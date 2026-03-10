В Раде проголосовали за "налог на OLX": что решили нардепы

За принятие законопроекта проголосовали 168 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Рада провалила ключевой налоговый закон

Условия МВФ зависли после провала голосования

Налоги для цифровых платформ отложены снова

В Украине снова затормозилось внедрение международных стандартов налоговой прозрачности. Верховная Рада не поддержала законопроект, который должен был запустить автоматический обмен информацией о доходах, полученных через цифровые платформы - от сервисов перевозок до маркетплейсов и онлайн-аренды жилья.

Документ, касавшийся налогообложения заработков пользователей Bolt, Booking, Glovo, OLX и других интернет-площадок, не набрал необходимого количества голосов: "за" проголосовали только 168 депутатов, пишет УНИАН.

Что хотел добавить правительство ко второму чтению

По информации нардепа Ярослава Железняка, правительство готовилось существенно расширить законопроект, включив в него весь пакет требований МВФ. Среди запланированных норм:

ликвидация льготы на международные посылки стоимостью до 150 евро;

введение НДС для ФЛП;

закрепление военного сбора на уровне 5% даже после завершения военного положения.

Фактически документ должен был стать "контейнером" для ключевых фискальных изменений, которых МВФ ожидает от Украины.

Почему это голосование важно

Принятие законопроекта входило в перечень условий новой программы МВФ объемом более 8 млрд долларов. Провал голосования ставит под вопрос темпы выполнения обязательств перед Фондом и может осложнить дальнейшие переговоры о финансировании.

Что говорили в Раде о данном законопроекте

Председатель профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев объяснял, что документ не предусматривает новых налоговых обязательств для рядовых граждан, не занимающихся бизнесом. По его словам, налогообложение не коснется людей, которые продают товары время от времени или исключительно для собственных бытовых нужд.

