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Налоги для арендодателей и курьеров: в Украине готовится новый законопроект

Виталий Кирсанов
24 марта 2025, 15:53
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Гражданам будет разрешено пользоваться льготным режимом налогообложения доходов.
Налоги для арендодателей и курьеров
Минфин готовит новый законопроект для украинцев / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • С какой целью разработан проект закона
  • Сколько придется платить
  • Украинцам не придется самостоятельно перечислять налоги

В Украине планируются принять закон о налогообложении доходов, полученных на онлайн-платформах. Под налогообложение могут попасть самозанятые курьеры, таксисты, арендодатели и т. д., которые зарабатывают путем предоставления услуг через такие платформы, как, например, Bolt, Uklon, Booking или Glovo. Об этом говорится в опубликованном Министерством финансов законопроекте.

Согласно пояснительной записке, проект закона разработан с целью обеспечения введения в Украине международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.

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Это необходимо для гармонизации национального налогового законодательства с правом Европейского Союза и будет способствовать выполнению международных обязательств Украины как страны-кандидата на членство в ЕС. Кроме этого, введение международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, является международным обязательством Украины перед МВФ.

Законопроект предусматривает, что операторы онлайн-платформ должны будут подавать в ГНС отчеты о доходах подотчетных продавцов, которые они получают от осуществления своей деятельности. То есть иностранные операторы платформ будут подавать информацию о доходах, которые получают украинцы от деятельности на этих платформах, а со своей стороны украинская Налоговая служба будет отправлять партнерам по обмену аналогичную информацию об их резидентах.

В законе указано, что под налогообложение подпадает любой из следующих видов деятельности, осуществляемой продавцом через платформу за вознаграждение:

  • предоставление в аренду недвижимого имущества, в том числе жилой и нежилой недвижимости, а также любого другого недвижимого имущества и мест для парковки;
  • личные услуги;
  • продажа товаров;
  • предоставление в аренду транспортных средств.

В законопроекте отмечается, что с целью стимулирования вывода из тени значительной доли доходов предлагается разрешить физическим лицам - продавцам цифровых платформ пользоваться льготным режимом налогообложения доходов.

"Концепцией налогообложения доходов таких физических лиц предусмотрено установление ставки налогообложения таких доходов в размере 5% и возложение обязанностей налогового агента на подотчетных операторов платформ", - сказано в документе.

Кроме этого, украинцы должны платить военный сбор, ставка которого сейчас составляет 5%. Таким образом, с заработанных средств придется заплатить в целом 10%. При этом объем дохода, полученный налогоплательщиком в течение календарного года, не должен превышать 5 миллионов гривень - в противном случае будет применена ставка в 18%.

Следует добавить, что украинцам не придется самостоятельно перечислять налоги, эта обязанность будет возложена именно на оператора цифровой платформы.

Для осуществления деятельности через онлайн-платформу и получения соответствующих доходов необходимо будет открыть отдельный счет. И для контроля за уплатой налогов Налоговой службе предоставляется право доступа к информации о поступлениях на счет таких подотчетных продавцов.

"В то же время ГНС как контролирующий орган должен иметь доступ к информации об операциях по текущим счетам физических лиц - подотчетных продавцов, открытыми специально для целей осуществления отчетной деятельности", - сказано в документе.

Повышение налогов в Украине - последние новости по теме

Напомним, 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о существенном повышении налогов для населения и бизнеса. Основными изменениями являются повышение военного сбора до 5% для граждан, 10% от минимальной зарплаты для ФЛП I, II, IV групп, 1% от дохода для ФЛП III группы. Установление налога на сверхприбыль банков до 50%, а налога на прибыль финансовых компаний - 25%.

Также 4 декабря 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №9319, который переносит повышение налогов для ФЛП и юрлиц на упрощенной системе налогообложения третьей группы с 1 октября 2024 года на 1 января 2025 года. За решение проголосовали 268 депутатов.

Как сообщал Главред, 25 декабря 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №9319, который переносит вступление в силу повышения налогов для физических лиц-предпринимателей и юридических лиц на упрощенной системе налогообложения третьей группы с 1 октября 2024 года на 1 января 2025 года.

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Что за ведомство Минфин?

Министерство финансов Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере, сообщает "Википедия".

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