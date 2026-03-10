Украина получила решающий козырь перед мирными переговорами - о чем идет речь

Зеленский подчеркнул, что украинский опыт в противодействии дронам является ключевым для эффективного сотрудничества с США и потенциально с другими партнерами.

Украина получила новый козырь перед переговорами - о чем идет речь / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Что известно о результатах переговоров Трампа и Путина – где может состояться следующий раунд переговоров

Какой козырь получила Украина

Какова цель новых наступлений россиян вдоль госграницы Украины

10 марта 2026 года президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с украинскими журналистами, во время которой прокомментировал ситуацию на фронте, перспективы мирных переговоров и новые международные вызовы, влияющие на ход войны. По его словам, Киев пока не получил от Вашингтона всех деталей разговора между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, но внимательно отслеживает возможные сигналы о санкциях и переговорном процессе.

Отдельно президент сообщил, что Украина также присоединилась к международным усилиям по противодействию иранским дронам, направив несколько команд специалистов на Ближний Восток для противодействия "Шахедам".

Главред собрал основные заявления президента Украины.

Что известно о результатах переговоров Трампа и Путина – где может состояться следующий раунд переговоров

Комментируя результаты переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, Владимир Зеленский заявил, что ему почти ничего не известно о содержании этого разговора. В то же время он сообщил, что украинская сторона планировала провести трехсторонние переговоры во вторник-среду в Турции.

"Я только что разговаривал с президентом Эрдоганом. Для всех на Ближнем Востоке война – это вызов. Но тем не менее все говорят о том, что диалог о прекращении войны в Украине – это важно и это приоритет для всех нас. Поэтому мы были готовы ехать в Турцию. Перенесла эту встречу именно американская сторона. Отложила, сказала, давайте на следующей неделе. Это информация, которая есть на сегодня", - указал он.

Президент также отметил, что Украина ежедневно поддерживает контакты с американской стороной. В частности, секретарь Совета национальной безопасности и обороны находится с ними на постоянной связи, а дата следующей встречи пока уточняется.

Украина направила специалистов на Ближний Восток

Говоря о ситуации на Ближнем Востоке, Зеленский сообщил, что Украина направила туда три профессиональные команды специалистов.

"На этой неделе все три будут в трех разных странах. Первые три страны, куда мы это отправили по нашим договоренностям, – это Катар, Эмираты, Саудовская Аравия. Что Украина получит в обмен на помощь на Ближнем Востоке? Прежде всего, мы поднимаем вопрос о дефицитных для нас ракетах для систем противовоздушного боя", – рассказал глава государства.

НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Он также напомнил, что еще год назад Украина предлагала США соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотников, которое предусматривает производство и использование перехватчиков и других типов дронов.

По словам президента, украинская промышленность имеет значительный производственный потенциал в этой сфере, однако не все возможности используются из-за нехватки финансирования. Украина предлагала свои наработки американской стороне и другим партнерам, а нынешний интерес со стороны стран Ближнего Востока частично связан именно с этими технологическими возможностями. Зеленский подчеркнул, что такое сотрудничество в сфере дронов остается актуальным для США.

Какой козырь получила Украина

Владимир Зеленский заявил, что американские эксперты хорошо осознают, что эффективно противодействовать массированным атакам дронов типа "Шахед" сегодня помогает именно украинский опыт.

По его словам, даже те страны, которые ранее пытались самостоятельно приобрести или получить дроны-перехватчики, поняли, что без участия украинских военных, операторов, специализированного программного обеспечения, радарного поля и других технических компонентов такие системы не работают должным образом.

Президент также отметил, что Украина располагает не просто отдельными возможностями, а весомым технологическим козырем. Именно поэтому ранее Соединенным Штатам было предложено так называемое соглашение "Drone-Deal", которое предусматривает сотрудничество в сфере украинских беспилотных технологий и использование соответствующих разработок.

"Шахед" / Инфографика: Главред

Он подчеркнул, что США остаются стратегическим партнером Украины, а часть этого опыта и экспертной помощи украинская сторона уже готова предоставлять и странам Ближнего Востока.

"Но системно это предложение было только для США. Я не знаю, отказались ли они от этого, не уверен, но это точно от сроков. И пока мы не подписали второе дело. Но мы открыты. Я бы очень хотел с президентом США подписать этот договор. И для нашей компании это также было бы очень классно", - заключает он.

Как реагируют в Европе на задержание Венгрией украинских инкассаторов

На вопрос о том, получила ли Украина поддержку партнеров в ситуации с бандитизмом со стороны венгерских спецслужб, и есть ли страны, которые разделяют нашу позицию, Зеленский отметил, что пример с бандитизмом хорошо иллюстрирует ситуацию. Он пояснил, что события с казахским конвоем и инциденты в Венгрии свидетельствуют о серьезности таких действий.

"Что касается партнеров, со многими я говорил, и еще раз повторяю вам официально, публично, то, что говорил многим нашим друзьям, от Европы нужно сегодня одно – не молчать", – подчеркнул президент.

Орбан / Инфографика: Главред

Могут ли снять санкции с России

Относительно возможного снятия санкций США против России президент подчеркнул, что стратегия нанесения РФ максимальных финансовых потерь – это не только украинская инициатива, а подход всего цивилизованного мира. Она направлена на то, чтобы лишить Россию ресурсов для ведения войны, в частности на закупку вооружения, и поэтому экономическое давление является правильным и необходимым для всех.

"Что касается снятия санкций, если они будут сняты, безусловно это будет серьезный удар по нам, это будет удар с точки зрения оружия, а по всему миру это репутационный удар, очень сложный, очень серьезный. Как можно снимать санкции с России, если она агрессор? Значит, так можно делать и не только с ней", - предупредил он.

Президент Украины отметил, что ситуация является негативным примером для других. Относительно переговоров России с США, Украине известно, что Москва ведет обсуждение возможного снятия санкций, однако Украина надеется, что Соединенные Штаты не поддадутся на такие уступки.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Инфографика - Главред

Какова цель новых наступлений россиян вдоль госграницы Украины

В то же время Зеленский сообщил, что российские оккупационные войска стремятся создать буферную зону в Сумской и Харьковской областях, но Украина не отказывается от своих целей и везде противодействует агрессору. В Сумской области сейчас нет серьезных рисков, хотя были отдельные вопросы в некоторых населенных пунктах, которые Вооруженные силы решают в рамках своих задач. Украинские войска защищают села, города и гражданскую инфраструктуру, тогда как противник нацелен на гражданские объекты, а Украина – на военные цели.

"Пока я вам отвечал, мне позвонил командующий Сырский и рассказал о только что проведенной успешной операции. Был поражен Брянский завод. Этот завод производил систему управления всех видов ракет Российской Федерации. Могу поздравить только наши Вооруженные Силы. Молодцы. Спасибо вам за службу", - сказал он.

/ Скриншот

Может ли Украина создать ракеты для сбивания российской баллистики

Отвечая на вопрос о возможности создания в Украине антибаллистической ракеты для перехвата российской баллистики, Зеленский отметил, что для этого необходимы только лицензии от США. Он добавил, что обсуждал этот вопрос с предыдущей администрацией, производителями ракет и партнерами для координации с НАТО, а также с нынешней администрацией США.

"Пока лицензии мы не получили. А, в принципе, с этой индустрией, которую мы построили во время этой войны, с теми технологиями, с нашими инженерами, я уверен, что мы могли бы производить очень быстро, большое количество ракет и обеспечить не только Украину, а всю Европу", - рассказал он.

Что получит Украина в обмен на помощь странам Ближнего Востока

Что касается помощи Украине в обмен на поддержку стран Ближнего Востока, Зеленский подчеркнул, что приоритетом для Украины остаются системы "Patriot", и поэтому другие вопросы, включая количество дронов-перехватчиков, пока второстепенны.

"Мы говорим о различных ракетах PAC-2, PAC-3. Уже даже не мечтаем о дополнительных системах", - резюмирует он.

