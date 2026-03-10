Прорыв на километры: ВСУ перешли в наступление и освободили почти всю область

В Генеральном штабе объяснили, как изменился характер боевых действий на фронте, и рассказали о результатах украинских контрдействий в Днепропетровской области.

Силы обороны Украины провели контрнаступательную операцию на южном направлении, в результате которой российские войска были оттеснены почти со всей территории Днепропетровской области. По состоянию на 10 марта 2026 года украинские военные уже вернули под контроль более 400 квадратных километров территории, а в нескольких населенных пунктах продолжаются завершающие зачистки и стабилизационные мероприятия.

Главред собрал главное, что стоит знать о продвижении украинских войск и целях наступления.

Что известно о наступлении ВСУ

Украинские военные проводят спланированную наступательную операцию на Александровском направлении, в рамках которой уже удалось освободить почти всю территорию Днепропетровской области. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-майор Александр Комаренко.

По его словам, за четыре года войны характер боевых действий существенно изменился. Если в начале 2022 года российские войска наступали большими колоннами на технике, то сейчас такие действия практически невозможны. Значительное развитие беспилотных систем заставило изменить формы ведения боевых действий, поэтому отдельные операции могут выглядеть как действия небольших групп, хотя на самом деле являются частью более широких военных планов.

"Наши наступательные действия там проводятся силами десантно-штурмовых войск, штурмовых войск при поддержке механизированных бригад, которые обороняются на этом направлении. Это спланированная наступательная операция, которая прошла все процедуры утверждения, согласования, согласования и т.д.", - указал он.

Комаренко также отметил, что украинским силам уже удалось освободить более 400 квадратных километров территории. На части этих территорий проведена зачистка тыловых районов от вражеских групп, которые смогли туда проникнуть.

/ Фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

"Освобождена почти вся территория Днепропетровской области. Осталось доработать три небольших населенных пункта и еще два – зачистить. Кстати, благодаря этим активным действиям в феврале мы имеем положительную динамику – освобождено больше территории, чем потеряно", – сказал генерал-майор.

Во время ответа на вопрос журналистки о сообщениях осведомителей об определенных успехах украинских сил на западе Запорожской области — в районе Плавней и Приморского, где ранее продвигались российские войска, начальник Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-майор Александр Комаренко пояснил, что там действительно фиксировалось незначительное продвижение россиян. В то же время сейчас их движение остановлено, а украинские военные проводят контрдействия.

Какова цель наступления РФ в Днепропетровской области

Говоря о цели российского наступления на Днепропетровскую область, Комаренко отметил, что российские силы пытались развивать наступление в этом направлении. По его словам, руководство РФ постоянно заявляет о намерении захватить весь Донбасс и создать так называемую буферную зону, в том числе и на территории Днепропетровской области. Именно реализация такого плана, по его оценке, и была целью этих действий.

В то же время генерал подчеркнул, что ситуация на фронте остается сложной, однако находится под контролем. Украинские военные делают все возможное и даже больше, чтобы сдерживать и уничтожать противника.

"Самыми тяжелыми остаются Покровское и Александровское направления – здесь сосредоточены основные усилия противника. Но постепенно обстановку выравниваем за счет наших активных действий. Сейчас количество атак противника в районах Покровска, Мирнограда несколько снизилось за счет перенацеливания его войск на Александровское направление", – резюмирует он.

Покровск / Инфографика: Главред

ВСУ смогли отвоевать больше территорий, чем оккупировал враг

Силы обороны Украины пытаются перехватить оперативную инициативу и заставить противника действовать на выгодных для Украины условиях. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Впервые с 2024 года, когда мы проводили Курскую наступательную операцию, наши войска за месяц восстановили контроль над большей площадью украинской земли, чем за то же время захватил враг. Проанализировали эти и другие результаты на рабочем совещании по итогам деятельности Вооруженных Сил Украины в феврале 2026 года", - сообщил он в Facebook.

По его словам, на Александровском направлении продолжается контрнаступательная операция. Подразделения десантно-штурмовых войск в течение месяца восстановили контроль над 285,6 квадратных километров территории, а в целом с начала операции под украинский контроль возвращено более 400 квадратных километров.

В то же время на других участках фронта украинские военные сдерживают противника за счет активной обороны, а местами продвигаются вперед. Несмотря на то, что российские силы имеют почти трехкратное численное преимущество, активные действия украинских подразделений вынуждают противника переносить сроки своих запланированных операций, усиливать слабые места в обороне и перебрасывать войска с других направлений.

Александр Сырский / Главред - инфографика

Какую особую тактику применили россияне

Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что боевая операция продолжается вблизи административной границы Запорожской и Днепропетровской областей — на территории Днепропетровщины. Украинские военные уже восстановили контроль над несколькими населенными пунктами, однако операция еще не завершена, поскольку российские войска применяли особую тактику.

По его словам, противник использовал тактику инфильтрации — пытался глубоко проникать в украинскую оборону и закрепляться в отдельных селах. В ответ украинские подразделения проводили зачистки в этих населенных пунктах и уничтожали вражеские группы, проникшие в тыл. Об этом Волошин рассказал в комментарии"Телеграфу".

Он также отметил, что на отдельных участках украинские силы смогли перехватить инициативу. Параллельно ведутся действия по восстановлению контроля над частью серой зоны и ее зачистке.

"Мы стараемся не дать врагу провести штурмовые действия, не дать ему завести группы закрепления. В ней задействованы и подразделения десантно-штурмовых войск, штурмовые войска, штурмовые подразделения штурмовых войск. Много работают наши механизированные бригады, группы закрепления, они идут сразу за штурмовиками, для того, чтобы удерживать, зачищать территорию", — рассказал он.

/ Фото: 43 Отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Тараса Трясила

Основной задачей является не допустить проведения российскими войсками штурмов и не дать им возможности завести подразделения для закрепления позиций.

Кроме того, боевые действия продолжаются не только на Александровском направлении. По словам Волошина, на Гуляйпольском направлении российские войска уже третий месяц не имеют продвижения и несут потери, из-за чего изменили направление основных усилий. В последние дни они активизировали действия южнее Гуляйполя — в сторону Зализничного, а также возобновили штурмы на участке Мирное в направлении Гуляйпольского и возле населенного пункта Чаривное, расположенного западнее Гуляйполя, пытаясь продвинуться в этих районах.

Сколько реально территорий удалось освободить — DeepState

По информации мониторингового ресурса DeepState, Силы обороны Украины продолжают проводить зачистку на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. Украинские подразделения действуют на участке от Тернового до Солодкого, где, в частности, продолжаются интенсивные бои за село Березовое. На других участках осуществляются поисково-ударные действия против вражеской пехоты и техники, которая обеспечивает подкрепление или выполняет логистические задачи, в том числе в тыловых районах.

"В районе Гуляйполя, к сожалению, ситуация не является успешной, ведь противник практически оккупировал город, затягивает туда большое количество пехоты, перебрасывает дополнительные силы и активно действует в глубине территории, в частности, в районе Железнодорожного, Староукраинки и Святопетровки", - говорится в сообщении.

Аналитики также сообщают об активных поисково-ударных операциях на участке Калиновское — Новониколаевка — Новогригоровка — Красногорское — Первомайское — Рыбное — Солодкое. Зафиксированы удары по пехоте противника и его укрытиям на востоке Новониколаевки, а также преимущественно в восточной части Новогригоровки.

В то же время российские силы пытаются продвинуться между Новогригоровкой и Красногорским и усиливают давление на Первомайское. Также продолжается выявление и фиксация вражеских подразделений в серой зоне.

По оценке DeepState, это пока единственный участок фронта, где Силы обороны демонстрируют активность с заметными результатами. В то же время в районе Гуляйполя инициатива преимущественно остается за противником, который регулярно проводит пехотные штурмы, иногда привлекая бронетехнику. Недавно российские военные на двух единицах техники перебросили около двадцати пехотинцев в лесной массив на северных окраинах Святопетровки.

"По нашим оценкам, успехи по зачистке территории со стороны Сил обороны составляют — около 79 км2. (В то же время рано переводить их в синюю зону, поскольку в тылах до сих пор фиксируются единичные группы противника.) Если манипулятивно брать серую зону, где были позиции Сил Обороны, но происходили просачивания противника в глубину обороны, то эта цифра достигает — около 200 км2", — указывали аналитики.

Гуляйполе / Инфографика: Главред

Как наступление ВСУ повлияет в дальнейшем на ход боев

Контрнаступление украинских военных на юге в феврале 2026 года, вероятно, сорвало планы России по дальнейшему продвижению в Запорожской области и могло повлиять на подготовку ожидаемого весенне-летнего наступления на так называемый пояс крепостей в Донецкой области. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Отмечается, что российское военное командование перебросило элитные подразделения воздушно-десантных войск и морской пехоты с Покровского направления и Добропольского тактического района на востоке Украины на южный участок фронта.

Аналитики напоминают, что Россия уже неоднократно перемещала подразделения морской пехоты на приоритетные направления в ответ на украинские контратаки. Подобные случаи, в частности, фиксировались на Курском направлении в августе 2024 года и в Добропольском тактическом районе в сентябре 2025 года.

В то же время передислокация подразделений воздушно-десантных войск на юг Украины произошла еще в январе — до начала украинского контрнаступления. Это может свидетельствовать о том, что российская сторона планировала развивать свои тактические успехи на направлении Гуляйполя весной и летом 2026 года.

"Таким образом, контрнаступление Украины в феврале 2026 года могло сорвать планы России по дальнейшему использованию тактических успехов в Запорожской области, а также могло негативно повлиять на ожидаемое весенне-летнее наступление 2026 года на украинский "пояс крепостей", — говорится в отчете.

Аналитики также подчеркивают, что переброска российских сил из операций в Донецкой области в Днепропетровскую и Запорожскую области демонстрирует сложные вызовы, с которыми сталкивается российское командование. Речь идет о попытках одновременно вести несколько наступательных операций на разных участках фронта, что дополнительно осложняется активными украинскими контратаками.

"Российские войска ранее не могли проводить одновременные наступления на разных участках фронта, и маловероятно, что они смогут приложить значительные усилия для продвижения в районе "Крепостного пояса", одновременно противодействуя недавним успехам Украины на Гуляйпольском и Александровском направлениях", - резюмировали в ISW.

