Климат против человека: ученые установили, что быстро ускоряет старение

Алексей Тесля
25 января 2026, 02:35
12
Жара, как выяснилось, действует на организм схожим образом с хроническим напряжением или загрязнением среды.
Климат Украины
Климат влияет на продолжительность жизни

Вы узнаете:

  • Воздействие высоких температур негативно сказывается на людях старше 55 лет
  • В отдельных случаях разница превышала один год

Учёные Университета Южной Калифорнии пришли к выводу, что продолжительная жара может ускорять процессы старения в организме человека.

Исследование показало: регулярное воздействие высоких температур особенно негативно сказывается на людях старше 55 лет, сообщает earth.com.

видео дня

Проанализировав медицинские данные более 3,5 тысячи участников и климат в регионах их проживания, специалисты обнаружили, что жители зон с частыми тепловыми волнами имеют более высокий эпигенетический возраст — то есть их клетки выглядят "старше", чем предполагает паспортный возраст. В отдельных случаях разница превышала один год.

Этот показатель основан на изменениях в ДНК, которые накапливаются под влиянием внешних стрессов. Жара, как выяснилось, действует на организм схожим образом с хроническим напряжением или загрязнением среды, повышая риски развития заболеваний.

С возрастом тело хуже справляется с перегревом: снижается эффективность терморегуляции, растёт нагрузка на сердце и почки. Даже с учётом социальных и бытовых факторов связь между жарким климатом и ускоренным старением сохранялась.

Хотя исследование не доказывает прямую причинно-следственную зависимость, его авторы считают, что климатические условия могут стать серьёзным фактором риска, особенно для городских жителей. В дальнейшем учёные намерены выяснить, способны ли меры адаптации к жаре не только облегчать жизнь, но и замедлять биологическое старение.

Ученые раскрыли секрет долголетия

Учёные из Стокгольма пришли к выводу, что секрет жизни до ста лет кроется не столько в лечении недугов, сколько в умении не допускать их развития. Результаты исследования показали: инфаркт перенесли только 12,5% столетних, тогда как в возрастной группе 80–89 лет с сердечным приступом сталкивался почти каждый четвёртый человек — почти в два раза больше.

Ранее сообщалось о том, кому суждено прожить более 100 лет. Короткая линия жизни на руке - о чем предупреждают хироманты.

Как сообщал Главред, ранее отмечалось, какие 4 имени являются долгожителями. Счастливчики и обладатели уникальной жизненной судьбы.

Об источнике: Earth.com

Earth.com - это научный веб-сайт, который предоставляет последние новости и исследования о Земле, ее экосистемах и окружающей среде. Он охватывает широкий спектр тем, включая изменение климата, экологию, науку о Земле, животных и растениях, а также устойчивое развитие. Сайт публикует статьи, написанные учеными и экспертами в области, использует высококачественные изображения и видео, чтобы проиллюстрировать свои статьи, и имеет удобный интерфейс, который позволяет легко находить нужную информацию. Earth.com является ценным ресурсом для тех, кто интересуется наукой о Земле и окружающей средой.

наука старение
Исповедь без лишней вины: что на самом деле не является грехом

