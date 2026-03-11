Сложная математическая головоломка со спичками: только гении найдут решение

Не все люди смогут исправить уравнение с спичками на изображении.

https://glavred.info/life/slozhnaya-matematicheskaya-golovolomka-so-spichkami-tolko-genii-naydut-reshenie-10748117.html Ссылка скопирована

Сложная головоломка со спичками / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головоломки – это веселые задачи, которые заставляют думать по-разному. Сначала они могут казаться простыми, но часто имеют неожиданный поворот. Их решение хорошо тренирует мозг и помогает улучшить концентрацию.

В jagranjosh поделились интересной, но сложной головоломкой. Для решения математического уравнения нужно переместить только одну спичку. Время для решения задачи также ограничено — всего 17 секунд.

Это одна из тех головоломок, которая ставит людей в тупик, пишет Главред.

видео дня

На изображении ниже показано уравнение, составленное из спичек. Ваша задача – переместить только одну спичку, чтобы уравнение было правильным.

Переместите одну спичку / фото: jagranjosh

Эта головоломка предполагает разгадывание уравнения, что является испытанием логики и креативного мышления.

Внимательно изучите уравнение и используйте основные арифметические операции, именно так вы сможете легко его решить.

Смогли ли вы найти ответ в этой головоломке? Если вы его нашли, то поздравляем. Ваши умственные навыки отлично окупились.

Если вы не нашли решение, то можете посмотреть ответ ниже.

Решение головоломки / фото: jagranjosh

Если вам нравятся такие задачи, то у нас есть и другие головоломки. Например, вы можете испытать свои силы в детской головоломке со спичками, которую решат не все взрослые.

Также вы можете пройти супертест на IQ. В нем нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с мячом за 49 секунд.

Читайте также:

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, требуется сообразительность, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред