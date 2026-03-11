Сложная математическая головоломка со спичками: только гении найдут решение

Головоломки – это веселые задачи, которые заставляют думать по-разному. Сначала они могут казаться простыми, но часто имеют неожиданный поворот. Их решение хорошо тренирует мозг и помогает улучшить концентрацию.
В jagranjosh поделились интересной, но сложной головоломкой. Для решения математического уравнения нужно переместить только одну спичку. Время для решения задачи также ограничено — всего 17 секунд.
Это одна из тех головоломок, которая ставит людей в тупик, пишет Главред.
На изображении ниже показано уравнение, составленное из спичек. Ваша задача – переместить только одну спичку, чтобы уравнение было правильным.
Эта головоломка предполагает разгадывание уравнения, что является испытанием логики и креативного мышления.
Внимательно изучите уравнение и используйте основные арифметические операции, именно так вы сможете легко его решить.
Смогли ли вы найти ответ в этой головоломке? Если вы его нашли, то поздравляем. Ваши умственные навыки отлично окупились.
Если вы не нашли решение, то можете посмотреть ответ ниже.
Если вам нравятся такие задачи, то у нас есть и другие головоломки. Например, вы можете испытать свои силы в детской головоломке со спичками, которую решат не все взрослые.
Также вы можете пройти супертест на IQ. В нем нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с мячом за 49 секунд.
Что такое головоломки?
Головоломка – задача, для решения которой, как правило, требуется сообразительность, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.
Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.
