных расчетах лаборатории физических наук Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA PSL). Вероятностная модель указывает на возможность установления Ла-Нинья в сезоне 2027/2028 годов.

Дополнительное внимание исследователей привлекает историческая закономерность. После четырех предыдущих особенно мощных эпизодов Эль-Ниньо - в 1972/73, 1982/83, 1997/98 и 2015/16 годах - следующей зимой действительно развивалась противоположная климатическая фаза.

Такой переход объясняется особенностями движения океанических масс. Во время Эль-Ниньо в экваториальной зоне Тихого океана накапливается большое количество тепла. По мере изменения атмосферной циркуляции и усиления пассатов теплые поверхностные воды перераспределяются, а к поверхности поднимаются более холодные глубинные слои.

В результате океан постепенно охлаждается, создавая предпосылки для формирования Ла-Нинья. По мнению исследователей, чем мощнее был предшествующий эпизод Эль-Ниньо, тем более выраженным может оказаться последующее охлаждение. Впрочем, окончательное развитие климатического сценария будет зависеть от дальнейших изменений в атмосфере и океане.

Изменение климата - что говорят эксперты

За последние 30 лет среднегодовая температура в Украине выросла на 1,2 градуса. Такая динамика вызывает обеспокоенность специалистов, поскольку международные климатические договоренности предусматривают необходимость удержать глобальное потепление в пределах 2 градусов.

Доцент кафедры охраны природы Львовского национального университета имени Ивана Франко Ирина Койнова обращает внимание и на последствия потепления для природного разнообразия. Изменение климатических условий влияет на распространение видов: одни организмы способны приспособиться и продолжать существовать на прежних территориях, другие вынуждены перемещаться в более благоприятные регионы, а те, кто не может адаптироваться, постепенно исчезают.

Напомним, Главред писал, что астрономы обнаружили звездную систему с необычной структурой: планеты в ней расположены не так, как это принято считать типичным сценарием формирования.

Ранее сообщалось, что, по словам экспертов, у людей с деменцией могут появляться два характерных симптома, особенно ночью, и они часто становятся более выраженными по мере прогрессирования заболевания.

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