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Ждет ли украинцев налог на продажу личных вещей: в ВР сказали, к чему готовиться

Алексей Тесля
17 июня 2025, 11:45
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Обсуждение законопроекта всё ещё продолжается — проходят консультации, собираются предложения.
Копейки, деньги
Будут ли украинцам повышать налоги / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Важное:

  • Комитет ВР встал на сторону граждан и отстаивает свою позицию
  • Обсуждение нового законопроекта всё ещё продолжается

Кабинет Министров подал законопроект, касающийся налогообложения цифровых платформ. При этом, как заверяют власти, продажа личных вещей через маркетплейсы и онлайн-сервисы не будет облагаться налогом.

Как сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире программы "Новини LIVE", государство не допустит налогообложения обычных граждан, которые не занимаются предпринимательской деятельностью.

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"Мы не допустим принятия ни одного решения, которое обяжет платить налоги тех, кто не ведёт бизнес", — заявил Гетманцев.

По его словам, Комитет встал на сторону граждан и отстаивает позицию, согласно которой разовые продажи личных вещей не должны попадать под налогообложение.

"Мы заняли чёткую позицию — защищаем интересы людей. Вне зависимости от окончательной редакции закона, подобные операции налогообложению подлежать не будут", — добавил он.

Гетманцев также уточнил, что обсуждение законопроекта всё ещё продолжается — проходят консультации, собираются предложения. Тем не менее, ключевая позиция законодателей остаётся неизменной.

Повышение налогов в Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в Украине готовится новый налоговый законопроект. Гражданам будет разрешено пользоваться льготным режимом налогообложения доходов.

Напомним, ранее сообщалось о том, как хотят облагать налогами виртуальные активы. Проект закона о налогообложении криптовалют готовится к первому чтению.

Как сообщал Главред, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №9319, который переносит вступление в силу повышения налогов для физических лиц-предпринимателей и юридических лиц на упрощенной системе налогообложения третьей группы с 1 октября 2024 года на 1 января 2025 года.

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Кто такой Даниил Гетманцев

Гетманцев Даниил - украинский политик, юрист и ученый. С 2019 года - народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа". Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Доктор юридических наук, профессор, сообщает Википедия.

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