Минфин вновь повысит налоги для ФЛП: когда это произойдет

Кратко:
- ФЛП второй и третьей групп объединят в одну группу
- Налоги станут дифференцированными
Правительство планирует снова повысить налоги для ФЛП. Об этом говорится в Национальной стратегии доходов Минфина.
Согласно правительственным планам, реформа упрощенной системы налогообложения (УСН), которая должна существенно изменить правила для физических лиц-предпринимателей, включает следующие ключевые моменты:
- В течение трех лет ставки единого налога для юридических лиц третьей группы вырастут до 18%.
- ФЛП второй и третьей групп объединят в одну группу.
- Налоги станут дифференцированными: от 3% для торговли до 17% для отдельных видов услуг.
- Первую группу ФЛП сократят, оставив только наименее прибыльные виды деятельности. Фиксированная ставка налога будет отменена, а налоги будут уплачиваться с реального дохода.
- Все предприниматели второй группы будут обязаны использовать регистраторы расчетных операций (РРО).
- Порог для регистрации плательщиком НДС распространится на всех предпринимателей упрощенной системы.
- Будут отменены исключения по учету товаров, которые позволяют некоторым предпринимателям работать без отчетности.
Повышение налогов в Украине - последние новости по теме
Напомним, 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о существенном повышении налогов для населения и бизнеса. Основными изменениями являются повышение военного сбора до 5% для граждан, 10% от минимальной зарплаты для ФЛП I, II, IV групп, 1% от дохода для ФЛП III группы. Установление налога на сверхприбыль банков до 50%, а налога на прибыль финансовых компаний - 25%.
Также 4 декабря 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №9319, который переносит повышение налогов для ФЛП и юрлиц на упрощенной системе налогообложения третьей группы с 1 октября 2024 года на 1 января 2025 года. За решение проголосовали 268 депутатов.
Как сообщал Главред, 25 декабря 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №9319, который переносит вступление в силу повышения налогов для физических лиц-предпринимателей и юридических лиц на упрощенной системе налогообложения третьей группы с 1 октября 2024 года на 1 января 2025 года.
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Что за ведомство Минфин?
Министерство финансов Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере, сообщает "Википедия".
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