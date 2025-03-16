Минфин вновь повысит налоги для ФЛП: когда это произойдет

В течение трех лет ставки единого налога для юридических лиц третьей группы вырастут до 18%.

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Минфин вновь повысит налоги для ФЛП / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Кратко:

ФЛП второй и третьей групп объединят в одну группу

Налоги станут дифференцированными

Правительство планирует снова повысить налоги для ФЛП. Об этом говорится в Национальной стратегии доходов Минфина.

Согласно правительственным планам, реформа упрощенной системы налогообложения (УСН), которая должна существенно изменить правила для физических лиц-предпринимателей, включает следующие ключевые моменты:

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В течение трех лет ставки единого налога для юридических лиц третьей группы вырастут до 18%.

ФЛП второй и третьей групп объединят в одну группу.

Налоги станут дифференцированными: от 3% для торговли до 17% для отдельных видов услуг.

Первую группу ФЛП сократят, оставив только наименее прибыльные виды деятельности. Фиксированная ставка налога будет отменена, а налоги будут уплачиваться с реального дохода.

Все предприниматели второй группы будут обязаны использовать регистраторы расчетных операций (РРО).

Порог для регистрации плательщиком НДС распространится на всех предпринимателей упрощенной системы.

Будут отменены исключения по учету товаров, которые позволяют некоторым предпринимателям работать без отчетности.

Повышение налогов в Украине - последние новости по теме

Напомним, 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о существенном повышении налогов для населения и бизнеса. Основными изменениями являются повышение военного сбора до 5% для граждан, 10% от минимальной зарплаты для ФЛП I, II, IV групп, 1% от дохода для ФЛП III группы. Установление налога на сверхприбыль банков до 50%, а налога на прибыль финансовых компаний - 25%.

Также 4 декабря 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №9319, который переносит повышение налогов для ФЛП и юрлиц на упрощенной системе налогообложения третьей группы с 1 октября 2024 года на 1 января 2025 года. За решение проголосовали 268 депутатов.

Как сообщал Главред, 25 декабря 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №9319, который переносит вступление в силу повышения налогов для физических лиц-предпринимателей и юридических лиц на упрощенной системе налогообложения третьей группы с 1 октября 2024 года на 1 января 2025 года.

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