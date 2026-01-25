Климат против человека: ученые установили, что быстро ускоряет старение

Жара, как выяснилось, действует на организм схожим образом с хроническим напряжением или загрязнением среды.

Учёные Университета Южной Калифорнии пришли к выводу, что продолжительная жара может ускорять процессы старения в организме человека.

Исследование показало: регулярное воздействие высоких температур особенно негативно сказывается на людях старше 55 лет, сообщает earth.com.

Проанализировав медицинские данные более 3,5 тысячи участников и климат в регионах их проживания, специалисты обнаружили, что жители зон с частыми тепловыми волнами имеют более высокий эпигенетический возраст — то есть их клетки выглядят "старше", чем предполагает паспортный возраст. В отдельных случаях разница превышала один год.

Этот показатель основан на изменениях в ДНК, которые накапливаются под влиянием внешних стрессов. Жара, как выяснилось, действует на организм схожим образом с хроническим напряжением или загрязнением среды, повышая риски развития заболеваний.

С возрастом тело хуже справляется с перегревом: снижается эффективность терморегуляции, растёт нагрузка на сердце и почки. Даже с учётом социальных и бытовых факторов связь между жарким климатом и ускоренным старением сохранялась.

Хотя исследование не доказывает прямую причинно-следственную зависимость, его авторы считают, что климатические условия могут стать серьёзным фактором риска, особенно для городских жителей. В дальнейшем учёные намерены выяснить, способны ли меры адаптации к жаре не только облегчать жизнь, но и замедлять биологическое старение.

Ученые раскрыли секрет долголетия

Учёные из Стокгольма пришли к выводу, что секрет жизни до ста лет кроется не столько в лечении недугов, сколько в умении не допускать их развития. Результаты исследования показали: инфаркт перенесли только 12,5% столетних, тогда как в возрастной группе 80–89 лет с сердечным приступом сталкивался почти каждый четвёртый человек — почти в два раза больше.

